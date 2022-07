ITA Airways, per la prima volta al Farnborough International Airshow, presenta il Manifesto della Sostenibilità  

Si è tenuta oggi, 19 luglio 2022, la conferenza stampa di ITA Airways con ENAC presso l’Airbus Pavilion Auditorium al Farnborough International Airshow (FIA).

Durante l’evento sono stati presentati i risultati raggiunti nei primi nove mesi nonché l’impegno verso la sostenibilità, tema di centrale importanza per il vettore italiano, che punta a diventare la Compagnia aerea più green d’Europa, con il 75% di aerei di nuova generazione in flotta entro il 2025.

“Protagonista assoluto dell’evento è stato il Manifesto della Sostenibilità di ITA Airways, simbolo dell’impegno verso il pianeta e le sue persone. La roadmap della strategia sostenibile della Compagnia combina la crescita del business con la creazione di valori sostenibili a lungo termine. L’impegno nella Sostenibilità di ITA Airways in un Manifesto è la dimostrazione dell’importanza di questo pilastro nella strategia della società. L’annuncio proprio a Farnborough dimostra il suo voler essere protagonista di questa attività verso il pianeta, le persone e a come generare valore.

La conferenza stampa è stata presieduta da Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato di ITA Airways, e da Pierluigi di Palma, Presidente di ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile italiana.

Per questa occasione ha collaborato un apprezzatissimo illustratore italiano – Emiliano Ponzi – che ha trasformato le idee in immagini. Ponzi ha saputo interpretare la strategia di crescita di ITA Airways, l’aspetto propulsivo di una start-up con la voglia di “toccare il cielo con un dito”. E l’azzurro della livrea di ITA Airways che si armonizza con il cielo in pieno rispetto ambientale: esserci integrandosi con l’ecosistema”, afferma ITA Airways.

“Grazie al supporto di ENAC, ITA Airways dà una dimostrazione sostanziale di quanto dichiarato sin dal momento della sua nascita: fare della Compagnia di bandiera italiana un esempio di business sostenibile. Con il Manifesto prende corpo il Piano di Sostenibilità della Società. Le grandi compagnie di trasporto aereo hanno grandi opportunità per cambiare il loro modello di business e renderlo più sostenibile nel futuro.

Inoltre, lo scorso aprile ITA Airways ha firmato un Protocollo d’Intesa con Airbus relativo alla collaborazione nell’ambito della Urban Air Mobility (UAM) in Italia, settore che si sta dimostrando particolarmente dinamico, come evidente a Farnborough. ITA Airways collaborerà infatti con Airbus allo sviluppo dell’ecosistema che farà da contorno al lancio del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) CityAirbus NextGen, attualmente in fase di sviluppo, individuando casi d’uso strategici per soluzioni di mobilità a zero emissioni e dimostrando il valore aggiunto che può portare alle comunità”, prosegue ITA Airways.

“Al termine della conferenza, tutti gli ospiti e la stampa hanno potuto visitare l’Airbus A350 parcheggiato nel centro del Salone, grande protagonista di tutto l’evento. Il nuovo A350, dedicato all’eccellenza dello sport italiano Enzo Bearzot, è contraddistinto dai nuovi contenuti della Compagnia di bandiera, tra cui i nuovi interni disegnati da Walter De Silvia, che combinano eleganza e sostenibilità. L’A350 è più leggero, più silenzioso e più efficiente rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L‘aerodinamica innovativa e i motori Rolls-Royce ad alta efficienza (Trent XWB) consentono di ottimizzare l‘autonomia e il carico utile a vantaggio dell’efficienza. Grazie al nuovo aeromobile, infatti, ITA Airways beneficia di una riduzione di oltre il 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero.

Ad entrare a far parte della flotta, saranno anche altri aeromobili di nuova generazione, come l’Airbus A220-300, il cui arrivo è previsto per l’autunno”, concude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)