Qatar Airways rafforza le frequenze tra Doha e Melbourne

Qatar Airways aumenterà i suoi voli Doha-Melbourne a due voli giornalieri a partire dal 1° ottobre. La compagnia aerea e il governo di Victoria hanno firmato un accordo strategico per incrementare i collegamenti con Melbourne e dare un ulteriore spinta al commercio e al turismo.

L’Amministratore Delegato di Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Melbourne è la sede originaria di Qatar Airways in Australia e siamo entusiasti di potenziare le nostre operazioni in questa città, a testimonianza della forte domanda e del nostro profondo impegno nei confronti dell’Australia. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a un maggior numero di passeggeri che potranno vivere la nostra ospitalità a cinque stelle, viaggiando da e per Melbourne verso molte città del mondo attraverso il nostro hub di Doha, in Qatar. Il lancio del volo giornaliero aggiuntivo per Melbourne in vista della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ consentirà a un maggior numero di tifosi di calcio di viaggiare per assistere alle rispettive partite”.

Il Ministro per il Sostegno all’Industria e la Ripresa, Ben Carroll, ha affermato: “Sostenere l’aviazione internazionale ci aiuta a supportare la nostra economia e continueremo a lavorare con compagnie aeree come Qatar Airways per stabilire ed espandere le rotte verso Melbourne e incrementare i posti di lavoro locali”.

Lorie Argus, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Melbourne, ha dichiarato: “C’è un’enorme richiesta di viaggi internazionali da Melbourne e questi servizi aggiuntivi non potrebbero arrivare in un momento migliore, con la Coppa del Mondo di calcio che inizierà a novembre. È emozionante vedere compagnie aeree come Qatar Airways che aggiungono più frequenze a Melbourne e, dato che si tratta di una compagnia globale che può volare ovunque, si tratta di un enorme voto di fiducia nella nostra città. Qatar Airways è già una delle compagnie preferite dai passeggeri diretti in Medio Oriente o in Europa e, data la sua partnership con Virgin Australia e Qantas, ci aspettiamo che questi nuovi voli diverranno molto popolari”.

L’orario aggiuntivo per Melbourne include una tratta di proseguimento per Canberra, ripristinando ufficialmente un collegamento giornaliero tra Doha e Canberra a partire dal 1° ottobre. Il volo aggiunto sarà operato con Boeing 777-300ER, dotati della premiata QSuite Business Class. Con questo potenziamento della rete, la compagnia aerea opererà un totale di 40 voli settimanali verso l’Australia.

Grazie a questa novità, la compagnia aerea opererà verso sei destinazioni in Australia, tra cui Melbourne, Adelaide, Brisbane, Canberra, Perth e Sydney. Con l’aggiunta dei servizi da Brisbane iniziata all’inizio del 2020 durante la pandemia globale, Qatar Airways vola ad oggi verso sei città australiane, superando i collegamenti pre-pandemia di cinque gateway in Australia.

Qatar Airways ha recentemente annunciato la sua partnership strategica con Virgin Australia, che offrirà maggiori opzioni di viaggio e vantaggi in 35 destinazioni della sua vasta rete nazionale, nonché nei mercati internazionali a corto raggio recentemente rilanciati, tra cui Fiji e Queenstown, in Nuova Zelanda.

La compagnia qatariota ha mantenuto i suoi servizi australiani per tutta la durata della pandemia, lanciando al contempo servizi per Brisbane all’inizio del 2020 per fornire collegamenti essenziali. Ha trasportato oltre 330.000 passeggeri in entrata e in uscita dall’Australia durante la pandemia tra marzo 2020 e dicembre 2021, sia con voli commerciali che con servizi charter speciali. Qatar Airways Cargo ha inoltre svolto un ruolo cruciale nel sostenere l’industria australiana delle importazioni e delle esportazioni durante la pandemia, essendo una delle pochissime compagnie aeree globali che non ha mai smesso di volare. Attualmente, Qatar Airways Cargo trasporta oltre 1.900 tonnellate di merci da e per l’Australia a settimana.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente supera le 150 destinazioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)