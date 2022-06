News Brevi – 24.06.2022

RYANAIR CONFERMA CHE QUASI TUTTI I VOLI SONO OPERATIVI – Ryanair informa: “Ryanair conferma che meno del 2% dei 3.000 voli programmati per oggi, venerdì 24 giugno, è stato interessato da scioperi, principalmente limitati a piccoli disservizi in Belgio, dove opereranno oggi oltre il 60% dei voli Ryanair da/per Charleroi e Zaventem. Non ci sono stati disservizi sui voli in Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia o Irlanda poiché la stragrande maggioranza degli equipaggi Ryanair ha lavorato regolarmente. Durante questo fine settimana (25 e 26 giugno), Ryanair prevede disservizi minimi (se presenti) sul proprio opeartivo a causa di queste astensioni molto limitate e scarsamente supportate. Ryanair prevede alcuni disservizi sabato/domenica, principalmente in Francia, Italia e Spagna, a causa di uno sciopero di 2 giorni nel centro di controllo del traffico aereo francese a Marsiglia, che ritarderà o avrà un impatto significativo sui voli che attraversano lo spazio aereo francese. Tutti i passeggeri i cui i voli sono interessati da ritardi/scioperi ATC o carenza di personale aeroportuale questo fine settimana verranno avvisati tramite e-mail/SMS. Ryanair prevede che oltre il 98% dei propri 3.000 voli giornalieri saranno regolarmente operativi nelle giornate di sabato e domenica, questo fine settimana”.

NORWEGIAN CONCLUDE L’ACCORDO PER 50 737 MAX 8 – A maggio, Norwegian e Boeing hanno annunciato un accordo di principio per l’acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8, con opzioni per altri 30 aeromobili (leggi anche qui). Ora Norwegian ha annunciato che le varie condizioni di chiusura relative all’accordo sono state soddisfatte. A seguito di ciò, Norwegian stima che registrerà un net gain di circa 2 miliardi di NOK nel secondo trimestre del 2022. Inoltre, Boeing e Norwegian hanno presentato istanza di risoluzione di tutte le controversie in sospeso. “L’accordo per l’acquisto di 50 nuovi velivoli a basso consumo di carburante costituisce un grande balzo in avanti nella strategia per consolidare la nostra posizione di mercato nei paesi nordici”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

AL VIA IL PARMA – OLBIA DI HELLOFLY – È stato inaugurato alle ore 15:00 di giovedì 23 giugno il primo collegamento regolare in partenza dallo scalo “Giuseppe Verdi” di Parma alla volta di Olbia. Ad operare la tratta per tutta la stagione estiva sarà HelloFly con un aeromobile turboelica da 50 posti Saab 2000 della Nyxair, compagnia con cui il vettore maltese collabora da anni in piena sinergia. I voli, prenotabili sul sito www.hellofly.it, sono disponibili con 3 frequenze settimanali, ogni giovedì, venerdì e domenica. “L’avvio di questa nuova tratta accorcia le distanze tra la Sardegna e l’Emilia”, spiega il Comandante Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly. “Il collegamento sta facendo registrare un ottimo trend di vendita e rappresenta una delle principali novità nella programmazione dello scalo emiliano. Ci tengo a ringraziare Federico Wendler, direttore generale di Sogeap, per il grande supporto fornito e per lo spirito di collaborazione dimostrato. Non escludo che questa partnership possa evolvere ulteriormente nel prossimo futuro”.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON VELIVOLO C-130J – È atterrato nella tarda serata di ieri sull’aeroporto di Torino un C-130J della 46^ Brigata Aerea con a bordo una ragazza di 20 anni in imminente pericolo di vita per quale si è reso necessario un intervento chirurgico salvavita. La paziente era ricoverata presso il Policlinico di Bari quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’Ospedale Molinette di Torino. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Bari, cui ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali, ad uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare l’ambulanza e l’attrezzatura sanitaria necessaria all’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) – procedura di cui necessitava la paziente per il trasporto. Dopo lo sbarco a Torino il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: AMPIAMENTE SODDISFATTE LE CONDIZIONI STABILITE DAL GOVERNO PER IL PACCHETTO DI PRESTITI – Giovedì è stata pubblicata la terza relazione emessa dallo state agent, che vigila sul rispetto delle condizioni allegate dal governo al pacchetto di prestiti. Il rapporto afferma che KLM ha finora soddisfatto comodamente le condizioni stabilite dal governo. Invece della necessaria riduzione del 15% dei costi controllabili, KLM ha ottenuto una riduzione del 30%. “Ciò è stato, in parte, possibile grazie agli enormi sforzi dei dipendenti KLM, che hanno apportato sostanziali employment conditions-based contributions durante la crisi Covid-19. Nel 2020, KLM ha utilizzato 942 milioni di euro del pacchetto totale di prestiti di 3,4 miliardi di euro. A maggio e giugno di quest’anno, KLM ha rimborsato due terzi di tale importo, lasciando in sospeso solo 277 milioni di euro del prestito pubblico utilizzato. KLM intende rimborsare anche questo importo quest’anno. Inoltre, il governo ha offerto alle aziende duramente colpite dalla pandemia la possibilità di differire i pagamenti delle imposte sui salari. Nel caso di KLM ciò ammonta a 1,5 miliardi di euro, che saranno rimborsati con gli interessi entro il periodo di cinque anni specificato. KLM ha anche approfittato dell’emergency job-retention scheme (NOW) del governo, istituito per aiutare tutte le aziende in perdita a causa della pandemia Covid-19. KLM ha ricevuto un totale di 1,9 miliardi di euro nell’ambito del regime, che non deve rimborsare”, afferma KLM.

