GE Aviation: la CF34 engine line supera 200 milioni di ore, 157 milioni di cicli

GE Aviation ha annunciato che la CF34 engine line ha superato 200 milioni di flight hours e 157 milioni di flight cycles. Nella storia di GE e CFM, solo le CF6 and CFM56 engine lines hanno accumulato più commercial flight hours. Solo il CFM56 ha accumulato più flight cycles.

“Il motore CF34-1A è entrato in servizio sul Bombardier Challenger 601 Corporate Jet nel 1983. Ci sono più di 600 Bombardier Challenger e CRJ 100/200 business jets in servizio.

Nel 1992, i motori GE CF34-3 hanno aperto la strada a una nuova era nell’aviazione quando sono entrati in servizio sul velivolo CRJ100 di Bombardier, dando vita all’inizio del regional jet segment in commercial aviation. Oggi la linea di motori CF34, che comprende i modelli -3, -8 e -10, equipaggia più di 3.600 regional commercial aircraft”, afferma GE Aviation.

“Il motore CF34 è nato come business aviation engine, poi ha aperto la strada alla regional jet aviation”, afferma Cristina Seda-Hoelle, General Manager, Regional and Business Aviation for GE. “Superare 200 milioni di ore è un risultato straordinario, dimostra che nostri clienti che si fidano di noi, operando i nostri motori giorno dopo giorno”.

“GE ha consegnato più di 8.000 motori CF34 e la linea ha un track record di affidabilità e durata eccezionali, con un dispatch reliability rate compreso tra il 99,96% e il 99,99% (12 mesi consecutivi).

La linea di prodotti CF34 comprende quanto sia importante la sostenibilità per i clienti con misure per aiutarli a ridurre la loro impronta di carbonio.

– Tutti i motori CF34 (come tutti i motori GE) possono operare oggi con miscele di carburante SAF approvate.

– La GE 360 proprietary foam wash technology è approvata per i motori CF34-8, aiutando a ripristinare la fuel efficiency.

– Tutti i velivoli con motore CF34 possono sfruttare le soluzioni software GE Digital per migliorare le perfremance dell’aeromobile”, conclude GE Aviation.

GE porta un forte military engine portfolio al Farnborough International Airshow

Il forte portafoglio di motori militari di GE traccia il futuro dell’aviazione militare al Farnborough International Airshow.

“I test dei motori di nuova generazione e la continua competitività globale con i motori in produzione evidenziano il forte portafoglio militare di GE al Farnborough International Airshow 2022.

GE è nel mezzo di importanti campagne di test per transformational combat and rotorcraft engines. Il GE XA100 adaptive cycle engine per l’F-35 ha dimostrato performance coerenti con gli obiettivi dell’U.S. Air Force per l’Adaptive Engine Transition Program (AETP). Questo motore dovrebbe completare i test presso una U.S. Air Force facility entro la fine dell’estate.

Nel frattempo, il GE T901 turboshaft engine ha completato la sua First Engine to Test (FETT) campaign alla fine di giugno nell’ambito dell’Enhanced Turbine Engine Program (ITEP) dell’U.S. Army. Il T901 sta dimostrando performance in linea con gli obiettivi dell’esercito degli Stati Uniti e rimotorizzerà le flotte UH-60 e AH-64 dell’U.S. Army, oltre ad equipaggiare il Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA)“, afferma GE Aviation.

“Inoltre, i prodotti già sul campo di GE continuano a operare per i clienti militari di tutto il mondo. La T700/CT7 turboshaft engine family offre potenza e affidabilità per applicazioni in tutto il mondo, mentre il motore T408 di GE ha equipaggiato il Sikorsky CH-53K per la Initial Operational Capability (IOC) con l’U.S. Marine Corps ad aprile. Le consegne del motore F110 di GE sono in corso per la U.S. Air Force F-15EX platform e per gli utenti internazionali. Il primo volo del KF-21 Boramae con motore F414 è anticipato a breve e il motore F404 è pronto per una historic production ramp.

L’F404 infatti vedrà una rampa di produzione storica per supportare l’acquisizione da parte dell’aeronautica americana del Boeing T-7A Red Hawk trainer jet (F404-GE-103 variant), nonché un contratto per 99 motori F404-GE-IN20 per l’HAL Tejas Mk 1/1A fighter indiano.

Nel frattempo, il motore F414 attende presto importanti eventi. Si prevede che il South Korea KF-21 Boramae realizzerà presto il suo primo volo, alimentato da due motori F414-GE-400K. GE ha ricevuto un contratto nel 2016 per fornire motori a Korea Aerospace Industries (KAI) per il programma KF-21 (allora KF-X).

Il motore F110 di GE è stato selezionato nell’ottobre 2021 per il programma F-15EX Eagle II della U.S. Air Force. Rimane l’unica soluzione di propulsione certificata, integrata e in produzione per la piattaforma”, conclude GE Aviation.

