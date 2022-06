Le principali società aerospaziali e della difesa si uniscono ad Airbus per fornire alla Bundeswehr l’H145M

Aziende leader dell’industria aerospaziale e della difesa tedesca hanno unito le forze per fornire alla Bundeswehr il five-bladed H145M come light support helicopter. È previsto un requisito per un massimo di 55 elicotteri. Sotto il nome “LUH SK – Team H145M”, Airbus Helicopters, ecms Aviation Systems, Hensoldt Sensors e Hensoldt Avionics, Liebherr-Aerospace, Rohde & Schwarz, Safran Helicopter Engines e ZF Luftfahrttechnik, stanno lavorando insieme per garantire al cliente un high-quality overall package con un interessante rapporto qualità-prezzo e tempi di consegna brevi. Uno degli obiettivi principali, data la situazione politica, è fornire supporto per l’elicottero. Il team è aperto a ulteriori parti interessate.

“Abbiamo un prodotto forte con disponibilità molto elevata, tempi di consegna brevi garantiti e abbiamo organizzato il supporto per il weapons system con un gran numero di aziende tedesche”, afferma Wolfgang Schoder, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “Con la formazione del team, stiamo offrendo alla Bundeswehr una configurazione completa che può essere acquistata in modo rapido ed efficiente”.

“L’H145M multi-role helicopter è già in servizio con le forze armate tedesche dal 2015 e ha dimostrato il suo valore con la sua flessibilità e una disponibilità di oltre il 90%. La nuova versione dell’H145 è dotata di un nuovo, innovativo five-bladed rotor che aumenta il payload dell’elicottero di 150 kg. Il design del nuovo bearingless main rotor semplifica anche le operazioni di manutenzione.

Oltre al tactical air transport, il light twin-engine helicopter può essere utilizzato per il dispiegamento di crisis response forces, fire support, armed reconnaissance, nonché l’evacuazione di feriti o la liberazione di ostaggi. Ha anche assunto sempre più il ruolo di flying command post”, afferma Airbus Helicopters.

“L’H145 è stato sviluppato come modello civile per operazioni diurne e notturne e nelle condizioni più avverse. È utilizzato dalle forze armate, dalla polizia e dalle squadre di soccorso di tutto il mondo. È equipaggiato con due potenti Safran Helicopter Engines Arriel 2E turbines, controllate dal sistema FADEC (full authority digital engine control). Inoltre, l’elicottero è dotato della Helionix digital avionics suite e offre quindi non solo un’innovativa gestione dei dati di volo, ma anche 4-axis autopilot, che riduce notevolmente il carico di lavoro dei piloti nelle loro missioni. Le sue emissioni sonore particolarmente basse rendono l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

L’H145M è già in servizio in Ungheria (20), Germania (15), Serbia (9), Thailandia (5) e Lussemburgo (2). L’esercito degli Stati Uniti opera una flotta di oltre 460 civil helicopters della H145 family con il nome UH-72 Lakota“, conclude Airbus Helicopters

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Christian D. Keller – Airbus Helicopters)