SAS riceve tutte le approvazioni necessarie per continuare a svolgere la propria attività

SAS AB (“SAS”) annuncia di aver ricevuto l’approvazione dalla U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York per tutte le “First Day” motions, nell’ambito del voluntary chapter 11 process della compagnia negli Stati Uniti.

“Le approvazioni concesse dalla Corte confermano che SAS è autorizzata a continuare a svolgere la propria attività nel corso ordinario per tutto il processo del Chapter 11, in conformità con le ordinanze della Corte. Il Tribunale autorizza espressamente SAS, tra l’altro, a continuare a: pagare tutti gli stipendi e i benefit dei dipendenti: gestire la compagnia aerea nel corso ordinario; onorare i customer programs esistenti, incluso il programma fedeltà EuroBonus; onorare vari obblighi pre-petition dovuti ad alcune delle sue agenzie di viaggio partner e fornitori; pagare i fornitori per intero a condizioni normali per beni ricevuti e servizi forniti a partire dal 5 luglio 2022; pagare tutte le tasse, assicurazioni regolamentari nel corso ordinario”, afferma SAS.

Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, ha dichiarato: “Queste approvazioni del tribunale confermano che le nostre operazioni continueranno come al solito mentre iniziamo il nostro processo di ristrutturazione negli Stati Uniti. Rimaniamo concentrati sulla fornitura del servizio a cui i nostri clienti sono abituati, mentre acceleriamo i nostri sforzi per implementare gli elementi chiave del nostro piano completo di trasformazione aziendale, SAS FORWARD. In definitiva, il nostro piano mira a migliorare la nostra posizione finanziaria e continuare la nostra eredità di oltre 75 anni come compagnia aerea leader della Scandinavia”.

“Il SAS flight schedule non è influenzato e le prenotazioni, il servizio clienti, EuroBonus SAS e tutti gli altri servizi e sistemi per i clienti continueranno normalmente. Separato dal processo del Chapter 11, lo sciopero intrapreso dai sindacati dei piloti SAS Scandinavia continuerà ad avere un impatto sugli orari dei voli.

Ulteriori informazioni su questo processo sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione della compagnia, https://sasgroup.net/transformation”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)