Delta Air Lines annuncia un profitto nel trimestre chiuso a giugno 2022

Delta Air Lines ha annunciato oggi i risultati finanziari per il trimestre concluso a giugno 2022 e ha fornito l’outlook per il trimestre che si chiuderà a settembre 2022.

“Buoni progressi nel riportare l’affidabilità operativa agli standard leader di Delta a luglio. Margine operativo a due cifre generato nel trimestre. Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2024 con $4 miliardi di free cash flow”, afferma Delta.

“Vorrei ringraziare tutto il nostro team per l’eccezionale lavoro svolto in un ambiente operativo difficile per il settore, mentre lavoriamo per ripristinare la nostra affidabilità migliore della categoria. Le loro performance, unite alla forte domanda, hanno generato quasi $2 miliardi di free cash flow come redditività nella prima metà dell’anno e stiamo accumulando un profit sharing, segnando una grande pietra miliare per il nostro personale”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Per il trimestre di settembre, prevediamo un adjusted operating margin dall’11% al 13%, a sostegno delle nostre prospettive per una significativa redditività per l’intero anno”.

Riguardo i GAAP Financial Results del trimestre chiuso a giugno 2022, l’operating revenue è pari a 13,8 miliardi di dollari, operating income pari a 1,5 miliardi di dollari, con operating margin pari all’11%. Earnings per share di $1,15.

Gli Adjusted Financial Results del trimestre chiuso a giugno 2022, riportano un operating revenue di 12,3 miliardi di dollari, in recupero del 99% rispetto al trimestre di giugno 2019, grazie al ripristino dell’82% della capacità. Operating income di 1,4 miliardi di dollari, con operating margin dell’11,7%, il primo trimestre con double-digit margin dal 2019. Earnings per share di $1,44. Free cash flow di 1,6 miliardi di dollari, dopo aver investito 864 milioni di dollari nel business.

L’outlook per il terzo trimestre 2022 prevede una capacità in calo del 15% – 17%, total revenue in aumento dell’1% – 5%, operating margin 11% – 13%.

“Con la crescente domanda nella nostra rete nel trimestre di giugno, abbiamo ripreso i prezzi del carburante più elevati e ottenuto un adjusted revenue recovery del 99%, con ricavi unitari in aumento del 20,5% rispetto al 2019”, afferma Glen Hauenstein, Delta’s president. “Grazie alla solidità delle prenotazioni, prevediamo che i ricavi del trimestre di settembre aumenteranno dell’1%-5% rispetto al 2019, con una conseguente crescita del total unit revenue”.

“Il mercato domestico continua a guidare la ripresa, con un accelerazione del mercato internazionale. Le domestic passenger revenue sono aumentate del 3% e le international passenger revenue hanno registrato un recupero dell’81% rispetto al trimestre di giugno 2019.

Il Cargo registra la migliore performance in assoluto nel trimestre di giugno. Le cargo revenue sono pari a 272 milioni di dollari, un aumento del 46% rispetto allo stesso periodo del 2019”, prosegue Delta.

“Delta ha intrapreso un’azione decisiva per migliorare la resilienza e ripristinare l’affidabilità operativa per i nostri clienti e dipendenti, compresi gli adeguamenti dello schedule per il resto dell’anno, l’implementazione di earlier boarding procedures e l’aggiunta di buffer operativi. Luglio è iniziato con una buona performance, con l’84% dei voli in arrivo entro 14 minuti dall’orario previsto.

Delta ha introdotto procedure aeroportuali aggiornate, inclusi imbarchi domestici anticipati e modifiche degli orari negli hub più grandi della compagnia, per favorire partenze più puntuali e connessioni regolari.

Delta nel trimestre ha accolto con favore l’entrata in servizio del primo A321neo (leggi anche qui), mentre riceveva in consegna due A321neo aggiuntivi, un A220-300, un A330-900 e cinque 737-900ER usati. L’offerta premium è migliorata con il nuovo new domestic First Class seat sull’A321neo.

In collaborazione con Misapplied Sciences, Delta ha lanciato l’esperienza beta PARALLEL REALITY™ a DTW (leggi anche qui), una tecnologia rivoluzionaria che consente ai clienti di vedere simultaneamente contenuti personalizzati su misura per il loro viaggio su un unico schermo digitale”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)