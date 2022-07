News Brevi – 23.07.2022

LOCKHEED MARTIN: ACCORDO SUI LOTTI 15-17 PER L’F-35 – Lockheed Martin informa: “Attraverso uno sforzo di collaborazione, compreso il Joint Program Office, fornitori e compagni di team, abbiamo raggiunto con successo un accordo sui lotti dal 15 al 17 sulla base di 375 velivoli. Nel mezzo del continuo impatto del COVID-19 e della diminuzione delle quantità di F-35, siamo stati in grado di raggiungere un costo per jet inferiore alle tendenze di inflazione. Questo prezzo include anche l’hardware modernizzato necessario per le capacità Block 4, che assicurano che l’F-35 rimanga l’aereo più capace al mondo in produzione oggi. L’accordo, una volta finalizzato, rappresenta la crescita della flotta globale e offre capacità di 5a generazione competitive in termini di costi. Condivideremo le cifre finali sulla quantità e sui costi degli aeromobili quando l’accordo sarà firmato ufficialmente nei prossimi mesi. Gli alleati degli Stati Uniti in tutto il mondo continuano a selezionare l’F-35 per sostituire i vecchi fighter jet. L’impegno di Lockheed Martin nel fornire capacità a prezzi accessibili è stato citato come un fattore di differenziazione nella decisione della Finlandia e della Svizzera di acquistare l’F-35. Inoltre, la decisione del Canada di procedere con l’F-35 nella fase di finalizzazione e l’interesse della Germania nell’acquisto dell’aereo dimostrano che i clienti comprendono i vantaggi dell’F-35. Nei prossimi mesi, il team Lockheed Martin e il Pentagono lavoreranno insieme per finalizzare l’accordo”. Inoltre, il Czech government ha concordato mercoledì di aprire i colloqui con gli Stati Uniti sulle forniture dei fighter F-35 Lightning II realizzati da Lockheed Martin Corp per sostituire i Gripen presi in leasing da Saab AB. La Grecia inoltre ha inviato una richiesta ufficiale agli Stati Uniti per l’acquisto di 20 F-35, ha detto giovedì il primo ministro del Paese. Il primo ministro ha anche affermato che la Grecia sta esaminando l’acquisto di un secondo gruppo di jet.

AMERICAN AIRLINES SIGLA IMPEGNO PER I SAF – American Airlines ha annunciato di aver finalizzato un accordo con la biofuel company Gevo, Inc. per il sustainable aviation fuel (SAF). In cinque anni, American si è impegnata ad acquistare 500 milioni di galloni di SAF, l’impegno di prelievo SAF più significativo fino ad oggi per il vettore. Il nuovo accordo per l’acquisto di 500 milioni di galloni di SAF in cinque anni da Gevo, Inc. avvicina la compagnia aerea al raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità “L’annuncio di oggi è un passo avanti storico per American e il nostro settore, mentre lavoriamo per ridurre la nostra impronta di carbonio”, ha affermato Jill Blickstein, Vice President of Sustainability, American. “L’uso di SAF è una pietra angolare della nostra strategia per decarbonizzare i viaggi aerei. Sebbene questo investimento storico rappresenti un’azione significativa da parte di American Airlines, guidare il progresso alla scala e al ritmo di cui abbiamo bisogno richiede un’azione politica critica. Insieme ai nostri partner oneworld, siamo orgogliosi di aprire la strada al passaggio ai SAF e di compiere progressi verso i nostri obiettivi climatici condivisi”. L’accordo con Gevo di American è stato sviluppato insieme ad altri nell’alleanza oneworld®. Nel settembre 2020, oneworld è diventata la prima alleanza aerea globale ad annunciare un obiettivo di neutralità del carbonio entro il 2050, confermando il suo impegno per la sostenibilità a lungo termine per il settore. L’alleanza ha dato seguito a tale impegno con l’obiettivo intermedio di raggiungere il 10% di utilizzo di SAF tra le compagnie aeree membri entro il 2030. L’accordo porta il totale degli impegni di American sul carburante a basse emissioni di carbonio a oltre 620 milioni di galloni, soddisfacendo circa il 20% dell’obiettivo della compagnia aerea di sostituire il 10% del consumo di carburante per aerei con SAF entro il 2030. Le consegne di SAF dovrebbero iniziare nel 2026 dalle future operazioni commerciali di Gevo.

