Ethiopian Airlines ripristina voli non stop da Milano

Ethiopian Airlines annuncia che opererà voli giornalieri non-stop da Milano Malpensa per Addis Abeba, a partire dal 30 ottobre 2022.

Questi voli, operati con Boeing 787 Dreamliner, si aggiungono agli altri già operativi da Roma Fiumicino, costituendo il link fra l’Italia e oltre 127 destinazioni internazionali in Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe, tra cui 62 destinazioni in Africa e 22 nazionali.

“Un tassello in più della costante crescita della compagnia aerea numero uno in Africa. Operando il maggior numero possibile di frequenze dall’Italia, garantisce più disponibilità e permette ai nostri passeggeri di viaggiare quando vogliono”, afferma Desiree Grech, Sales Manager in Italia per Ethiopian Airlines.

“Non stupisce, dato che si tratta di una compagnia aerea la cui crescita continua costantemente in oltre 75 anni di attività. Forti gli investimenti sulla sicurezza e il confort a bordo, tanto che oggi Ethiopian possiede la flotta più moderna e giovane in Africa.

La rete di destinazioni africane permette alla clientela di tornare a trovare parenti e amici e agevola i diversi viaggi umanitari. Quest’estate la ripresa del traffico leisure è stata sorprendente con le destinazioni più gettonate come Mombasa, Seychelles, Zanzibar, Nosy Be”.

Distal & ITR Group, Agente Generale per Ethiopian in Italia da dicembre 2015, nella persona di Alessandra Pecci, Marketing & PR Manager, afferma di essere molto orgogliosa di aver contribuito notevolmente all’ulteriore crescita della Compagnia in Italia.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)