easyJet e Rolls-Royce annunciano H2ZERO

easyJet e Rolls-Royce hanno annunciato oggi H2ZERO, una nuova partnership che darà il via allo sviluppo di una hydrogen combustion engine technology in grado di alimentare una vasta gamma di velivoli, compresi quelli a fusoliera stretta.

Con questa partnership, le due aziende hanno annunciato la volontà di collaborare e condurre una serie di test a terra dei motori a partire dalla fine di quest’anno, confermando l’ambizione comune di testarli anche in volo. L’obiettivo dell’intesa è quello di dimostrare che l’idrogeno ha le potenzialità per alimentare una gamma di velivoli a partire dalla metà degli anni 2030.

Da una parte, Rolls-Royce metterà a disposizione la sua esperienza nello sviluppo dei motori e nei sistemi di combustione, dall’altra easyJet contribuirà a H2ZERO con le sue conoscenze ed expertise operative, oltre che con un investimento diretto.

Nell’ambito di H2ZERO, le aziende nel corso di quest’anno condurranno un primo test a terra di un motore Rolls-Royce AE2100 nel Regno Unito. A ciò seguirà un test a terra in scala reale di un motore Rolls-Royce Pearl 15 per il quale si stanno valutando diverse opzioni in termini di location, tra cui il centro Rolls-Royce situato in Mississippi, negli Stati Uniti. Il progetto si svilupperà sulla base di test iniziali sulla combustione dell’idrogeno e sui sistemi di alimentazione che Rolls-Royce sta conducendo con le università di Cranfield e Loughborough.

H2ZERO prende spunto dalla campagna globale Race to Zero, promossa dalle Nazioni Unite, a cui entrambe le aziende hanno aderito impegnandosi a raggiungere le zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050.

L’accordo annunciato oggi si inserisce nel programma di ricerca avviato da easyJet e Rolls Royce nel 2021, con il quale le due aziende hanno condotto analisi di mercato e valutato requisiti normativi e infrastrutturali per incentivare l’uso dell’idrogeno nel settore dell’aviazione.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Come abbiamo sempre sostenuto, per poter raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050 è necessaria un’azione radicale, che affronti concretamente l’impatto ambientale dell’aviazione. Ecco perché oggi siamo lieti di annunciare questa partnership con Rolls-Royce. La tecnologia che deriverà da questo progetto avrà il potenziale di alimentare aeromobili di dimensioni pari a quelli utilizzati da easyJet, ed è per questo che contribuiremo anche con un investimento diretto di diversi milioni di sterline. Per arrivare a una decarbonizzazione su larga scala è necessario fare progressi nello sviluppo di una tecnologia a zero emissioni per gli aerei a fusoliera stretta. Insieme a Rolls-Royce non vediamo l’ora di guidare il settore per affrontare questa sfida”.

Grazia Vittadini, Chief Technology and Strategy Officer di Rolls-Royce, ha dichiarato: “H2ZERO rappresenta un grande passo avanti per Rolls-Royce e siamo entusiasti di lavorare con un partner che condivide il desiderio di innovare e trovare nuove soluzioni alle più grandi sfide dell’aviazione. Noi di Rolls-Royce siamo pronti a fare da precursori sul fronte della sostenibilità utilizzando tutte le soluzioni possibili, si tratti di idrogeno, energia elettrica, SAF o un efficientamento delle turbine a gas. Questo accordo é un ulteriore passo in questa direzione”.

La partnership H2ZERO è stata creata anche in risposta a ricerche di mercato come quella del team Fly Zero dell’Istituto Britannico di Tecnologia Aerospaziale e quella realizzata dal progetto NAPKIN (New Aviation Propulsion Knowledge and Innovation Network), entrambe giunte alla conclusione che esiste un potenziale di mercato per gli aerei alimentati a idrogeno.

