News Brevi – 01.07.2022

EMBRAER SIGLA ACCORDO CON TOYOTA PER MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA NEL SUO PRODUCTION SYSTEM – Embraer ha firmato un accordo con Toyota do Brasil per abbracciare i principi e i concetti del Toyota Production System (TPS) nelle sue operazioni industriali. L’iniziativa mira a eliminare gli sprechi, ottenere efficienza operativa e aumentare la generazione di valore per gli stakeholder. Durante la prima fase di questo lavoro congiunto, un team di TPS specialists di Toyota do Brasil si immergerà nel lavoro quotidiano di Embraer, per valutare e suggerire miglioramenti per l’area di produzione principale dell’azienda presso l’Ozires Silva Unit, situata a São José dos Campos, São Paolo. “Portare Toyota a svolgere questo lavoro rafforza l’impegno di Embraer a concentrarsi sull’eccellenza aziendale e sulla crescita sostenibile”, ha affermato Francisco Gomes Neto, CEO di Embraer. “Sarà un’ottima opportunità per scambiare conoscenze e accelerare l’utilizzo della Lean philosophy nei sistemi di produzione, rafforzando al contempo le pratiche già condotte dall’Embraer Enterprise Excellence Program, il P3E”. “TPS è una metodologia che può contribuire a diversi scenari e occasioni. Più che efficienza e produttività, il TPS è in grado di fornire soluzioni che consentono all’industria e ad altri settori di migliorare continuamente i propri processi, che è uno dei pilastri di Toyota in tutto il mondo. Possiamo anche contribuire all’agenda ESG”, ha affermato Rafael Chang, President of Toyota do Brasil. Dal 2007 Embraer ha seguito la Lean philosophy come strategia aziendale che diffonde principi, concetti e pratiche P3E. Questo programma è responsabile di guidare le trasformazioni in modo integrato, aprendo la strada all’intera azienda per compiere grandi passi nel miglioramento dei propri processi. Questo sistema di eccellenza punta alla sicurezza prima di tutto, alla qualità e alle consegne puntuali, il tutto al miglior costo. Nel concetto di Industria 4.0, Embraer ha compiuto progressi all’avanguardia nelle tecnologie di produzione con fabbriche digitali, integrate e a basso impatto ambientale, con il miglioramento continuo dei processi e l’adattamento della tecnologia per le persone e le operazioni. Dal 2022 l’obiettivo dell’azienda è quello di crescere a emissioni zero e, entro il 2024, garantire che il 100% dell’energia provenga da fonti rinnovabili nelle operazioni brasiliane.

LUFTHANSA TECHNIK: CAMBIAMENTI NELL’EXECUTIVE BOARD – Sören Stark (55) ha assunto la carica di Chairman of the Executive Board of Lufthansa Technik dal Dr. Johannes Bussmann, che lascia Lufthansa Group su sua richiesta dopo 23 anni. Allo stesso tempo, Harald Gloy (50) è succeduto a Stark come Chief Operations Officer dell’azienda. Gloy ha quindi la responsabilità di ‘Accountable Manager’ in accordo con EASA Part 145 ed è la persona di contatto per le autorità aeronautiche per quanto riguarda le Lufthansa Technik AG MRO operations. Il Dr. William Willms continua a ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer nel three-member Executive Board team. Stark è entrato a far parte dell’Executive Board di Lufthansa Technik nel 2019. In precedenza, è stato responsabile nell’Executive Board per le operazioni in Lufthansa Cargo AG per tre anni. Ha iniziato la sua carriera presso Lufthansa Technik nel 2004 come managing director of Lufthansa Technik Logistik ad Amburgo. Dal 2011 al 2016, l’ingegnere industriale è stato responsabile della Lufthansa Technik aircraft overhaul division. Con effetto immediato, Harald Gloy sarà anche a capo dell’Executive Board department Human Resources come Chief Human Resources Officer (CHRO) and Labor Director, che in precedenza faceva parte dell’area di responsabilità di Bussmann. Gloy è stato più recentemente Labor Director e membro dell’Executive Board of Lufthansa Cargo AG. In precedenza, l’ingegnere ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Lufthansa Technik.

