Il Gulfstream G800 effettua il suo primo international flight

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo ultralong-range Gulfstream G800 ha effettuato il suo primo international flight, poche settimane dopo il primo volo dell’aereo (leggi anche qui).

“Il G800 ha volato da Savannah al Gulfstream Customer Support’s Farnborough, Inghilterra, a sostegno della partecipazione di Gulfstream al Farnborough International Airshow.

Il G800 ha effettuato il suo primo volo il 28 giugno e poco dopo, il Gulfstream flight test team ha completato ulteriori requisiti di test, tra cui un volo di lunga durata di oltre otto ore e operazioni oltre la aircraft maximum operating speed and cruise altitude, Mach 0,925 e 51.000 piedi/15.545 metri, rispettivamente”, afferma Gulfstream.

“Portare il G800 in questo viaggio transatlantico così vicino al primo volo è straordinario”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Grazie alla nostra pianificazione strategica e agli investimenti che Gulfstream ha fatto nei nostri nuovi programmi di aeromobili, siamo in grado di far volare il G800 con notevole efficienza e portare l’aereo direttamente ai clienti all’inizio del flight test program, come abbiamo fatto a Farnborough. Il Gulfstream Farnborough Service Center è uno dei nostri centri più nuovi e moderni, ed è giusto che il G800 abbia fatto il suo debutto internazionale qui”.

“Dall’apertura nell’estate 2020, il Gulfstream Farnborough Service Center è cresciuto fino a raggiungere oltre 200 dipendenti e ha ottenuto 30 approvazioni normative estere. La struttura di 225.000 piedi quadrati / 20.903 metri quadrati ospita fino a 13 degli aeromobili più grandi di Gulfstream, inclusi G650ER, G700 e G800, e offre maintenance, repair and overhaul services, così come interior refurbishments and aftermarket modifications.

Come longest-range business aircraft del settore, il G800 può volare 8.000 nm/14.816 km a Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km a Mach 0,90 ed è dotato del Gulfstream Symmetry Flight Deck con active-control sidesticks e l’uso più estensivo della touch-screen technology nel settore.

La cabina del G800 può essere configurata con un massimo di quattro living areas, con posti a sedere per un massimo di 19 passeggeri e posti letto per un massimo di 10. Il G800 dispone anche di 100% fresh air, mai ricircolata, un plasma ionization purification system e la più bassa cabin altitude del settore”, conclude Gulfstream.

