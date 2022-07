News Brevi – 19.07.2022

GRUPPO SAVE – AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SU IDATI DI TRAFFICO – Gruppo SAVE informa: “In considerazione della complessità operativa che sta vivendo il trasporto aereo a livello internazionale e all’impegno che questo comporta per la comunità aeroportuale, in un’ottica di dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dell’aeroporto di Venezia, il Gruppo SAVE ha scelto di comunicare con cadenza settimanale i dati relativi all’andamento del traffico e dei servizi presso lo scalo. La stagione estiva dell’aeroporto Marco Polo di Venezia procede con un recupero dei volumi di traffico che si avvicinano a quanto realizzato nel 2019. Nella settimana 11 – 17 luglio, lo scalo ha gestito 238.000 passeggeri, che corrispondono all’81% rispetto alla seconda settimana di luglio 2019. I servizi all’utenza, rallentati dalla complessa situazione che sta interessando il trasporto aereo a livello internazionale, stanno progressivamente migliorando, grazie ad interventi messi in atto da tutti gli operatori presenti in aeroporto. Nel periodo considerato, i voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.692, di cui solo il 2,7% è stato cancellato. Un dato leggermente più alto rispetto alla media delle settimane precedenti (2%), determinato dallo sciopero di domenica 17 luglio. Nella settimana, il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 10 minuti. Per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli, la media è stata di 25 minuti per la consegna del primo bagaglio e 35 minuti per l’ultimo. Un ulteriore dato importante, che inverte una tendenza negativa, riguarda il numero di bagagli “disguidati” in arrivo al Marco Polo. Si tratta di valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia. Nella settimana, lo scalo ha ricevuto 1.712 bagagli disguidati, ma ne ha riavviati alla giusta destinazione 2.034”.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A ROMA – Si è da poco concluso il volo da Cagliari a Roma di velivolo Falcon 900EASY del 31° Stormo di Ciampino resosi necessario per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza a favore di un neonato di appena un giorno di vita. Il neonato necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti e salvavita, motivo per il quale si è reso indispensabile l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolissimo paziente, proveniente dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, è stato imbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas su un velivolo Falcon 900EASY intorno le ore 11.30. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato dal padre e da una equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno le 13.00 dove il piccolissimo paziente, trasferito a bordo di un’ambulanza, ha continuato il suo viaggio verso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

STAR ALLIANCE: IL CEO SI DIMETTERA’ ALLA FINE DEL MANDATO – Dopo aver guidato Star Alliance dal suo 20° al suo 25° anniversario, Jeffrey Goh si dimetterà alla fine dell’anno per perseguire altri interessi. Goh è entrato a far parte di Star Alliance come consulente legale nel 2007 dall’International Air Transport Association e ne è succeduto come CEO nel 2017. Durante la sua gestione, l’Alleanza ha introdotto il modello Connecting Partner nel 2017 e il primo Intermodal Partner Model del settore lanciato nel luglio 2022 per rafforzare la sua rete globale. Goh è stato anche responsabile della digitalizzazione e dell’automazione dei prodotti e dei servizi dei clienti Star Alliance, tra cui un servizio di connessione digitale, una soluzione biometrica, una migliore capacità dei clienti di selezionare i posti su un itinerario con più compagnie aeree e l’automazione dell’accumulo e del riscatto delle miglia in tutta l’Alleanza. “A nome dei miei colleghi di Star Alliance, ringrazio Jeffrey per la sua leadership e gli importanti contributi a Star Alliance e gli auguro ogni bene per i suoi prossimi impegni”, ha affermato Scott Kirby, United Airlines CEO and Chairman of the Star Alliance Chief Executive Board. A breve sarà intrapresa una ricerca internazionale per un successore di Goh.

