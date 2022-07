Airbus: gli annunci di oggi al Farnborough Airshow 2022

Delta Air Lines porta l’ordine fermo di aeromobili A220 a 107 unità

Delta Air Lines ha confermato un ordine per 12 aeromobili A220-300, portando l’ordine fermo del vettore a 107 aeromobili A220, di cui 45 A220-100 e 62 A220-300. Gli A220 saranno dotati di motori Pratt & Whitney GTF™.

Delta, che ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell’ottobre 2018, è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. A fine giugno 2022 Delta operava una flotta di 388 aeromobili Airbus, di cui 56 A220, 249 aeromobili della Famiglia A320, 57 A330 e 26 A350-900.

L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il mercato 100-150 posti, e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50% e una riduzione fino al 25% dei consumi di carburante per posto a sedere e delle emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore.

Con 220 A220 consegnati a 15 vettori che operano in quattro continenti, l’A220 è l’aeromobile ottimale per le rotte regionali e a lunga distanza. A oggi, 60 milioni di passeggeri hanno utilizzato l’A220. La flotta opera attualmente oltre 700 rotte e 300 destinazioni in tutto il mondo. A fine giugno 2022, oltre 25 clienti avevano ordinato più di 760 aeromobili A220, confermandone la leadership nel mercato dei piccoli aeromobili a corridoio singolo.

L’Airbus A330 MRTT diventa il primo tanker al mondo certificato per automatic air-to-air refuelling operations

L’Airbus A330 MRTT è diventato il primo tanker al mondo a essere certificato per eseguire automatic air-to-air refuelling (A3R) boom operations, a seguito del completamento con successo di una campagna di test in collaborazione con la Republic of Singapore Air Force (RSAF).

Questa capacità, certificata dall’Istituto Nazionale Spagnolo per la Tecnologia Aerospaziale (INTA), fa parte del nuovo SMART MRTT sviluppato da Airbus. Il sistema A3R non richiede apparecchiature aggiuntive sull’aeromobile ricevente ed è progettato per ridurre il carico di lavoro dell’operatore di rifornimento aereo (ARO), migliorare la sicurezza e ottimizzare la velocità del rifornimento in volo (AAR) in condizioni operative. Il tutto per consentire la superiorità aerea.

Grazie alla collaborazione tra Airbus e la RSAF per lo sviluppo dello SMART MRTT, un A330 MRTT della RSAF ha partecipato allo sviluppo, alla campagna di test di volo e alla certificazione dell’A3R. Inoltre, sono state sviluppate capacità di manutenzione avanzate, che consentono una più rapida risoluzione dei problemi a terra, fornendo al contempo i mezzi per massimizzare l’uso efficiente dei pezzi di ricambio.

Ma l’evoluzione dell’A330 MRTT non si ferma qui. Airbus, attraverso la propria filiale Airbus UpNext, ha lanciato Auto’Mate, un dimostratore che svilupperà, adatterà, maturerà, integrerà e valuterà le tecnologie che consentiranno di effettuare operazioni di rifornimento autonomo di asset aria-aria (A4R) e operazioni di volo in formazione autonomo (AF2) per tutti gli aerei. Auto’Mate si concentrerà sull’automazione dei compiti dell’aereo ricevente, che richiede una serie di nuove tecnologie che costituiscono i pilastri del dimostratore Auto’Mate di UpNext.

Questi blocchi tecnologici saranno testati in volo nel 2023 e la dimostrazione finale completa avrà luogo a metà del 2024. In entrambi i casi, un A310 sarà utilizzato come banco di prova per il rifornimento aereo e i bersagli aerei senza pilota DT-25 saranno utilizzati come ricevitori. Le tecnologie sviluppate per il dimostratore Airbus Auto’Mate consentiranno un progresso decisivo nell’autonomia delle attuali operazioni di rifornimento in volo (AAR). Ridurranno inoltre la fatica dell’equipaggio e i costi di addestramento, miglioreranno la sicurezza e l’efficienza e approfondiranno le operazioni di rifornimento in volo senza equipaggio (comprese le operazioni AAR tra mezzi senza equipaggio), una capacità molto richiesta per i futuri scenari di difesa. Auto’Mate è il primo dimostratore UpNext lanciato, sviluppato e completato in Spagna.

