Pratt & Whitney supera i 1.000 ordini di motori GTF fino ad oggi nel 2022

Pratt & Whitney ha annunciato che la società ha superato i 1.000 ordini e impegni per motori GTF dall’inizio del 2022. Questi includono motori per aeromobili della famiglia Airbus A320neo, Airbus A220 ed Embraer E-Jets E2. Le compagnie aeree e i lessors che hanno annunciato ordini nel 2022 includono Aviation Capital Group, Air Lease Corporation, Air Canada, Azorra (A220 ed E2), Delta Air Lines, JetBlue Airways, Porter Airlines e Qantas Airways. In totale, oltre 10.000 ordini e impegni di motori GTF sono stati effettuati da oltre 90 clienti in tutto il mondo.

“Questi ordini dimostrano non solo la forza della ripresa dell’aviazione, ma anche il valore che i motori GTF offrono in termini di efficienza e sostenibilità leader del settore”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “I motori GTF avranno presto fatto risparmiare alle compagnie aeree più di un miliardo di galloni di carburante ed evitato più di 10 milioni di tonnellate di gas serra. Questo in soli sette anni dall’entrata in servizio. Nel corso della vita di questi programmi, i motori GTF faranno risparmiare ai nostri clienti miliardi in più”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, affidabilità e e costi operativi di livello mondiale. Gli aerei con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%. Certificati per funzionare con il 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e testati con successo con il 100% SAF, i motori GTF sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La geared fan architecture è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, afferma Pratt & Whitney.

Di seguito gli altri annunci di Pratt & Whitney al Farnborough Airshow 2022

Motori Pratt & Whitney GTF™ per 20 ulteriori aeromobili Embraer E195-E2 per Porter Airlines

Pratt & Whitney ha annunciato che Porter Airlines (“Porter”) ha esercitato i diritti di acquisto per altri 20 aeromobili E195-E2 con motore GTF. Ciò porta l’ordine di Porter fino ad oggi a 50 aeromobili E195-E2, pur mantenendo 50 diritti di acquisto, il che rende la compagnia aerea uno dei più grandi clienti E-Jets E2 al mondo (leggi anche qui). La compagnia aerea dovrebbe ricevere il suo primo aereo E195-E2 nei prossimi mesi.

“L’E195-E2 con motore GTF è la scelta giusta per Porter, i nostri passeggeri e le città che intendiamo servire con esso in tutto il Nord America”, ha affermato Michael Deluce, presidente e CEO di Porter Airlines. “I motori GTF contribuiscono a rendere questo aereo il jet a corridoio singolo più silenzioso, efficiente e sostenibile disponibile oggi. Questa combinazione ci aiuterà a far crescere la nostra rete con una grande esperienza per i passeggeri, pur essendo responsabili nei confronti delle comunità che serviamo”.

“Porter è nota per operare con gli aerei più silenziosi, efficienti ed ecologici oggi disponibili”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con l’E195-E2 alimentato dai GTF, Porter serve meglio un numero maggiore di famiglie, amici e colleghi che ora sono in grado di raggiungere le loro destinazioni in un modo più pulito, più ecologico, più silenzioso e più conveniente”.

I motori Pratt & Whitney GTF™ equipaggeranno altri 12 Airbus A220 per Delta Air Lines

Pratt & Whitney ha annunciato che Delta Air Lines (“Delta”) ha esercitato i diritti di acquisto per altri 12 aeromobili A220-300 con motore GTF. Ciò porta l’ordine di Delta fino ad oggi a 107 aeromobili A220, più 38 diritti di acquisto (leggi anche qui). Delta opera la più grande flotta A220 al mondo, essendo cresciuta fino a raggiungere più di 50 aeromobili in circa tre anni e mezzo dalla prima consegna della compagnia aerea.

“La crescente flotta di A220 di Delta rafforza l’impegno di Delta per la sostenibilità”, ha affermato Mahendra Nair, senior vice president of fleet and TechOps supply chain at Delta Air Lines. “Alimentati dai motori GTF di Pratt & Whitney, i nostri aerei A220-300 offrono un’efficienza dei consumi leader del settore pur offrendo prestazioni superiori”.

