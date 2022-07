SAS: le conseguenze finanziarie dello sciopero dei piloti possono compromettere la ristrutturazione della compagnia

SAS informa: “Gli scioperi intrapresi dai SAS Scandinavia pilots unions, iniziati il 4 luglio 2022, hanno già gravemente influito sulla liquidità e sulla posizione finanziaria complessiva di SAS e minacciano la capacità della compagnia di raccogliere con successo capitale a breve e lungo termine, di fondamentale importanza per finanziare la riorganizzazione della compagia. Ad oggi, lo sciopero ha finora causato oltre 2.550 cancellazioni di voli che hanno colpito oltre 270.000 passeggeri. L’effetto stimato dello sciopero è di circa 100-130 milioni di corone svedesi al giorno o circa 1,0-1,3 miliardi di corone svedesi di costi finora.

Come affermato nel comunicato stampa di SAS del 5 luglio 2022 (leggi anche qui), la compagnia dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai propri obblighi commerciali nel breve termine senza accedere a nuove forme di capitale. Tuttavia, uno sciopero prolungato significa che le limitate riserve di cassa della compagnia, che naturalmente diminuiscono dato che le vendite estive sono già in gran parte verificate, si eroderanno molto rapidamente di fronte a un continuo sciopero dei piloti.

Come ulteriormente annunciato il 5 luglio 2022, SAS sta discutendo a lungo con un certo numero di potenziali finanziatori in merito all’ottenimento di ulteriori debtor-in-possession (“DIP”) financing, un tipo specializzato di finanziamento ponte per le imprese che stanno ristrutturando attraverso un chapter 11 process, per un massimo di 700 milioni di USD (l’equivalente di circa 7,0 miliardi di SEK), per garantire che la compagnia disponga di fondi sufficienti per completare la sua ristrutturazione. I potenziali finanziatori DIP hanno chiarito alla compagnia che tale finanziamento si basa sulla dimostrazione di successo di una road map per raggiungere l’intero risparmio di 7,5 miliardi di corone svedesi all’anno, che è una pietra angolare del piano SAS FORWARD”.

“Il proseguimento dello sciopero dei piloti può compromettere l’accesso della compagnia a tale DIP financing. In tal caso, la compagnia dovrà prendere in considerazione la vendita di preziosi strategic assets, riducendo allo stesso tempo radicalmente le operazioni e la flotta di SAS, in assenza di una svolta nei negoziati con i suoi pilot groups. Una volta intraprese queste azioni, sarà difficile per SAS ricostruire le dimensioni e l’ampiezza del suo attuale network e dei suoi servizi.

Altri elementi chiave del piano SAS FORWARD includono la conversione di circa 20 miliardi di corone svedesi di debt and hybrid notes in common equity e anche che SAS cercherà di raccogliere non meno di 9,5 miliardi di corone svedesi in nuovo capitale azionario, che verrebbe utilizzato in parte sostanziale per ripagare il DIP Financing dopo l’uscita con successo dall’US chapter 11 court process”, prosegue SAS.

“Siamo profondamente dispiaciuti che i nostri clienti siano stati colpiti dallo sciopero, che ha portato a ritardi e voli cancellati. Lo sciopero ha anche un forte impatto sulle nostre possibilità di successo con SAS FORWARD. Dobbiamo raggiungere un accordo e porre fine allo sciopero il prima possibile. Ciò richiederà di trovare una soluzione che sia accettabile per tutti gli stakeholder che hanno espresso l’intenzione di supportare SAS, a condizione che l’azienda abbia successo con SAS FORWARD. Lo sciopero sta mettendo in gioco il successo del chapter 11 process e, in definitiva, la sopravvivenza della compagnia”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO.

Erno Hildén, Executive Vice President e CFO, aggiunge: “Dal 1° febbraio 2020 (il trimestre in cui è iniziata la pandemia) fino al 30 aprile 2022, le perdite sono ammontate a un totale di 19,7 miliardi di corone svedesi (utili al lordo delle imposte). L’attuale sciopero dei piloti, con il conseguente drenaggio di liquidità, amplifica la già disastrosa situazione. Il progresso di SAS FORWARD è essenziale affinché SAS sopravviva e venga resa una compagnia di nuovo forte e investibile”.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)