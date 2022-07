Vueling e Save the Children consolidano il loro accordo di collaborazione con una campagna di donazioni a bordo

Vueling, compagnia aerea appartenente al Gruppo IAG, e Save the Children rinnovano il loro accordo di collaborazione presentando una nuova campagna di donazione durante in volo. Il ricavato andrà a favore del Fondo di Emergenza Globale dell’ONG, con l’obiettivo di aiutare i bambini che soffrono le conseguenze delle guerre, vivono in povertà o sono vittime di catastrofi naturali e di cambiamenti climatici.

Marco Sansavini, CEO di Vueling, e Andrés Conde, CEO di Save the Children, hanno partecipato questo mercoledì alla cerimonia di firma presso gli uffici di Vueling a El Prat (Barcellona).

Grazie anche al supporto di Newrest Travel Retail, fornitore di catering di Vueling, i clienti della compagnia aerea potranno fare una donazione durante il loro volo a partire da domani, giovedì 7 luglio: i membri dell’equipaggio offriranno ai passeggeri la possibilità di contribuire con €1, €2 o €3 durante le vendite in volo, da pagare con carta di credito o debito.

La compagnia aerea spagnola collabora con Save the Children dal 2015 e, grazie a diverse campagne e iniziative, ha supportato le donazioni con oltre 1.130.000 euro, destinati a vari progetti sulla rotta migratoria balcanica, tra cui l’apertura di spazi sicuri per neonati, donne incinte e madri, che in questo modo hanno potuto ricevere sostegno concreto per prevenire la malnutrizione.

Le donazioni sono state destinate a numerose altre iniziative, tra cui attività negli asili, programmi educativi per i bambini rifugiati in Grecia e Melilla per facilitare l’accesso alle scuole locali e a sessioni psicologiche di gruppo, essenziali per affrontare lo stress e sviluppare la resilienza dei bambini, rafforzandone al contempo l’autostima.

Tra i progetti spicca la campagna “Euro Solidario”, il servizio che ha permesso ai viaggiatori di fare donazioni con un semplice “click solidale” durante il processo di acquisto dei biglietti.

Sono tre le principali linee d’azione su cui Vueling si concentra per contribuire al miglioramento del suo ambiente e portare cambiamenti reali e tangibili alle comunità in cui opera: attenzione ai bambini, all’empowerment delle donne e alla promozione della ricerca.

Oltre a collaborare con Save the Children, l’azienda sostiene altri progetti, ospedali e organizzazioni che promuovono il benessere, la ricerca e il miglioramento della vita dei bambini, insieme a entità come il Sant Joan de Déu Maternal and Child Hospital di Barcellona e la Fondazione LOVAAS.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)