AIR CANADA IMPEGNATA NELLA RIPRESA – A seguito di un incontro di alti rappresentanti di Air Canada e altri partecipanti chiave dell’industria aeronautica canadese con il ministro federale dei trasporti canadese, la compagnia aerea ha rilasciato uno statement. “In Air Canada sappiamo che ogni viaggio è importante, tanto più oggi che molti volano per la prima volta dopo anni per vedere i propri cari o fare una vacanza tanto attesa. Siamo determinati a non deludere e ci stiamo preparando da tempo per un l’impennata dei viaggi quest’estate, compreso il coordinamento con i nostri partner del settore. Come stanno scoprendo tutte le aziende in tutto il mondo, riavviare dopo il COVID è un compito estremamente complesso e apprezziamo profondamente la comprensione e la pazienza dei nostri clienti durante questi tempi. Ringrazio anche i nostri dipendenti che stanno lavorando duramente per servire i nostri clienti e trasportarli in sicurezza”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer, Air Canada. “Ogni giorno, Air Canada opera attualmente più di 1.000 voli e trasporta regolarmente più di 120.000 persone, con la stragrande maggioranza dei voli di linea completati con successo. Air Canada ha prudentemente ripristinato il suo programma mentre si riprende dagli effetti del COVID-19 e quest’estate prevede di operare sotto la sua capacità pre-pandemia man mano che il settore si stabilizza. A sostegno di ciò, il vettore ha richiamato i dipendenti licenziati durante la pandemia e continua ad assumere lavoratori aggiuntivi. Attualmente ha 32.000 dipendenti, rispetto ai circa 33.000 prima della pandemia, mentre opera circa l’80% del suo programma di giugno 2019. Per assistere i clienti e supportare meglio l’infrastruttura del trasporto aereo del Canada, Air Canada sta adottando una serie di misure”, afferma la compagnia.

