Partnership tra Embraer e Raízen per sviluppare i Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Embraer e Raízen hanno firmato oggi una lettera di intenti con l’impegno di stimolare lo sviluppo dell’ecosistema di produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF), rafforzando l’agenda di sostenibilità di entrambe le società.

Tra tutte le intenzioni, Embraer diventerà il primo produttore di aeromobili a utilizzare Sustainable Aviation Fuel (SAF) che potrebbe essere distribuito da Raízen, leader mondiale nella bioenergia. Questa iniziativa avvantaggia l’industria del trasporto aereo in tutto il mondo e l’uso di questa tecnologia è una parte fondamentale della strategia di Embraer per neutralizzare l’impronta di carbonio delle sue operazioni entro il 2040, poiché oltre il 60% delle emissioni nelle operazioni dell’azienda (scope 1) deriva dal uso di aviation fuel nei tests and production flights.

“Il SAF svolge un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni del trasporto aereo a breve e medio termine. Pertanto, questo accordo mira a stimolare la crescita e la sostenibilità della catena del valore nel suo insieme”, ha affermato Carlos Alberto Griner, Vice President of People, ESG and Communications, Embraer. “L’ESG è uno dei pilastri del nostro piano strategico e stiamo valutando ogni opportunità per accelerare la riduzione delle nostre emissioni di carbonio”.

“In qualità di azienda energetica integrata, Raízen ha obiettivi sfidanti poiché intendiamo espandere l’offerta di energia rinnovabile e rendere questo aumento il più efficiente possibile nel nostro processo di produzione”, ha affermato Antonio Cardoso, Vice President of Marketing and Services at Raízen. “In qualità di maggiore sugarcane ethanol producer nel mondo, è naturale che stiamo valutando una possibile fornitura di SAF. Questa partnership con Embraer, un riferimento globale, rafforza l’agenda di sostenibilità e l’espansione del portafoglio dell’azienda”.

L’aspettativa è che Raízen aiuterà Embraer a raggiungere l’obiettivo di avere miscele SAF che rappresentino il 100% del suo consumo di carburante in Brasile entro il 2030.

(Ufficio Stampa Embraer)