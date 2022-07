Embraer: gli accordi di oggi al Farnborough Airshow 2022

LOT Polish Airlines rinnova e amplia il service agreement con Embraer

Embraer e LOT Polish Airlines hanno annunciato oggi, all’edizione 2022 del Farnborough Airshow, di aver firmato un contratto per rinnovare ed espandere il Pool Program, per supportare la flotta LOT di Embraer E-Jet. Nel nuovo accordo, LOT aggiungerà anche sette E-Jet al contratto originale, con il Pool che ora copre un totale di 44 aeromobili e oltre 300 componenti. Attualmente, il Pool program di Embraer supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

“Il Pool Program è stato fondamentale per aumentare la disponibilità della flotta di LOT, garantendo efficienza e risultati competitivi, consentendo a LOT di concentrarsi sulle operazioni quotidiane degli aeromobili. Questa estensione e l’inclusione di aeromobili aggiuntivi fa parte della strategia di crescita di LOT. Flessibilità e vera partnership sono alla base della nostra collaborazione di lunga data con Embraer”, ha affermato Maciej Wilk, COO di LOT Polish Airlines.

LOT Polish Airlines è il cliente di lancio degli E-Jets, con l’E170 entrato in servizio nel 2004. LOT è l’unica compagnia aerea ad operare tutte e quattro le varianti E-Jet nella sua flotta. Il Pool program supporterà l’attuale flotta LOT composta da 21 E170 ed E175 e fino a 23 E190 ed E195.

“Non c’è approvazione più grande sul tipo di servizio post-vendita fornito da Embraer che avere un cliente che rinnova ed espande un contratto per supportare la sua flotta”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Services & Support. “Sappiamo che dobbiamo lavorare per mantenere elevati standard di supporto, non solo offrendo i migliori servizi sul mercato, ma anche deliziando i nostri clienti poiché il Pool è parte integrante della strategia di crescita del servizio e del supporto di Embraer”.

Eve annuncia Halo Aviation come cliente di lancio per la sua Urban Air Traffic Management solution

Eve Holding, Inc. (“Eve”) ha annunciato oggi di aver stipulato una lettera di intenti (“LOI”) con Halo Aviation Ltd. (“Halo”), un fornitore di private Urban Air Mobility (“UAM”) travel services, per collaborare allo sviluppo e al lancio della Eve Urban Air Traffic Management (“UATM”) software solution. Come parte dell’accordo, Halo acquisirà il software da Eve con l’obiettivo di utilizzarlo per massimizzare le sue operazioni UAM. È il primo LOI per la soluzione UATM all’avanguardia di Eve, che sbloccherà il valore e le network perfomance del mercato UAM per consentire la scalabilità sicura del settore. Le società intendono inoltre sviluppare un modello operativo da impiegare in missioni e regioni specifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito in cui opera Halo.

“Riteniamo che collaborazioni come la nostra siano vitali per promuovere un fiorente mercato UAM che andrà a beneficio delle comunità e dei passeggeri con una nuova modalità di trasporto aggiuntiva. Il portafoglio di soluzioni di Eve affronta la complessità delle reti UAM, che richiedono servizi olistici e integrati nell’ecosistema, che connettono le parti interessate per mantenere e migliorare la sicurezza, ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi operativi. Gli eccezionali servizi di viaggio di Halo, insieme alle nostre soluzioni, rendono questa partnership estremamente promettente”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

Nel giugno dello scorso anno, le società hanno annunciato l’inizio della loro partnership incentrata sullo sviluppo di prodotti e servizi UAM, nonché l’impegno non vincolante di Halo di ordinare fino a 200 eVTOL di Eve.

(Ufficio Stampa Embraer)