Embraer: il KC-390 sarà presente al RIAT 2022

Embraer sarà presente al Royal International Air Tattoo 2022 (RIAT), che si terrà dal 15 al 17 luglio. Il multi-mission KC-390 Millennium aircraft della Brazilian Air Force (FAB) sarà in mostra statica, insieme all’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft.

“Il C-390 Millennium e la sua air-to-air refueling configuration, il KC-390, sono la nuova generazione di multi-role military transport aircraft, che già offrono mobility and cargo capacity senza rivali, rapida riconfigurazione, elevata disponibilità, maggiore comfort, flight safety, nonché operational costs ridotti durante il ciclo di vita, il tutto in un’unica piattaforma.

Dalla sua prima consegna a FAB nel 2019, il KC-390 Millennium ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’aereo è stato ampiamente utilizzato nelle operazioni per il trasporto di attrezzature e forniture mediche in tutto il Brasile al culmine dell’epidemia COVID-19. L’attuale flotta KC-390 della FAB è di cinque unità. Insieme, la flotta ha superato le 5.000 flight hours in operation, con un mission completion rate del 97%, dimostrando eccezionale disponibilità e produttività nella sua categoria”, afferma Embraer.

“L’aereo è già stato acquisito da due nazioni NATO: Portogallo e Ungheria. Più di recente, il 16 giugno, il Ministry of Defense of The Netherlands ha annunciato la selezione di una flotta di cinque C-390 Millennium, evidenziando le performance e la resa operativa dell’aeromobile, per succedere alla loro attuale flotta di C-130 Hercules”, prosegue Embraer.

“Per quanto riguarda l’aereo A-29 Super Tucano, la flotta mondiale ha raggiunto le 500.000 flight hours all’inizio di quest’anno. Con oltre 260 unità consegnate, l’aereo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, con le consegne più recenti alle Filippine e alle forze aeree nigeriane”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)