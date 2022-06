Emirates è atterrata a Tel Aviv con il suo primo servizio in assoluto in Israele, operato con il suo ultimo Boeing 777 “game-changer”.

Riflettendo l’importanza di questo nuovo collegamento di trasporto aereo, la delegazione di alto profilo a bordo del volo inaugurale comprendeva diverse autorità e dirigenti di Emirates.

“Il volo Emirates EK931 è stato accolto dall’aeroporto Ben Gurion con un water cannon, attirando un pubblico di viaggiatori, appassionati di aviazione e ospiti di tutto il settore per assistere all’arrivo del primo servizio della compagnia aerea. All’atterraggio, la delegazione VIP è stata accolta da Ms Merav Michaeli, Israel’s Minister of Transport and Road Safety.

Dopo la cerimonia di benvenuto, Emirates ha mostrato gli interni del suo ultimo aereo Boeing 777 a funzionari governativi e ospiti. L’aereo è dotato delle prime fully-enclosed First Class suites con virtual windows and room service, che offrono il massimo in termini di lusso e privacy, oltre a molti altri tocchi premurosi per garantire il comfort del cliente in tutte le classi di cabina. Emirates opererà successivamente con il suo Boeing 777-300ER a tre classi sulla rotta Dubai-Tel Aviv, offrendo otto suite private in First Class, 42 sedili in Business Class e 304 spaziosi sedili in Economy Class per il servizio giornaliero”, afferma Emirates.

L’Israel’s Minister of Transport and Road Safety MK Merav Michaeli, ha dichiarato: “I legami tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti sono legami economici strategici e sono fondamentali per rafforzare la nostra posizione. Nella mia ultima visita negli Emirati Arabi Uniti, ho firmato accordi che faciliteranno il commercio e la mobilità tra di noi, la mobilità come strumento per responsabilizzare i cittadini e le economie di entrambi i paesi. Il passo che stiamo segnando oggi va ben oltre l’aviazione, è un passo politico importante che offusca i confini fisici tra di noi e rafforza il nostro impegno reciproco”.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del lancio del servizio verso Tel Aviv, che si aggiunge alla nostra rete in crescita. Dal momento in cui abbiamo annunciato per la prima volta l’intenzione di includere Tel Aviv nei nostri sistemi di prenotazione globali, abbiamo ricevuto una forte domanda da parte dei viaggiatori, non solo in Israele, ma anche da molte delle nostre destinazioni, compresi gli Emirati Arabi Uniti. Parte della forte domanda è arrivata anche da Australia, Indonesia, Brasile, Stati Uniti e Filippine. Ciò riflette la forza della nostra offerta di prodotti, la portata della nostra rete globale e l’efficienza del nostro hub di Dubai per le connessioni in tutto il mondo. Il nostro nuovo servizio fornirà opportunità turistiche e commerciali. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti per provare il prodotto Emirates a terra e a bordo, oltre a vivere un’esperienza unica in tutte le classi. Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri amici e partner per aver supportato il lancio del servizio”.

“Gli orari dei voli Emirates da e per Tel Aviv sono stati programmati per fornire un comodo accesso a Dubai e collegamenti con destinazioni come Australia, Filippine, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. Inoltre, la partnership in codeshare di Emirates con flydubai offre ai viaggiatori ancora più scelte quando si collegano a Dubai, sbloccando l’accesso alla rete combinata di entrambi i vettori che copre 210 destinazioni in 100 paesi.

Le forti relazioni bilaterali tra Emirati Arabi Uniti e Israele sono evidenti nell’aumento del numero di imprese che sono state avviate dopo la firma degli storici Accordi di Abraham. Attualmente, oltre 500 società israeliane operano negli Emirati Arabi Uniti e si prevede che il commercio tra Emirati Arabi Uniti e Israele raggiungerà i 2 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno.

Il nuovo servizio di Emirates aiuterà a coltivare ulteriori legami commerciali e turistici. Fornendo una connettività vitale con la sua vasta rete globale, la nuova rotta Dubai-Tel Aviv supporterà entrambi i paesi nell’avanzamento della loro cooperazione economica in una serie di campi, tra cui tecnologia, salute, istruzione, investimenti, tra gli altri.

Emirates SkyCargo offrirà una media di 20 tonnellate di capacità cargo su ogni volo, trasportando le principali esportazioni israeliane negli Emirati Arabi Uniti e altri mercati internazionali. La compagnia aerea trasporterà anche materie prime e componenti per la produzione, semiconduttori e e-commerce in Israele.

Secondo il Dipartimento dell’economia e del turismo di Dubai, oltre 300.000 israeliani hanno visitato gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi due anni nonostante le restrizioni legate alla pandemia e si prevede che il numero aumenterà con l’ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio”, prosegue Emirates.

I voli Emirates per Tel Aviv operano come EK931 e EK932. Il volo giornaliero parte alle 15:50 e arriva all’aeroporto Ben Gurion alle 18:00 ora locale. Il volo di ritorno parte da Tel Aviv alle 19:55 e arriva a Dubai alle 23:59 (ora locale).

