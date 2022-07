Boeing presenterà i suoi nuovi aeromobili e i progressi nella Sustainable and Autonomous Aviation al Farnborough Airshow 2022

Boeing farà volare i membri più nuovi e più grandi delle sue famiglie 737 MAX e 777X al Farnborough International Airshow questo mese e presenterà nuovi strumenti nella spinta verso un volo più sostenibile e autonomo.

“Il 737-10, al suo debutto internazionale, si unirà al 777-9 nelle esibizioni giornaliere di volo e statiche. Gli aeroplani voleranno allo show con un blend di sustainable aviation fuel, che Boeing vede come una leva importante per ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio. La società svelerà anche uno strumento di modellazione che fornirà informazioni utili sulle strategie che l’industria aeronautica può utilizzare per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.

Un’altra strategia di decarbonizzazione è la propulsione elettrica e la joint venture di Boeing Wisk Aero effettuerà il debutto europeo del suo all-electric vertical-takeoff-landing (eVTOL) air taxi. Il “Cora” development vehicle è senza pilota, contribuendo a far avanzare le capacità autonome nell’aviazione. Boeing evidenzierà altre capacità autonome allo show, tra cui il suo MQ-25 uncrewed aerial refueler e l’Airpower Teaming System (ATS)”, afferma Boeing.

“Nei quattro anni trascorsi dall’ultimo Farnborough Airshow, il mondo ha visto il ruolo sociale ed economico fondamentale svolto dall’aerospazio e dalla difesa. Siamo entusiasti di riconnetterci con i nostri colleghi a Farnborough mentre affrontiamo insieme la necessità di un futuro più sostenibile e svolgiamo passi concreti per consentire l’innovazione e la tecnologia pulita”, ha affermato Sir Michael Arthur, president of Boeing International. “Non vediamo l’ora di condividere i progressi che stiamo facendo”.

Commercial Airplanes

“Il 737-10 sarà nell’area dello show dal 18 al 21 luglio. Il membro più grande della famiglia 737 MAX fornirà agli operatori una maggiore capacità e una maggiore efficienza nei consumi. La famiglia 737 MAX, che ha ricevuto oltre 3.300 ordini netti, sfrutta un design aerodinamico avanzato e motori altamente efficienti per ridurre il consumo di carburante e le emissioni del 20% e l’impronta acustica del 50% rispetto agli aeroplani che sostituiscono.

Il 777-9 sarà presente all’airshow dal 18 al 20 luglio. Basato sul twin-aisle airplane di maggior successo, il 777, e sulle tecnologie avanzate della famiglia 787 Dreamliner, il 777-9 offrirà un consumo di carburante, emissioni e costi operativi migliori del 10%. La famiglia 777X ha più di 340 ordini dai principali operatori in tutto il mondo”, prosegue Boeing.

Defense, Space & Security

“Boeing metterà in evidenza i suoi elicotteri militari, tra cui il CH-47 Chinook e l’AH-64 Apache, e gli aerei per la mobilità e la sorveglianza come il P-8A Poseidon, l’E-7 Wedgetail e il KC-46A Pegasus.

Boeing mostrerà anche alcuni dei suoi programmi più recenti e avanzati dal punto di vista digitale, tra cui il trainer T-7A Red Hawk e ATS. Inoltre, lo spazio dell’U.S. Department of Defense dovrebbe esporre gli FA-18E/F, F-15E, P-8A, AH-64E e CH-47F”, afferma il costruttore.

Global Services

Boeing metterà in evidenza la sua attività di servizi incentrati sul cliente. Ciò include la presentazione di offerte riguardo parti, modifiche, soluzioni digitali, di supporto e di training, nonché un’ampio global supply chain, maintenance and logistics network.

Sostenibilità

Boeing presenterà la sua visione per un futuro aerospaziale sostenibile basato su collaborazione, ricerca tecnica, dati e test approfonditi di tecnologie tra cui sustainable aviation fuel, idrogeno ed energia elettrica.

Autonomy

Boeing evidenzierà piattaforme autonome come MQ-25, ATS e Cora di Wisk Aero.

“Boeing ha effettuato investimenti significativi in Wisk Aero, con sede in California, una delle principali società di mobilità aerea avanzata e sviluppatore del primo all-electric, self-flying air taxi negli Stati Uniti. La configurazione di Wisk è un importante elemento di differenziazione all’interno del mercato eVTOL, in quanto l’indipendenza dei suoi lift and thrust rotors dovrebbe supportare la semplicità e la certificazione del go-to-market vehicle.

Boeing rilascerà il suo Commercial Market Outlook 2022 (CMO) il 17 luglio. La previsione annuale si basa su 60 anni di analisi e approfondimenti sulle strategie delle compagnie aeree, sulla domanda dei passeggeri e sui dati economici ed è tra le previsioni più accurate nel settore dell’aviazione.

Durante l’airshow, i leader Boeing discuteranno di opportunità di mercato, eVTOL, sostenibilità e altri argomenti durante i briefing con i media”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)