BOEING ANNUNCIA I 2022 SUPPLIER OF THE YEAR AWARD – Boeing ha annunciato i suoi top-performing suppliers al 2022 Supplier of the Year event della società a Los Angeles, premiando nove società per la gestione proattiva della qualità, della prontezza e della salute supply chain, e per aver rispettato i requisiti di Boeing riguardo l’impegno a promuovere la sostenibilità globale. Le categorie del premio sono: Supplier Diversity, Outstanding Performance, Alliance, Pathfinder, Supply Chain Visibility, Collaboration, Sustainability, Risk Management, Support & Services. Per la prima volta è stato assegnato un riconoscimento Sustainability Supplier of the Year, per dimostrare l’importanza della sostenibilità lungo la supply chain. “Ogni Boeing Supplier of the Year ha fornito performance impressionanti, poiché l’intero settore ha collaborato per promuovere la stabilità in un ambiente difficile”, ha affermato William Ampofo, vice president of Parts & Distribution Services and Supply Chain for Boeing Global Services and Chair of Boeing’s Supply Chain Operations Council. “Hanno svolto un lavoro eccezionale mantenendo i nostri standard elevati, che consentono a Boeing di continuare a guadagnare la fiducia dei nostri stakeholder, dei clienti e del pubblico”. Questi i 2022 winners. Supplier Diversity: Delaware Resource Group of Oklahoma, Oklahoma City; Outstanding Performance: GeoControl Systems, Inc., Houston, Texas; Alliance Award: Tata Advanced Systems, Hyderabad, India; Pathfinder: Evergreen Aviation Technologies Corp., Taoyuan City, Taiwan; Supply Chain Visibility Award: Cytec Engineered Materials (SOLVAY Group), Havre De Grace, Md.; Collaboration: voestalpine Böhler Aerospace GmbH & Co., Kapfenberg, Austria; Sustainability: Edison Energy, LLC, Irvine, Calif.; Risk Management: RBC Bearings, Oxford, Conn.; Support & Services: GXO Logistics, Greenwich, Conn. Boeing lavora con quasi 11.000 fornitori attivi in tutto il mondo e ogni anno spende circa 37 miliardi di dollari in pagamenti ai fornitori.

PER IL 4° ANNO CONSECUTIVO AIR EUROPA È LA COMPAGNIA AEREA UFFICIALE DI LGBTI PRIDE – Per il quarto anno consecutivo, Air Europa si unisce alla celebrazione di MADO – Madrid Orgullo, uno dei Pride più importanti in Europa, per sostenere e difendere la diversità come valore inclusivo e integrativo. Air Europa sarà ancora una volta la compagnia aerea ufficiale del Pride, che avrà il suo momento culminante il 9 luglio con una manifestazione che percorrerà le strade principali di Madrid e per l’occasione la compagnia aerea prenderà parte attiva all’evento sfilando con un carro personalizzato. Air Europa infatti intende diffondere ancora una volta il suo fermo impegno per l’uguaglianza, la tolleranza, l’inclusione effettiva, l’eliminazione delle barriere che impediscono o limitano la piena e totale integrazione, e la libertà. Tra le diverse azioni promosse per sostenere e rafforzare l’iniziativa, anche i profili social dell’azienda cambieranno avatar durante i giorni delle celebrazioni e pubblicheranno messaggi di libertà e tolleranza con concetti legati al mondo dell’aria. Il tutto accompagnato dall’hastag #Túdecidestudestino. Allo stesso tempo l’edizione di luglio della rivista che Air Europa distribuisce a bordo dei suoi aeromobili avrà diversi contenuti sul Madrid Pride e a bordo degli aerei i passeggeri potranno guardare un video promozionale dedicato a questo importante tema.

AIRBUS SIGLA UN MEMORANDUM OF COOPERATION CON ACI EUROPE – Airbus e ACI EUROPE hanno firmato un Memorandum of Cooperation per rafforzare la cooperazione nell’area dei nuovi aircraft energy ecosystems. L’obiettivo comune è consentire un uso più ampio dei Sustainable Aviation Fuel (SAF) e sviluppare l’ecosistema dell’idrogeno necessario per le tecnologie aeronautiche a emissioni zero, preparando le relative infrastrutture aeroportuali di supporto e immettendole sul mercato. Nella firma di questo accordo, Airbus e ACI EUROPE riconoscono che una maggiore attenzione alla riduzione del consumo di carburante e dell’impatto ambientale è un fattore chiave per la decarbonizzazione del trasporto aereo. La collaborazione promuoverà la definizione di standard tecnici e linee guida che facilitino l’adozione di SAF, idrogeno e electric-powered aircraft. Questo MoC mira anche a presentare proposte per l’emergere di un quadro politico e normativo soddisfacente per soddisfare le esigenze ambientali e industriali, in modo che il volo a emissioni zero diventi una realtà nel prossimo futuro.