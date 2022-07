Piaggio Aerospace: dalla Francia un nuovo ordine per l’Avanti Evo

La francese Oyonnair, società specializzata nel trasporto aereo sanitario e di merci, ha formalizzato oggi, attraverso il suo ramo finanziario Investairs, l’acquisto di un nuovo P.180 Avanti EVO, l’aereo executive prodotto da Piaggio Aerospace.

Il nuovo velivolo, la cui consegna è prevista entro il primo semestre del 2023, sarà configurato come aeroambulanza, con portellone allargato (da 60,96cm a 73,66cm) e un serbatoio carburante aggiuntivo, così da migliorarne ulteriormente le prestazioni e aumentarne l’adattabilità alle diverse missioni.

Oyonnair, fondata a Lione nel 1990, ha acquistato il primo Avanti nel 2015. Con questo ordine, la sua flotta di P.180 sale ora a otto unità.

“E’ con entusiasmo che annunciamo l’acquisto di un nuovo Avanti EVO, velivolo perfetto per operazioni di evacuazione pazienti e trasporto organi”, ha dichiarato Daniel Vovk, Amministratore Delegato di Oyonnair. “L’Avanti Evo è veloce, versatile e campione d’efficienza, e grazie ai minori consumi e alla possibilità di utilizzare carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), riduce sensibilmente le emissioni di anidride carbonica. Con questa nuova configurazione, possiamo offrire ai nostri clienti prestazioni ancora superiori: per questo motivo, e in linea con i nostri obiettivi di crescita, stiamo pianificando di ordinare altri tre velivoli entro la fine dell’anno”.

“Ringraziamo Oyonnair per la rinnovata fiducia nell’Avanti EVO, prodotto di punta dell’azienda”, ha dichiarato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace. “Ora che siamo vicini all’individuazione di un nuovo proprietario per Piaggio Aerospace, questa notizia conferma che Piaggio è in salute e ben presente sul mercato, pronta a dispiegare ulteriormente tutto il proprio potenziale”.

Con i suoi 42 dipendenti, Oyonnair è leader in Europa nel trasporto aereo sanitario, con una media mensile di 5 mila ore volo e oltre 1200 missioni. Nel 2020 e nel 2021, l’Azienda ha aiutato il governo francese nella gestione della crisi Covid, trasportando circa 250 pazienti da ospedali ormai saturi a strutture con maggior disponibilità. Il team di Oyonnair ha recentemente deciso di ammodernare anche due dei sette aerei di cui era già in possesso, optando in particolare per il portellone allargato. Il primo dei due velivoli è stato consegnato lo scorso mese di giugno, mentre l’ammodernamento del secondo è pianificato a partire dall’ottobre di quest’anno.

Piaggio Aerospace è uno dei protagonisti nel settore dei velivoli a turboelica per l’aviazione d’affari, sia in configurazione VIP che special mission. L’azienda opera nel centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova d’Albenga (SV), mentre i servizi di assistenza post-vendita sono gestiti dalla sede di Genova. Nel dicembre 2018, l’azienda è entrata in Amministrazione Straordinaria sotto la guida del Commissario Vincenzo Nicastro. La stessa procedura è stata successivamente applicata anche alla controllata Piaggio Aviation.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace)