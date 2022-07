ITA Airways sigla un accordo con ADR Mobility

ITA Airways ha firmato un accordo commerciale con la società ADR Mobility per l’utilizzo dei parcheggi “easy Parking”, i parcheggi ufficiali di Aeroporti di Roma, presso lo scalo Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.

L’accordo ha come obiettivo principale quello di assicurare ai clienti di ITA Airways in partenza da Roma Fiumicino la possibilità di parcheggiare direttamente in aeroporto, a pochi passi dai Terminal partenze e arrivi, a tariffe agevolate.

Le agevolazioni saranno valide fino al 30 settembre 2022 e prevedono sconti fino al 15% sulle migliori tariffe online disponibili al momento della prenotazione.

Le tariffe agevolate saranno veicolate attraverso il servizio di prenotazione online del parcheggio “easy Parking”, disponibile all’indirizzo web www.adr.it/easyparking.

La clientela di ITA Airways per poter usufruire degli sconti, dovrà inserire nello step 1 del sistema di booking sopracitato la compagnia ITA Airways e la destinazione del volo. Nello step 2 verrà quindi mostrata la tariffa con pagamento a fine sosta senza alcuno sconto dedicato e la tariffa con pagamento online con gli sconti dedicati ai clienti ITA Airways.

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino rappresenta l’hub di riferimento per ITA Airways. La Compagnia nella summer 2022 opera 63 destinazioni, di cui 8 intercontinentali, 22 nazionali e 33 internazionali. Ad esempio, in particolare per le destinazioni intercontinentali, da Roma Fiumicino partono voli diretti per New York, Boston, Miami, Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo, Tokyo e Malé.

Tale accordo rientra nella strategia commerciale di ITA Airways che pone al centro del proprio business il cliente, creando delle offerte sempre più ricche e personalizzate in base alle esigenze del passeggero.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Aeroporti di Roma)