Air France-KLM firma accordo con CFM International per l’engine configuration della sua futura Airbus A320neo family fleet

Air France-KLM annuncia oggi la firma di un accordo con CFM International per l’acquisizione di 200 motori LEAP-1A per equipaggiare la sua nuova flotta Airbus A320neo e A321neo.

Questa decisione fa seguito all’ordine del Gruppo, lo scorso dicembre, per 100 aeromobili Airbus A320neo Family, con diritti di acquisto per 60 aeromobili aggiuntivi, per rinnovare le flotte di KLM e Transavia Netherlands, e per rinnovare ed espandere la flotta di Transavia France (leggi anche qui).

Air France-KLM ha finalizzato l’acquisto di 200 motori CFM International LEAP-1A, per la sua nuova flotta di aeromobili Airbus A320neo e A321neo, dopo aver avviato trattative esclusive ad aprile (leggi anche qui).

Prodotto da CFM International – una joint venture 50/50 tra GE Aviation e Safran Aircraft Engines – il LEAP-1A contribuisce, come motore di ultima generazione, alle performance e all’efficienza globale della famiglia di aeromobili Airbus A320neo.

CFM International fornisce già motori per le flotte Boeing 737 NG (CFM56-7B) e Airbus A320ceo (CFM56-5B) del Gruppo

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Air France-KLM si impegna a migliorare le proprie performance economiche e ambientali. Gli aerei di ultima generazione come i nostri prossimi A320neo e A321neo consentono una riduzione del 10% dei costi unitari, emettono il 15% in meno di CO2 e generano il 50% in meno di rumore, in parte grazie ai loro motori avanzati. Attraverso questo accordo, Air France-KLM e CFM International stanno costruendo sulla loro relazione di lunga data per rendere l’aviazione più sostenibile”.

Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International, ha dichiarato: “Siamo onorati di espandere ulteriormente la nostra partnership con uno dei più grandi Gruppi del settore e di essere parte integrante della strategia di sostenibilità di Air France-KLM. La rinnovata fiducia di Air-France-KLM è un prezioso riconoscimento delle performance del motore LEAP in termini di sostenibilità e fuel efficiency. Non vediamo l’ora di introdurre il LEAP nella loro nuova flotta e di supportare le operazioni di KLM, Transavia Netherlands e Transavia France”.

“L’avanzato motore LEAP continua a stabilire nuovi standard di settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando oltre 20 milioni di engine flight hours e nove milioni di flight cycles in commercial operation. La flotta offre un consumo di carburante migliore del 15% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai nostri clienti di risparmiare oltre 14 milioni di tonnellate di CO2”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – CFM International – Photo Credits: CFM International)