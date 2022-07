Embraer presenterà le sue Commercial, Defense and UAM Solutions al Farnborough International Airshow

Embraer torna quest’anno al Farnborough International Airshow (FIA) dal 18 al 22 luglio per presentare le sue commercial, defense, sustainability and technology solutions.

“Siamo entusiasti di tornare al Farnborough International Airshow e diamo il benvenuto ai nostri clienti per esplorare da vicino gli aerei commerciali e militari di Embraer, nonché la cabina Eve eVTOL a grandezza naturale che sarà esposta per la prima volta”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Voleremo entrambi gli E2, il KC-390 e l’A-29 allo show con un blend 39.06% Sustainable Aviation Fuel, in linea con il nostro impegno per un futuro più sostenibile e i nostri obiettivi di energia rinnovabile”.

“La famiglia di aeromobili E-Jets E2 di Embraer, inclusi l’E190-E2 e l’E195-E2, sono gli aerei a corridoio singolo più efficienti in termini di consumo di carburante che volano oggi, offrendo i costi operativi più bassi e i rendimenti più elevati per le compagnie aeree, più comfort per i passeggeri e spazio per i loro bagagli, minor impatto acustico e minor impatto sull’ambiente. Tutti i voli a Farnborough saranno alimentati da una miscela di SAF al 39,06%.

A giugno, l’E195-E2 con motore Pratt & Whitney GTF è stato testato con successo con 100% SAF (leggi anche qui), convalidando che la famiglia E-Jets E2 può volare su entrambi i motori con miscele fino a 100% SAF senza alcun compromesso in termini di sicurezza o performance. Oggi l’E2 emette il 25% in meno di emissioni di CO2 rispetto agli aerei della generazione precedente; questa riduzione può essere aumentata all’85% con il SAF”, afferma Embraer.

“I prodotti e le soluzioni Embraer Defence & Security sono presenti in più di 60 paesi e includono il multi-mission C-390 Millennium military transport aircraft e l’A-29 Super Tucano light attack and advanced trainer aircraft, che saranno in mostra al FIA.

Il velivolo C-390 è stato consegnato per la prima volta all’aeronautica militare brasiliana nel 2019 e ha dimostrato la sua capacità in missioni nazionali e all’estero. L’aereo è già stato acquisito da Portogallo e Ungheria e il 16 giugno il Ministero della Difesa olandese ha annunciato la selezione di una flotta di C-390 Millennium per succedere all’attuale flotta di C-130 Hercules.

Per quanto riguarda l’aereo A-29 Super Tucano, la flotta mondiale ha raggiunto le 500.000 ore di volo all’inizio di quest’anno. Con oltre 260 unità consegnate, l’aereo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo”, prosegue Embraer.

“Eve si dedica all’accelerazione dell’ecosistema Urban Air Mobility. Beneficiando di una mentalità da start-up, supportata da oltre 50 anni di esperienza nel settore aerospaziale di Embraer S.A. e con un focus unico, Eve sta adottando un approccio olistico per far progredire l’ecosistema UAM, con un progetto eVTOL avanzato, un servizi globali e una soluzione unica di gestione del traffico aereo. Dal 10 maggio 2022 Eve è quotata alla Borsa di New York”, continua il costruttore.

“Da oltre 20 anni, Embraer sviluppa iniziative ecologiche per rendere gli aeromobili più puliti e silenziosi, per contribuire all’obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Embraer mira a essere carbon neutral entro il 2040 e raggiungere una crescita carbon neutral a partire dal 2022. Prevede di implementare il 25% di SAF nelle sue operazioni entro il 2040 e il 100% di fonti di energia rinnovabile entro il 2030.

L’azienda ha una comprovata esperienza di innovazione nei carburanti sostenibili, che include il primo aereo certificato alimentato a etanolo del settore nel 2004. Lavorando a stretto contatto con i suoi clienti e partner, l’azienda ha migliorato continuamente l’efficienza e le prestazioni dei suoi prodotti attuali e futuri. La famiglia di jet E2, ad esempio, dovrebbe essere compatibile con 100% SAF prima del 2030”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)