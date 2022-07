IATA: i viaggi internazionali guidano l’Air Traffic Recovery a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i passenger data per maggio 2022, che mostrano che la ripresa dei viaggi aerei è accelerata dirigendosi verso l’intensa stagione estiva dei viaggi nell’emisfero settentrionale.

Il traffico totale a maggio 2022 (misurato in RPK) è aumentato dell’83,1% rispetto a maggio 2021, in gran parte trainato dalla forte ripresa del traffico internazionale. Il traffico globale è ora al 68,7% dei livelli pre-crisi.

Il traffico domestico a maggio 2022 è aumentato dello 0,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Miglioramenti significativi in molti mercati sono stati mascherati da un calo del 73,2% su base annua nel mercato domestico cinese a causa delle restrizioni legate al COVID-19. Il traffico domestico di maggio 2022 è stato del 76,7% rispetto ai livelli di maggio 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 325,8% rispetto a maggio 2021. L’allentamento delle restrizioni di viaggio nella maggior parte dell’Asia sta accelerando la ripresa dei viaggi internazionali. Gli RPK internazionali a maggio 2022 hanno raggiunto il 64,1% dei livelli di maggio 2019.

“La ripresa dei viaggi continua a prendere slancio. Le persone hanno bisogno di viaggiare. E quando i governi rimuovono le restrizioni COVID-19, lo fanno. Molte delle principali rotte internazionali, anche all’interno dell’Europa e le rotte Medio Oriente-Nord America, stanno già superando i livelli pre-COVID-19. La rimozione completa di tutte le restrizioni COVID-19 è la via da seguire, con l’Australia che è l’ultima a farlo questa settimana. La principale eccezione all’ottimismo di questo rimbalzo dei viaggi è la Cina, che ha visto un drammatico calo del 73,2% dei viaggi domestici rispetto all’anno precedente. La sua continua politica zero-COVID non è al passo con il resto del mondo e si mostra nella ripresa drammaticamente più lenta dei viaggi legati alla Cina”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il traffico a maggio 2022 dei vettori europei è aumentato del 412,3% rispetto a maggio 2021. La capacità è aumentata del 221,3% e il load factor è salito di 30,1 punti percentuali, all’80,6%. L’impatto della guerra in Ucraina è rimasto limitato alle aree direttamente colpite.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 453,3% rispetto a maggio 2021. La capacità è aumentata del 118,8% e il load factor è aumentato di 43,6 punti percentuali, fino al 72,1%.

Il traffico delle compagnie aeree mediorientali è aumentato del 317,2% a maggio 2022 rispetto a maggio 2021. La capacità è aumentata del 115,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e il load factor è salito di 37,1 punti percentuali, al 76,8%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 203,4% a maggio 2022 rispetto a maggio 2021. La capacità è aumentata del 101,1% e il load factor è salito di 27,1 punti percentuali, all’80,3%.

Il traffico a maggio 2022 delle compagnie aeree latinoamericane è aumentato del 180,5% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità è aumentata del 135,3% e il load factor è aumentato di 13,5 punti percentuali, all’83,4%, il più alto tra le regioni per il 20° mese consecutivo.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del 134,9% del traffico a maggio 2022 rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 78,5% e il load factor è salito di 16,4 punti percentuali, al 68,4%, il più basso tra le regioni.

“La ripresa nei mercati non è meno che impressionante. Mentre acceleriamo verso l’alta stagione estiva nell’emisfero settentrionale, le tensioni nel sistema si stanno manifestando in alcuni hub europei e nordamericani. Nessuno vuole vedere passeggeri che soffrono di ritardi o cancellazioni. Ma i passeggeri possono essere certi che le soluzioni vengono implementate con urgenza. Compagnie aeree, aeroporti e governi stanno lavorando insieme, tuttavia, mantenere la forza lavoro necessaria per soddisfare la crescente domanda richiederà tempo e pazienza nei pochi luoghi in cui i colli di bottiglia sono più gravi.

A lungo termine, i governi devono migliorare la loro comprensione di come opera l’aviazione e lavorare a stretto contatto con aeroporti e compagnie aeree. Avendo creato così tanta incertezza con politiche COVID-19 istintive ed evitando la maggior parte delle opportunità di lavorare all’unisono sulla base di standard globali, le loro azioni hanno fatto ben poco per consentire un graduale aumento dell’attività. L’aviazione dà il meglio di sé quando i governi e l’industria collaborano per concordare e implementare standard globali. Questo assioma è vero post-COVID-19 come lo era nel secolo prima”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)