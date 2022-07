Pratt & Whitney: ALC ordina motori GTF per equipaggiare fino a 166 aeromobili Airbus

Air Lease Corporation seleziona i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare fino a 166 aeromobili Airbus

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che la società leader nel leasing di aeromobili Air Lease Corporation (ALC) ha selezionato i motori GTF per equipaggiare 80 velivoli della famiglia A320neo, nonché 76 firm and 10 option GTF-powered A220 aircraft. Ciò porta il totale di ALC fino ad oggi a 222 firm and 10 option GTF-powered aircraft.

“ALC continua a promuovere la crescita della nostra flotta nel 2022 e oltre”, ha affermato John Plueger, chief executive officer at ALC. “Siamo lieti di aggiungere alla nostra flotta altri velivoli equipaggiati con motori GTF, che offrono ai nostri clienti economia operativa e affidabilità di livello mondiale”.

ALC possiede, gestisce e ha ordinato più di 275 aeromobili motorizzati Pratt & Whitney, comprese le famiglie Airbus A220 e A320neo con motori GTF, la famiglia Airbus A320ceo con motori V2500® e la famiglia Airbus A330 con motori PW4000. ALC serve oltre 110 clienti in circa 70 paesi con soluzioni dinamiche.

“Pratt & Whitney e ALC hanno una lunga storia di collaborazione”, ha affermato Rick Deurloo, president, commercial engines and chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Con l’aumento dei prezzi del carburante e delle materie prime e le crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico, il GTF è in testa al gruppo per quanto riguarda l’efficienza nei consumi, le emissioni e il rumore. Questi velivoli con motore GTF aiuteranno i clienti di ALC a ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale e non vediamo l’ora di lavorare con loro negli anni a venire”.

Iniziano i test di certificazione del motore Pratt & Whitney GTF Advantage™

Pratt & Whitney ha annunciato oggi di aver avviato i test di certificazione FAR33 del motore GTF Advantage. L’azienda continua a eseguire test di durata approfonditi per garantire la maturità del prodotto all’entrata in servizio, basandosi su oltre 15 milioni di ore di esperienza di servizio. Ad oggi il motore ha completato più di 2.000 ore di test di sviluppo e certificazione, incluso un test di successo con 100% SAF all’inizio di quest’anno.

“GTF Advantage offre ancora più valore ai nostri clienti, specialmente su velivoli a lungo raggio come l’A321XLR“, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Estenderà il vantaggio di GTF come motore più sostenibile, efficiente nei consumi e potente per la famiglia A320neo e sarà altamente affidabile fin dal primo giorno”.

“GTF Advantage fornisce più spinta mentre funziona a temperature più basse, con più flusso d’aria e miglioramenti in aerodynamics, coatings and clearance control”, afferma Jim Pennito, vice president of A320neo family engines at Pratt & Whitney.

Entro la fine dell’anno, il motore GTF Advantage continuerà i test di certificazione FAR33 sul company flying test bed a Mirabel, Canada. Il motore avvierà anche i test di convalida a livello di aeromobile sull’Airbus A320neo development aircraft a Tolosa, in Francia.

Pratt & Whitney e Collins Aerospace presentano il nuovo dimostratore STEP-Tech

Pratt & Whitney (P&W) e Collins Aerospace (Collins), entrambe società di Raytheon Technologies, hanno annunciato oggi il lancio di un nuovo hybrid-electric technology demonstrator program applicabile ai futuri advanced air mobility vehicles. La Scalable Turboelectric Powertrain Technology (STEP-Tech) estende la collaborazione di lunga data di Pratt & Whitney e Collins Aerospace sullo sviluppo della tecnologia ibrida-elettrica, che è un elemento centrale delle strategie di entrambe le società per alimentare l’aviazione sostenibile.

Il dimostratore STEP-Tech avrà sede presso il Raytheon Technologies Research Center di East Hartford, CT, e si concentrerà sullo sviluppo di high voltage distributed turboelectric hybrid-electric propulsion concepts nella classe 100-500 kW, con un potenziale di scalabilità fino a 1 MW e oltre. La natura modulare e scalabile della piattaforma dimostrativa STEP-Tech consente di prototipare e dimostrare rapidamente un’ampia gamma di configurazioni. Dopo aver completato gli studi di prova del concetto all’inizio di quest’anno, i test a terra con la piattaforma dovrebbero iniziare alla fine del 2022.

La strategia Industry 4.0 di Pratt & Whitney guida la modernizzazione delle operazioni

Pratt & Whitney sta modernizzando e trasformando la propria attività operativa con le tecnologie Industry 4.0 alla ricerca dell’eccellenza nella produzione e nell’assemblaggio. L’azienda sta sfruttando le tecnologie di comunicazione digitale come Intranet of things (IoT) e i dispositivi connessi, insieme a tecnologie di produzione avanzate tra cui automazione, robotica, realtà virtuale, per creare un ambiente di produzione completamente integrato. Queste iniziative generano enormi quantità di dati che possono essere immediatamente convertiti in informazioni utilizzabili.

Pratt & Whitney aprirà l’India Engineering Center nel 2023

Pratt & Whitney ha annunciato oggi la creazione di un India Engineering Center (IEC) all’avanguardia a Bengaluru, India, che dovrebbe entrare in funzione nel gennaio 2023. Il nuovo centro si concentrerà sulla fornitura di servizi di ingegneria a contratto. L’IEC dovrebbe impiegare 500 ingegneri e professionisti quando il personale sarà al completo.

“L’India Engineering Center di Pratt & Whitney sarà un investimento unico nel suo genere per la nostra azienda in India”, ha affermato Geoff Hunt, Senior Vice President, Engineering, Pratt & Whitney. “L’IEC aiuterà Pratt & Whitney a sfruttare le capacità ingegneristiche che la nostra futura forza lavoro indiana fornirà”.

Nell’ambito delle operazioni di ingegneria globale integrate di Pratt & Whitney, l’IEC lavorerà a stretto contatto con centri negli Stati Uniti, Canada, Porto Rico e Polonia. L’IEC ha iniziato a reclutare la sua prima tranche di ingegneri e professionisti.

Pratt & Whitney amplierà la EngineWise Insights+ Full-Flight Data Capability in partnership con Collins Aerospace

Pratt & Whitney e Collins Aerospace, entrambe divisioni di Raytheon Technologies Corp., hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo completo per la fornitura di dati che rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due società. Utilizzando la soluzione GlobalConnectSM di Collins e il nuovo full-flight data product, questa collaborazione migliorerà gli engine health management services offerti agli aeromobili Pratt & Whitney come parte della sua soluzione EngineWise® Insights+.

