Volotea: al via il nuovo collegamento Roma Fiumicino – Lille

Volotea inaugura oggi, giovedì 14 luglio, il nuovo collegamento in partenza da Roma alla volta di Lille. La nuova rotta, che avrà 2 frequenze settimanali (ogni giovedì e domenica), è il terzo collegamento internazionale operato da Volotea al Leonardo da Vinci e va ad aggiungersi alle tratte per Nantes e Strasburgo attive da inizio giugno. Infine, non vanno dimenticati i collegamenti Volotea da Fiumicino alla volta di Cagliari e Olbia.

A Roma Fiumicino, l’offerta di Volotea prevede un totale di 5 rotte, 2 domestiche e 3 verso la Francia. L’avvio di questo nuovo collegamento dallo scalo romano riconferma l’impegno della low-cost nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più completo ai suoi passeggeri e, allo stesso tempo, in vista dell’estate punta a sostenere la ripresa del comparto turistico, traino fondamentale per la ripresa economica dell’Italia.

“Siamo felici di inaugurare questo nuovo volo in partenza da Roma per Lille, che ci consente di rafforzare, in vista dell’estate, l’asse turistico Roma–Francia”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “I passeggeri in partenza da Roma potranno ora raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, alcune tra le più interessanti destinazioni d’Oltralpe: oltre al nuovo volo verso l’alta Francia, sono, infatti, già disponibili i nuovi collegamenti per Nantes e Strasburgo. Allo stesso tempo, sarà favorito anche il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare la città eterna e le zone circostanti. Non vanno dimenticati, poi, i nostri collegamenti per la Sardegna: le rotte per Cagliari e Olbia sono disponibili 7 giorni su 7 con più frequenze giornaliere”.

Presso lo scalo di Roma Fiumicino, l’offerta di Volotea prevede un totale di 5 rotte verso Cagliari, Olbia, Lille, Nantes e Strasburgo.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)