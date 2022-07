Con il rimbalzo dei viaggi aerei, Boeing prevede una domanda di oltre 41.000 nuovi aeroplani entro il 2041

Con il rimbalzo della domanda per i viaggi aerei internazionali a seguito della ripresa in corso in molti mercati, Boeing ha previsto oggi la domanda di oltre 41.000 nuovi aeroplani entro il 2041, sottolineando la resilienza dell’industria aeronautica a due anni dall’inizio della pandemia. Boeing ha pubblicato il Commercial Market Outlook (CMO) 2022, la previsione annuale a lungo termine della società, prima del Farnborough International Airshow.

Il CMO prevede un valore di mercato di 7,2 trilioni di dollari per le consegne di nuovi aerei, con la flotta globale in aumento dell’80% fino al 2041 rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Circa la metà delle consegne di jet passeggeri sostituirà i modelli odierni, migliorando la fuel efficiency e la sostenibilità della flotta globale.

Inoltre, Boeing Global Services prevede una domanda di 3,6 trilioni di dollari nei suoi segmenti di mercato nello stesso periodo di tempo, inclusa una forte domanda per maintenance and modifications, come i converted freighters; digital solutions, che incrementano l’efficienza e riducono i costi; training efficace per piloti e tecnici.

“Nonostante l’interruzione senza precedenti degli ultimi due anni, l’industria aeronautica ha dimostrato un’incredibile capacità di recupero nell’adattarsi alla sfida”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Il CMO 2022 attinge alla nostra esperienza nel prevedere le tendenze del mercato per dimostrare la forte domanda di nuovi aeroplani e servizi correlati nei prossimi decenni, fornendo un punto di riferimento, mentre il settore continua a navigare nella sua ripresa”.

Il CMO 2022 include queste proiezioni regionali nei prossimi 20 anni:

– Continuando la loro storia di forte crescita, gli Asian markets rappresentano circa il 40% della domanda globale a lungo termine di nuovi aeroplani. L’Europa e il Nord America rappresentano ciascuno poco più del 20% della domanda, con il 15% delle consegne in altre regioni.

– La South Asia’s fleet continua a guidare la crescita globale, al 6,2% annuo. Guidata dall’India, la flotta della regione sarà quasi quadruplicata, da 700 aeroplani nel 2019 a più di 2.600 aeroplani nel 2041. Si prevede che il sud-est asiatico vedrà la seconda crescita più rapida, con una flotta commerciale quasi triplicata a 4.500 aeroplani.

– Il CMO di quest’anno non include una previsione per le consegne di aerei in Russia a causa delle sanzioni contro le esportazioni di aeromobili. Questo cambiamento riduce la domanda globale ventennale di circa 1.500 aeroplani rispetto al CMO dello scorso anno.

I single-aisle airplanes rappresenteranno il 75% di tutte le nuove consegne, invariate rispetto al CMO dello scorso anno, per un totale di quasi 31.000 aeroplani. Fino al 2041, i nuovi aeroplani widebody rappresenteranno circa il 18% delle consegne, con oltre 7.200 aeroplani, consentendo alle compagnie aeree di servire mercati nuovi ed esistenti, passeggeri e cargo, in modo più efficiente rispetto al passato.

Il CMO prevede inoltre una forte domanda continua di dedicated freighters per supportare le supply chain globali e i crescenti express network. I vettori avranno bisogno complessivamente di 2.800 freighters aggiuntivi, inclusi 940 nuovi modelli widebody oltre ai converted narrow-body and widebody freighters nel periodo di previsione.

NUOVE CONSEGNE (2022-2041)

Regional Jet 2.120

Single Aisle 30.880

Widebody 7.230

Freighter 940

Totale 41.170

Boeing fornisce il CMO ogni anno da oltre 60 anni. Essendo la previsione più longeva, il CMO è considerata l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale. Inoltre, Boeing rilascerà il suo Pilot and Technician Outlook il 25 luglio. Maggiori informazioni sul Commercial Market Outlook a questo link: https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/index.page.

(Ufficio Stampa Boeing)