IBERIA COMPAGNIA EUROPEA PIU’ PUNTUALE A GIUGNO – Iberia si è piazzata ancora una volta sul gradino più alto del podio della puntualità a giugno. Lo conferma la società di consulenza internazionale Cirium – precedentemente nota come FlightStats. Nel mese di giugno, l’81,34% dei 13.196 voli operati da Iberia è arrivato puntuale a destinazione, il che la pone come la più puntuale tra le compagnie aeree europee. “Questo risultato riflette l’impegno e lo sforzo dei team Iberia per affrontare un’estate particolarmente difficile a causa della situazione in alcuni aeroporti europei, che stanno vivendo problemi operativi e sono costretti a ridurre e cancellare i voli. Poiché questa è la prima estate senza restrizioni e ci si aspettava una grande domanda, Iberia ha deciso a marzo di sovradimensionare il proprio personale, soprattutto negli aeroporti, tra il 5% e il 10% in più. Questo è stato un fattore decisivo per “ammortizzare”, almeno per il momento, la situazione negli aeroporti europei e statunitensi e tutelare la puntualità dei voli. La classifica Cirium colloca anche Iberia come la quinta compagnia aerea di rete più puntuale al mondo a giugno”, afferma Iberia.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI DEL SECONDO TRIMESTRE 2022 – Lockheed Martin Corporation ha registrato second quarter 2022 net sales di 15,4 miliardi di dollari, rispetto ai 17,0 miliardi di dollari del secondo trimestre 2021. Utile netto nel secondo trimestre del 2022 pari a 309 milioni di dollari, o $1,16 per azione, rispetto a 1,8 miliardi di dollari, o $6,52 per azione, nel secondo trimestre 2021. Cash from operations di 1,3 miliardi di dollari sia nel secondo trimestre del 2022 che nel 2021. Free cash flow pari a 1,0 miliardi sia nel secondo trimestre del 2022 che nel 2021. “Lockheed Martin ha continuato a generare una forte e costante generazione di cassa, restituendo oltre 1 miliardo di dollari in contanti agli azionisti nel secondo trimestre attraverso il nostro dividendo leader del settore e il nostro programma di riacquisto di azioni in corso”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Sebbene i ricavi del periodo siano stati influenzati dall’impatto sulla supply chain e dai tempi delle negoziazioni contrattuali con i clienti, le nostre iniziative di gestione dei costi hanno portato a un’espansione dei margini. Inoltre, la nostra solida generazione di cassa continua a fornire le risorse da investire per costruire le basi per i ricavi futuri e opportunità di crescita attraverso i nostri progetti di investimento”.

ETIHAD ENTRA NELL’AVIATION IMPACT ACCELERATOR – Etihad Airways ha annunciato di essere la prima compagnia aerea ad entrare a far parte dell’Aviation Impact Accelerator (AIA), un gruppo internazionale di professionisti e accademici convocato dall’Università di Cambridge. La compagnia aerea si unisce a Boeing e Rolls-Royce che hanno anch’essi annunciato il loro impegno a collaborare con AIA per accelerare il loro lavoro verso l’aviazione net zero e fornire competenze tecniche e politiche approfondite. L’annuncio è avvenuto all’Aerospace Global Forum (AGF) il giorno di apertura del Farnborough Airshow. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con uno dei laboratori di ricerca leader a livello mondiale per supportare ulteriormente la decarbonizzazione del nostro settore. Etihad è impegnata nella sostenibilità e nella dedizione della sua flotta come flying test-beds per la ricerca e l’innovazione attraverso i programmi Greenliner e Sustainable50. Questa nuova collaborazione con l’Università di Cambridge, attraverso l’Aviation Impact Accelerator, consentirà un maggiore sviluppo industriale e accademico sinergia”.

AIR FRANCE: NUOVI MENU STELLATI NELLE LONG-HAUL LA PREMIERE E BUSINESS CABINS – Da luglio a ottobre 2022, Air France presenta i nuovi menu stellati Michelin creati dagli chef francesi Michel Roth e Anne-Sophie Pic nelle sue cabine a lungo raggio La Première e Business in partenza da Parigi. Lavorando con prodotti di stagione accuratamente selezionati, gli chef hanno creato piatti raffinati che i clienti della compagnia aerea potranno gustare nei prossimi mesi. In questo modo, Air France intende continuare a offrire ai propri clienti un’eccezionale cucina francese, più sostenibile e responsabile. Lo chef stellato Michelin Michel Roth, Bocuse d’or e Meilleur Ouvrier de France, ha creato una nuova serie di piatti decisamente francesi, gourmet e raffinati per i clienti della cabina La Première. Lo chef ha ideato un antipasto e otto piatti che andranno via via svelati nel menù della cabina più esclusiva della compagnia aerea. La cabina La Première è disponibile quest’estate su alcuni voli per Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Washington DC (Stati Uniti), Città del Messico (Messico), Abidjan (Costa d’Avorio), Johannesburg (Sud Africa ), Dubai (Emirati Arabi Uniti) e San Paolo (Brasile). Air France continua la sua collaborazione con la chef stellata tripla Michelin Anne-Sophie Pic, che in questa stagione sta creando menu di alto livello nella cabina Business a lungo raggio. Lo chef ha inventato otto gustosi piatti.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule e aumenterà la frequenza dei voli tra Haneda – Seoul, operando tutti i giorni dal 1 agosto 2022. ANA riprenderà anche i voli da Narita a Pechino dal 1 agosto e aumenterà i voli da Pechino a Narita dal 18 agosto. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Info su: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato oggi la nomina di Melinda Maher come nuovo vice president, financial planning & analysis and structural cost. Riferirà a Ursula Hurley, chief financial officer di JetBlue. Maher arriva in JetBlue da Amazon, dove dal 2020 ha ricoperto il ruolo di senior finance manager all’interno di Amazon Transportation Services. In precedenza ha lavorato come director in financial planning & analysis presso Alaska Airlines per quattro anni. All’inizio della sua carriera dal 2013 al 2016 è stata manager of financial planning & analysis at JetBlue.