Airbus Helicopters: ordine per due nuovi five-bladed H145

Il Ministry of Interior of Rhineland-Palatinate ha ordinato due five-bladed Airbus H145 per le sue forze di polizia, a seguito di una gara europea lanciata all’inizio di quest’anno. Gli elicotteri sostituiranno l’attuale flotta H135 e saranno operati dal police helicopters squadron in Winningen. La prima consegna è prevista per il primo trimestre del 2024.

“Vorremmo ringraziare il governo della Renania-Palatinato per la sua continua fiducia nei nostri elicotteri”, afferma Wolfgang Schoder, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “Questi five-bladed H145 saranno equipaggiati con attrezzature altamente sofisticate al fine di migliorare ulteriormente le capacità di missione delle forze di polizia. Abbiamo visto con le inondazioni dell’anno scorso che gli operatori delle forze dell’ordine devono poter fare affidamento su elicotteri in grado di svolgere queste missioni impegnative ed essenziali e l’H145 fa proprio questo”.

Ci sono più di 200 elicotteri della H145 family operati per public services and law enforcement missions in tutto il mondo.

“La nuova versione dell’Airbus best-selling H145 light twin-engine helicopter è stata presentata all’Heli-Expo 2019 di Atlanta. Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo, innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l’affidabilità dell’H145 e il comfort, sia per i passeggeri che per l’equipaggio (leggi anche qui).

In totale, ci sono più di 1.500 elicotteri della famiglia H145 in servizio, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua classe”, afferma Airbus Helicopters.

Altri annunci di Airbus durante l’ultimo giorno del Farnborough Airshow 2022.

Airbus investe nel più grande fondo mondiale di infrastrutture per l’idrogeno pulito gestito da Hy24

Airbus è entrata a far parte del più grande clean hydrogen infrastructure investment fund al mondo, gestito da Hy24, una joint venture tra Ardian, world-leading private investment house e FiveTHydrogen, un gestore di investimenti specializzato in clean hydrogen investments.

Il fondo di investimento di Hy24 fornirà capitale finanziario per sostenere green hydrogen infrastructure projects in tutto il mondo. Il coinvolgimento di Airbus assicura il suo impegno per la crescita di un’economia globale dell’idrogeno, un prerequisito per l’entrata in servizio di successo dei suoi aerei commerciali a emissioni zero entro il 2035.

“Dal 2020, Airbus ha collaborato con numerose compagnie aeree, aeroporti, fornitori di energia e partner del settore per sviluppare un approccio graduale alla disponibilità globale di idrogeno”, ha affermato Karine Guenan, VP ZEROe Ecosystem, Airbus. “L’adesione a un fondo di questa portata dimostra continuamente che Airbus ha un ruolo attivo negli investimenti infrastrutturali per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno pulito in tutto il mondo”.

“Siamo lieti che Airbus sia entrata a far parte del fondo insieme ad altri importanti investitori industriali e finanziari”, ha affermato Pierre-Etienne Franc, CEO di Hy24. “Hy24 è ben posizionato per identificare e accelerare lo sviluppo di clean-hydrogen infrastructure companies per soddisfare le esigenze di oggi e garantire il trasporto e la logistica di domani”.

Poiché l’industria aeronautica sta effettuando la transizione per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, è necessario soddisfare un numero significativo di requisiti. Investire in tali fondi offre accesso a partnership dirette che modellano i nuovi ecosistemi energetici.

Airbus e Northrop Grumman firmano un MoU per i futuri satelliti militari del Regno Unito

Airbus e Northrop Grumman hanno firmato un Memorandum of Understanding che riguarda la loro intenzione di soddisfare i requisiti di comunicazione satellitare militare SKYNET Enduring Capability (SKEC) del Ministero della Difesa britannico (MOD) come team.

L’unione dell’esperienza, delle conoscenze e delle capacità di due aziende spaziali leader a livello mondiale in un team congiunto fornirà al Ministero della Difesa soluzioni ottimali per i segmenti spaziali e terrestri dell’architettura SKYNET. Il team lavorerà insieme per affrontare gli aspetti futuri del programma SKYNET, assicurando che il valore sociale e la partecipazione industriale del Regno Unito siano massimizzati e che l’approccio “allied by design” sia implementato per favorire l’interoperabilità con i principali alleati nazionali.

SKYNET 5, fornito da Airbus come contratto di outsourcing full service, dal 2003 fornisce al Ministero della Difesa britannico una suite di servizi di comunicazione militare altamente robusti, affidabili e sicuri, a supporto delle operazioni globali. Airbus partecipa a SKYNET dal 1974 e rimane fermamente impegnata a sostenere una forte capacità di produzione e di servizi spaziali militari nel Regno Unito. Nel luglio 2020 Airbus si è aggiudicata il contratto per la progettazione e la costruzione del satellite SKYNET 6A, che andrà a integrare l’attuale flotta di quattro satelliti SKYNET 5 e migliorerà la capacità di comunicazione militare del Regno Unito.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)