“Oggi Delta diventa la prima compagnia aerea a impegnarsi in più di 100 aeromobili A220 con motore GTF”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Questo ordine dimostra la fiducia di Delta in Airbus e Pratt & Whitney e negli eccezionali vantaggi economici e di sostenibilità che l’A220 con motore GTF continua a offrire”.

La serie di motori PW127XT di Pratt & Whitney Canada continua a portare valore

Pratt & Whitney Canada, business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che il motore PW127XT-M continua a stabilire lo standard per l’economia operativa, la manutenzione e la sostenibilità per gli aerei regionali. Deutsche Aircraft ha recentemente selezionato il PW127XT-S per il suo turboelica regionale D328eco™, un’ulteriore prova del valore e della commerciabilità del motore.

“Le prestazioni della serie di motori PW127XT stanno aiutando a incrementare le vendite di nuovi velivoli e siamo lieti del successo dei nuovi accoppiamenti motore/airframe”, ha affermato Anthony Rossi, vice president, Marketing & Sales for Pratt & Whitney Canada. “Prevediamo che il motore sarà certificato da Transport Canada a breve”.

Lanciato al Dubai Airshow nel novembre 2021 e costruito appositamente per offrire affidabilità di livello mondiale e maggiore valore per gli aerei ATR 42/72, il motore PW127XT-M offre il 40% di extended time on wing, il 20% in meno di costi di manutenzione e il 3% di miglioramento nella fuel efficiency.

Turkish Airlines firma un Maintenance and Fleet Upgrade Contract con Pratt & Whitney Canada per 82 APS3200 APU a bordo della flotta A320

Pratt & Whitney Canada, business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato di aver firmato un eight-year maintenance and fleet upgrade contract con Turkish Airlines. Il contratto copre le 82 APU APS3200 a bordo della flotta di aeromobili Airbus A320 della compagnia aerea.

Afrijet sceglie un programma completo di manutenzione per sei motori PW127

Pratt & Whitney Canada ha annunciato oggi che Afrijet ha firmato un 12-year Guaranteed Maintenance Cost Plan (GMCP) per coprire i motori di tre ATR 72- 600 aerei che sono in ordine. Uno dei velivoli sarà alimentato da motori PW127M, mentre gli altri due voleranno con i nuovi motori PW127XT-M.

Il motore Pratt & Whitney F100 celebra 50 anni di servizio e 30 milioni di ore di volo

Pratt & Whitney ha inaugurato una nuova nelle fighter engine capabilities nel 1972 quando l’F100-PW-100 ha equipaggiato il primo volo dell’F-15 Eagle. Con un rapporto spinta/peso superiore del 50% rispetto al suo predecessore, l’F100 offriva capacità superiori che consentivano una nuova frontiera di performance per gli aerei F-15 e F-16 di cui era dotato. Da allora, la famiglia F100 è cresciuta fino a includere le varianti F100-PW-200, F100-PW-220 e F100-PW-229, ciascuna delle quali incorpora capacità migliorate per offrire prestazioni migliori ai propri operatori.

Il 27 luglio 2022, Pratt & Whitney celebrerà 50 anni di servizio affidabile per il motore F100, che ha accumulato oltre 30 milioni di engine flight hours.

Impegno per il motore F135

Pratt & Whitney (P&W) continua a lavorare a stretto contatto con le parti interessate riguardo l’F-35 a sostegno di un efficient F135 sustainment program che offra i più alti livelli di prontezza a un costo accessibile. Le sfide rilevate nel Government Accountability Office’s report sono ben comprese, con piani d’azione completi in atto che stanno dando risultati positivi.

“Mentre riflettiamo sugli ultimi due anni, è chiaro che il sostegno dell’F135 ha svoltato l’angolo”, ha affermato Jen Latka, Vice President, F135 Program at P&W. “La disponibilità del motore è migliorata in modo significativo. Anche se c’è ancora molto lavoro da fare, abbiamo assistito a enormi progressi in tutta l’azienda, una testimonianza del duro lavoro e della dedizione del team congiunto governo-industria”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)