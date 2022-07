Boeing: annunci e ordini durante il secondo giorno del Farnborough Airshow

777 Partners ordina fino a 66 737 MAX

Boeing e 777 Partners hanno annunciato oggi un nuovo ordine e impegno per un massimo di 66 737 MAX, incluso un ordine fermo per 30 737-8-200. Questo è il quinto ordine della società di investimento statunitense, portando rapidamente il suo portafoglio a ben 134 737 MAX dal 2021. Le due società hanno annunciato l’ordine con una cerimonia di firma al Farnborough International Airshow.

777 Partners ha utilizzato il 737 MAX per lanciare una serie di vettori low cost in tutto il mondo, con altri a seguire. Attualmente, i suoi investimenti includono Flair Airlines, l’unico vettore indipendente ultra low cost del Canada, e Bonza Airline, una start-up australiana che lancerà le operazioni quest’anno. La società di investimento ha stanziato il 737-8-200, che ospita più di 200 passeggeri, per aumentare le operazioni aumentando il potenziale di entrate e riducendo al contempo le emissioni di carbonio, il consumo di carburante e i costi operativi.

AerCap aggiunge cinque Boeing 787 Dreamliner alla sua flotta

Boeing e AerCap Holdings N.V. (“AerCap”) hanno annunciato oggi che il lessor globale sta ampliando il suo consistente portafoglio di 787 Dreamliner con un ordine per cinque ulteriori 787-9.

“AerCap è il più grande cliente 787 al mondo e siamo molto lieti di rafforzare questa posizione con questo ordine per cinque velivoli aggiuntivi”, ha affermato Peter Anderson, Chief Commercial Officer di AerCap.

AerCap ora ha 125 787 Dreamliner nel suo portafoglio o in ordine. AerCap, il più grande cliente 787 al mondo, continua a investire nella famiglia 787, che ha ricevuto più di 700 ordini ripetuti da 47 clienti in tutto il mondo.

Boeing e Aviation Capital Group annunciano ordine per 12 737-8

Boeing e Aviation Capital Group LLC (ACG) oggi al Farnborough International Airshow hanno annunciato che il lessor di aeromobili sta ampliando il proprio portafoglio 737 MAX con un ordine per altri 12 737-8.

L’annuncio di oggi vedrà ACG espandere il proprio portafoglio ordini del 737 MAX a 34 aerei, basandosi su un ordine per nove 737-8 nel maggio 2022.

“La famiglia 737 MAX rafforza il portafoglio narrowbody di ACG, fornendo agli operatori un’eccellente efficienza”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “L’aggiunta di ulteriori 737-8 consente ad ACG di rispondere alla crescente domanda delle compagnie aeree. Attendiamo con impazienza ulteriori opportunità per espandere la nostra relazione per supportare ACG e i suoi clienti”.

BBAM ordina altri 9 737-800 BCF

Boeing e BBAM Limited Partnership (BBAM) hanno annunciato oggi che il lessor sta ampliando la sua flotta di 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) con un ordine fermo per altri nove 737-800BCF. L’accordo porta gli ordini di 737-800BCF di BBAM a 40.

BBAM sarà il primo cliente a prendere in consegna una conversione 737-800BCF da una nuova linea di conversione che aprirà il prossimo anno presso KF Aerospace, un fornitore MRO a Kelowna, nella Columbia Britannica. L’anno scorso Boeing ha annunciato che avrebbe aperto due linee di conversione 737-800BCF presso KF Aerospace a partire dal 2023.

“Continuiamo a prolungare la vita dei 737-800 nella nostra flotta e supportiamo la forte domanda dei nostri clienti aumentando ulteriormente il nostro portafoglio ordini 737-800BCF”, ha affermato John Lynch, Senior Vice President, Head of Freighter Programs presso BBAM.

Boeing e MIT: progetto di ricerca per aiutare a decarbonizzare l’aerospazio

Oggi Boeing ha annunciato un progetto triennale, chiamato Pathways to Sustainable Aviation, con il MIT, per valutare i fattori tecnici ed economici che contribuiscono a un futuro aerospaziale più sostenibile.

Durante tutto il progetto, i risultati saranno integrati in Cascade, un modello che fornisce una visualizzazione in tempo reale delle riduzioni delle emissioni di carbonio nell’aviazione basata su quattro leve di decarbonizzazione: rinnovo della flotta, efficienze operative, fonti di energia rinnovabile e tecnologie avanzate. Boeing ha annunciato Cascade al Farnborough Air Show. Pathways to Sustainable Aviation esaminerà scenari operativi e tecnologici avanzati che, se combinati con Cascade, aiuteranno a determinare i percorsi più efficaci per rendere l’aviazione più sostenibile.

Boeing e CAE firmano un MOU per migliorare la formazione aerospaziale globale

Boeing e CAE hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MOU) per espandere la loro collaborazione ed esplorare ulteriori opportunità di collaborazione in defense aerospace training. Il memorandum sfrutta i punti di forza, le competenze e le tecnologie avanzate di Boeing e CAE con l’intento di migliorare ulteriormente l’innovazione e la concorrenza attraverso potenziali offerte congiunte.

Inoltre, il MOU mira a promuovere la preparazione alla missione per i clienti in tutto il mondo che utilizzano aerei militari Boeing. Lavorando insieme, Boeing e CAE sono qualificati in modo univoco per fornire addestramento per piloti basato sui risultati, supporto in servizio e formazione per istruttori al momento del bisogno.

Boeing e Mitsubishi Heavy Industries collaborano su soluzioni innovative per il cambiamento climatico

Oggi Boeing e Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) hanno annunciato che si baseranno sulla loro partnership decennale e collaboreranno per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici. Il memorandum d’intesa (MOU) si concentra sullo studio congiunto di tecnologie sostenibili abilitanti, tra cui idrogeno, elettrificazione, materiali sostenibili, tecnologie di propulsione a impatto climatico zero e nuovi concetti di progettazione di aeromobili, nonché sulla commercializzazione di combustibili aeronautici sostenibili (SAF). Boeing e MHI studieranno insieme nuove materie prime e tecnologie per la produzione di SAF, anche nell’area dell’idrogeno verde e della cattura del carbonio.

