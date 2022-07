News Brevi – 20.07.2022

OTTIMO TREND DI CRESCITA PER L’AEROPORTO DI CUNEO – Il mese di giugno 2022 segna un importante traguardo per l’Aeroporto di Cuneo, che prosegue con un ritmo di crescita sostenuta nell’estate della ripresa. Si è chiuso con un transito di 17.608 passeggeri, che da inizio anno sono stati oltre 90.000, superando i volumi annuali del 2019. I prossimi mesi saranno certamente più intensi e luglio vede confermato il trend positivo, grazie agli ottimi riempimenti e al numero di voli settimanali offerti, che nell’attuale stagione è incrementato del 71% rispetto allo stesso periodo del 2021. Oltre le rotte consolidate, ritornano dopo la pandemia anche i charter religiosi per Lourdes operati da Albastar per conto di OFTAL. Per agevolare ulteriormente l’accessibilità dei passeggeri da/per l’aeroporto verso le principali città è stato lanciato un servizio di navette, che offre la possibilità di muoversi prenotando in pochi semplici passaggi attraverso l’App Moeves.

CAE LANCIA IL 2022 WOMEN IN FLIGHT PROGRAM CON EASYJET – CAE ha annunciato al Farnborough International Airshow 2022 che sta rilanciando il suo programma di borse di studio Women in Flight e ampliando la sua portata con i partner delle compagnie aeree per creare un movimento che incoraggi le giovani donne a intraprendere la carriera di pilota commerciale. In qualità di partner globale, easyJet ha promesso ancora una volta il suo sostegno a Women in Flight come prima compagnia aerea ad aderire al programma 2022. easyJet fornirà a un candidato europeo l’accesso alla prima opportunità di lavoro e CAE finanzierà la formazione pilota per il candidato prescelto. “Il programma Women in Flight dimostra alle giovani donne che essere un pilota è realizzabile ed una professione meravigliosa”, ha affermato Nick Leontidis, Group President, Civil Aviation, CAE. “Sei donne hanno già beneficiato del programma Women in Flight da quando è stato inaugurato nel 2018 e, con il continuo supporto di easyJet, i sogni delle aspiranti pilota sono un passo più vicini a diventare realtà”. “easyJet ha sostenuto a lungo una maggiore diversità nella nostra attività e nel settore e continueremo a concentrarci sulla sfida degli stereotipi di genere. Avendo raddoppiato il numero di piloti donne che hanno volato con noi negli ultimi anni, siamo orgogliosi di aver fatto progressi, ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare. Ecco perché siamo lieti di far parte ancora una volta della borsa di studio Women in Flight di CAE”, ha affermato David Morgan, Chief Operating Officer, easyJet. “Siamo lieti di vedere la nostra prima vincitrice di Women in Flight, Georgina Thomas-Watson, che sta attualmente completando il suo addestramento di linea con noi e non vediamo l’ora che un altro futuro pilota easyJet segua le sue orme nel 2022”.

IBERIA: SUGGERIMENTI PER LE VACANZE ESTIVE – Iberia informa: “Per molti le vacanze estive sono il momento clou dell’anno, ma è anche il periodo più affollato per aeroporti e compagnie aeree. Alcuni suggerimenti per attraversare l’aeroporto più velocemente. Si consiglia di fornire i propri dati di contatto nella prenotazione. A causa della pandemia COVID-19 alcuni paesi, come Argentina, Cile e Stati Uniti, richiedono ai viaggiatori una documentazione specifica. In Iberia, rendiamo tutto più facile con il servizio che consente ai viaggiatori di assicurarsi che i loro documenti siano in ordine prima del loro arrivo in aeroporto. Il servizio di check-in online ti consente di ottenere la carta d’imbarco e selezionare il posto il giorno prima della partenza del volo, ad eccezione dei viaggi da/per Cuba, El Salvador, Stati Uniti, Gran Bretagna, Guatemala, Messico, Porto Rico e Cina, dove è disponibile solo fino a 24 ore prima della partenza. Arrivare in aeroporto prima ti dà più tempo per gestire qualsiasi evento imprevisto. Abbiamo ridisegnato la distribuzione degli sportelli nel Terminal 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas per velocizzare il processo di check-in, che ora è raggruppato per area geografica. Sui voli Iberia è consentito trasportare un bagaglio a mano e un accessorio personale (borsa o valigetta). Ti consigliamo di portare sempre con te nella borsa o nella valigetta oggetti importanti come chiavi, documentazione personale e medicinali. Non appena prenoti il volo e fino al check-in online, puoi anche aggiungere bagagli extra alla tua prenotazione a un prezzo inferiore rispetto all’aeroporto”.

ICAO CONCLUDE LE DISCUSSIONI SULL’INCIDENTE DEL VOLO FR4978 – L’ICAO Council ha concluso ieri le discussioni sull’incidente del maggio 2021 nello spazio aereo bielorusso che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978. “Gli ultimi aggiornamenti della relazione d’indagine conoscitiva dell’ICAO sull’incidente hanno beneficiato di nuove informazioni e materiali a seguito dell’esame iniziale della relazione da parte del Council nel gennaio 2022, nonché di un’intervista e di registrazioni audio del controllore del traffico aereo di Minsk assegnato al volo. Dopo aver esaminato i risultati completati dell’indagine, l’ICAO Council ha riconosciuto che la minaccia di bomba contro il volo Ryanair FR4978 era deliberatamente falsa e ne metteva in pericolo l’incolumità. Il Council Representative for the Russian Federation ha nel frattempo espresso la forte obiezione del suo Stato all’identificazione della Bielorussia come fonte dell’ingerenza avvenuta. Il Council ha espresso apprezzamento alla squadra investigativa investigativa dell’ICAO per i suoi faticosi sforzi. In termini di passi successivi, il Council ha incaricato l’ICAO di trasmettere i risultati del rapporto FR4978 a tutti gli Stati membri dell’ICAO, di segnalare le infrazioni della Convenzione di Chicago da parte della Bielorussia all’Assemblea ICAO durante la sua 41a sessione imminente (27 settembre – 7 ottobre 2022) e di pubblicare il rapporto per l’accesso del pubblico e dei media sul sito web dell’agenzia”, afferma ICAO.