BAMBOO AIRWAYS NOIMINA AVIAREPS GSA IN 4 PAESI EUROPEI – Bamboo Airways ha scelto AVIAREPS come Global Sales Agent (GSA) in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Con effetto immediato, AVIAREPS supporterà la compagnia vietnamita per le strategie di sales & marketing nel contesto dell’espansione su nuove rotte europee. Con la nomina per questi quattro nuovi mercati, AVIAREPS acquisisce il ruolo di GSA per Bamboo Airways per un totale di tredici paesi: Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Russia, Thailandia, Stati Uniti e le quattro nuove destinazioni Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Hoang Ngoc Thach, Deputy CCO di Bamboo Airways, ha dichiarato: “Bamboo Airways e AVIAREPS hanno raggiunto un nuovo livello di partnership con la nomina di GSA per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Attraverso la collaborazione con AVIAREPS, ci impegniamo a offrire un’esperienza di livello mondiale e viaggi confortevoli per i nostri passeggeri, contribuendo così allo sviluppo di entrambi i continenti. Dato il prestigio e l’esperienza di AVIAREPS nel settore dell’aviazione, siamo lieti di rafforzare questa partnership che supporterà Bamboo Airways nell’organizzare l’espansione in Europa e conquistare il cuore dei clienti”. Giulio Santoro, General Manager Italy & Vice President South Europe, AVIAREPS, ha dichiarato: “Il Vietnam è una destinazione incredibile, che colpisce per le sue bellezze naturali e per le sue tradizioni piene di fascino. Una meta imprescindibile per il turismo internazionale, che siamo felici di valorizzare ancora di più sul territorio europeo. AVIAREPS ha stabilito un legame unico con Bamboo Airways e con il mercato europeo basato sulla qualità dei propri servizi e sulla fiducia. Questo avvantaggia sia i nostri partner, sia i nostri clienti”.

AMERICAN AIRLINES RICEVE IL PUNTEGGIO MASSIMO NEL DEI – Per il settimo anno consecutivo, American Airlines ha ricevuto un punteggio massimo di 100 nel Disability Equality Index® (DEI) ed è stata nominata uno dei migliori posti di lavoro per l’inclusione della disabilità nel 2022. Ora all’ottavo anno, DEI esiste per aiutare le imprese ad avere un impatto positivo sulla disoccupazione / sottoccupazione delle persone con disabilità. “In American Airlines, la nostra missione è prenderci cura delle persone nel viaggio della vita, e questo inizia con i membri del nostro team”, ha affermato Cedric Rockamore, Chief Diversity Officer. Il CEO di American, Robert Isom, ha anche recentemente firmato la lettera del CEO sulla Disability Inclusion nell’ambito della Disability:IN global CEOs Are IN campaign.

IATA: STATEMENT SU DUBLIN AIRPORT – “Accogliamo con favore la decisione della Irish Commission for Aviation Regulation (CAR) di respingere l’aumento dei prezzi proposto dall’aeroporto di Dublino. Con la forte domanda di viaggi aerei ora tornata, IATA prevede una ripresa del traffico da e per l’Irlanda nel 2023, molto prima delle previsioni CAR, che potrebbero consentire un ulteriore taglio dell’aumento delle tariffe nel periodo fino al 2026. È ora fondamentale che l’aeroporto di Dublino acceleri la consegna di infrastrutture urgenti per la capacità nell’ambito del suo programma di investimento di capitale”, afferma Willie Walsh, IATA Director General.