EMIRATES SI PREPARA AL PICCO DI VIAGGIATORI PER LE VACANZE – Incoraggiando tutti i viaggiatori a esplorare l’ampia gamma di opzioni disponibili per il check-in online e remoto, Emirates ha investito in molteplici sviluppi tecnologici intelligenti per garantire viaggi senza interruzioni, prima del periodo di punta delle Dubai school holidays dall’8 luglio in poi. “Scaricare l’app Emirates per avere i piani di viaggio comodamente a portata di mano. Emirates consiglia ai passeggeri di arrivare in aeroporto almeno tre ore prima del volo, con il tempo per eventuali controlli sanitari e di sicurezza aggiuntivi. Le mascherine sono obbligatorie per i voli. I requisiti di viaggio per i vari paesi cambiano frequentemente, quindi si consiglia ai passeggeri di controllare i requisiti di test COVID-19 e i documenti sanitari necessari per viaggiare a Dubai e in tutte le attuali destinazioni Emirates nel mondo. I viaggiatori possono effettuare il check-in online 48 ore prima del volo utilizzando l’opzione check-in online su www.emirates.com. È anche possibile selezionare un posto e un pasto preferito e usufruire di eventuali opzioni di upgrade dell’ultimo minuto. In aeroporto, è facile depositare i bagagli presso i banchi di consegna bagagli dedicati e scaricare un digital boarding pass da utilizzare nella maggior parte degli aeroporti internazionali. Se parti da Dubai, puoi fare il check-in anticipato e lasciare i bagagli in aeroporto 24 ore prima della partenza, o 12 ore prima della partenza se stai volando verso gli Stati Uniti o Tel Aviv, quindi arrivare in aeroporto e procedere direttamente all’immigrazione. Un’opzione facile e veloce in aeroporto sono i chioschi per il check-in automatico. I viaggiatori possono seguire i passaggi sul chiosco touchscreen e completare la procedura di check-in o utilizzare il chiosco senza contatto utilizzando un mobile phone. Lo Smart Tunnel è il primo al mondo per il controllo passaporti, in base al quale i passeggeri camminano semplicemente attraverso un tunnel e vengono autorizzati dalle autorità di immigrazione senza l’intervento umano o la necessità di un timbro fisico sul passaporto. Tutto ciò che serve per registrarsi è una rapida foto al check-in per acquisire i dati del viso”, afferma Emirates.

JETBLUE ESTENDE L’OFFERTA PER SPIRIT AIRLINE AL 29 LUGLIO – JetBlue ha annunciato che la sua controllata al 100%, Sundown Acquisition Corp. (“Sundown”), ha prorogato la data di scadenza dell’offerta pubblica di acquisto precedentemente annunciata per l’acquisto di tutte le azioni ordinarie in circolazione, valore nominale di $ 0,0001 per azione (le “Azioni”), di Spirit Airlines, Inc., per $30,00 per azione, net to the seller in cash, senza interessi e al netto delle ritenute alla fonte richieste, alle 17:00, ora di New York City, il 29 luglio 2022, salvo ulteriore proroga. L’offerta pubblica di acquisto doveva scadere alle 17:00, ora di New York City, il 30 giugno 2022. Tutti gli altri termini e condizioni dell’offerta pubblica rimangono invariati.

IBERIA LANCIA UNA CAMPAGNA SCONTI IN SPAGNA PER IL SUO 95° ANNIVERSARIO – Iberia ha appena compiuto 95 anni e per festeggiare e continuare a stimolare la domanda anche oltre i mesi estivi, sta lanciando una campagna prezzi per volare verso tutte le destinazioni del suo network. Inoltre, offre ai suoi clienti che acquistano durante questo periodo della campagna uno sconto del 10% per i loro prossimi voli. “Praticamente tutte le destinazioni di Iberia sono incluse in questa offerta a prezzo speciale che, del resto, non finisce qui, in quanto la compagnia aerea offre a tutti coloro che acquisteranno un biglietto da oggi fino al 3 luglio, uno sconto del 10% da spendere per il prossimo viaggio. Uno sconto che otterranno quasi subito: sette giorni dopo l’acquisto riceveranno una mail con il codice sconto che dovranno inserire nella prossima prenotazione. Le date del nuovo volo devono essere comprese tra il 13 settembre e il 31 marzo 2023. Lo sconto del 10% è mantenuto su tutta la rete e in tutte le classi, Economy, Premium Economy e Business. Questa offerta è valida per gli acquisti effettuati in Spagna su iberia.com e sull’app della compagnia aerea per i voli Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum, ad eccezione dell’Air Shuttle e dei voli addebitati in Avios. Maggiori informazioni e prenotazioni su iberia.com e l’app iberia”, afferma Iberia.

QANTAS E JETSTAR SI PREPARANO PER LE VACANZE – Qantas e Jetstar si stanno preparando a far volare più di 350.000 passeggeri in tutta l’Australia nei prossimi quattro giorni, con NSW, WA e ACT che inizieranno le vacanze scolastiche questo fine settimana. Entrambe le compagnie aeree hanno trasportato un numero simile di clienti a livello domestico lo scorso fine settimana per l’inizio delle vacanze scolastiche nel Victoria e nel Queensland. Entrambe le compagnie aeree hanno messo in atto misure per migliorare le loro operazioni e hanno collaborato con aeroporti e fornitori per garantire che le interruzioni dei clienti siano ridotte al minimo durante il periodo delle vacanze. Poiché i viaggi internazionali continuano a crescere, Qantas ha ripreso i trasferimenti diretti per i clienti in arrivo da voli internazionali all’aeroporto di Sydney e in coincidenza con voli domestici. Ciò significa che i clienti possono effettuare il check-in ed essere sottoposti a controlli di sicurezza per il loro volo domestico nell’international terminal ed essere trasferiti in autobus al domestic terminal. Ogni giorno fino a 1.600 clienti (e i loro bagagli) utilizzeranno il servizio, rendendo più facile e veloce la connessione ai loro voli domestici e aiutando ad alleviare la congestione nel domestic terminal.