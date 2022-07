News Brevi – 26.07.2022

LUFTHANSA: IMPATTO MASSICCIO DELLO SCIOPERO, QUASI TUTTI I VOLI LUFTHANSA DA E PER FRANCOFORTE E MONACO CANCELLATI PER MERCOLEDI’ – Lufthansa comunica: “Il warning strike annunciato dal sindacato ver.di sta avendo un massiccio impatto operativo nel bel mezzo dell’alta stagione dei viaggi. Lufthansa dovrà annullare quasi l’intero flight program nei suoi hub di Francoforte e Monaco per mercoledì. In vista del prossimo fine settimana, l’inizio della stagione delle vacanze in Baviera e nel Baden-Württemberg, Lufthansa sta lavorando alacremente per riportare le operazioni di volo alla normalità il più rapidamente possibile. Tuttavia, gli effetti dello sciopero possono comunque comportare la cancellazione o il ritardo di singoli voli il giovedì e il venerdì. A Francoforte dovranno essere cancellati in totale 678 voli, di cui 32 già oggi (martedì) e 646 mercoledì. Ciò dovrebbe interessare 92.000 passeggeri. Nell’hub di Monaco dovranno essere cancellati un totale di 345 voli, di cui 15 già oggi (martedì) e 330 mercoledì. Si prevede che saranno interessati 42.000 passeggeri. I passeggeri interessati da cancellazioni saranno informati immediatamente oggi e, se possibile, riprenotati su voli alternativi. Tuttavia, le capacità disponibili per questo sono molto limitate”. Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer and Labor Director of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “L’escalation precoce di una contrattazione collettiva precedentemente costruttiva sta causando enormi danni. Colpisce in particolare i nostri passeggeri, che sono colpiti durante l’alta stagione dei viaggi. E sta mettendo a dura prova i nostri dipendenti in una fase già difficile per il traffico aereo. Vista la nostra offerta elevata con aumenti salariali molto consistenti nei prossimi 12 mesi di oltre il 10 per cento in più nelle fasce retributive fino a 3.000 euro mensili come basic pay e un aumento del 6 per cento per un monthly basic pay di 6.500 euro, questo cosiddetto warning strike nel bel mezzo dell’alta stagione estiva dei viaggi semplicemente non è proporzionato”.

LA SIKORSKY S-92® HELICOPTER FLEET SUPERA 2 MILIONI DI FLIGHT HOURS – La flotta globale dei multi-mission Sikorsky S-92® helicopters sta accumulando rapidamente ore di volo, superando i 2 milioni di ore di volo in una varietà di missioni tra cui search and rescue, oil and gas transportation, VIP transportation, in 28 paesi. Sikorsky è una società Lockheed Martin. L’S-92 era in servizio da 12 anni quando ha raggiunto 1 milione di ore di volo. Solo sei anni dopo, la flotta opera in 28 paesi e le sue ore di volo sono raddoppiate. “Il traguardo dei 2 milioni di ore di volo testimonia l’affidabilità, la disponibilità e l’economicità dell’elicottero S-92 in alcune delle condizioni più difficili del mondo e nelle no-fail missions”, afferma Leon Silva, Sikorsky’s interim vice president of Global Commercial and Military Systems. “Sikorsky si impegna a supportare queste missioni critiche con innovazione continua per garantire che gli operatori possano rispondere in modo sicuro e affidabile, in qualsiasi scenario”. Gli operatori che utilizzano il velivolo S-92 godono di un tasso di disponibilità superiore al 93%, un record di sicurezza ai vertici della categoria, anche in condizioni estreme, e un record comprovato in termini di affidabilità e adattabilità. Sikorsky ha consegnato 300 S-92, di cui circa l’86% operato nell’offshore oil and gas industry per il trasporto di personale. Tutte le principali compagnie petrolifere fanno affidamento sugli S-92 nelle loro flotte. Gli elicotteri sono anche in servizio per civil search and rescue e hanno completato più di 91.000 missioni di ricerca e soccorso, nonché per commercial airline transport, executive transport e altre missioni prioritarie tra cui coastal and border patrol, emergency response, and disaster relief. L’S-92 è utilizzato da 13 nazioni per head of state missions e il velivolo è la baseline per il VH-92A® helicopter da utilizzare per la nuova U.S. presidential helicopter fleet. “Siamo grati ai nostri clienti, ai nostri oltre 150 fornitori in tutto il mondo e ai nostri dipendenti che supportano il nostro pluripremiato S-92 program”, ha aggiunto Silva. “Hanno tutti contribuito a questo importante traguardo e non vediamo l’ora di continuare il successo”.

DELTA RICONOSCIUTA PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO CON IL 100% NEL DISABILITY EQUALITY INDEX – Per il settimo anno consecutivo, Delta ha ottenuto il 100% nel Disability Equality Index, classificandola come uno dei “Best Places to Work for Disability Inclusion” della nazione. L’indice è un’iniziativa congiunta dell’American Association of People with Disabilities e della US Business Leadership Network, che valuta le principali società statunitensi in merito alle loro politiche e pratiche di inclusione della disabilità. “Vogliamo che ogni dipendente che varca le nostre porte sappia di avere un alleato nella promozione dell’inclusione, del rispetto delle differenze, delle pari opportunità e della diversità sul posto di lavoro”, ha affermato Meg Taylor, Delta’s V.P. and Chief Litigation & Employment Counsel and Executive Sponsor of the ABLE Disability Business Resources Group. “Questo onore è importante perché riflette i progressi compiuti da Delta per servire meglio i dipendenti con disabilità e il nostro continuo impegno per i viaggi accessibili”. I passi recenti per raggiungere questo obiettivo includono il nuovo, unico nel suo genere, Travel Confidently MSP Education Center a cui Delta ha collaborato con il Minneapolis-Saint Paul International Airport. La struttura migliora il programma Navigating MSP fornendo ai passeggeri con disabilità sensoriali, fisiche o cognitive, a quelli con paura di volare e ai cani guida, un luogo in cui sperimentare e familiarizzare con la cabina di un aereo in un ambiente sereno.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Jason Lenhart come nuovo vice president, technology, della compagnia aerea. In questo ruolo, Jason svilupperà la strategia tecnica attraverso ingegneria, QA, cloud e infrastruttura. Riporterà direttamente a Carol Clements, chief digital and technology officer di JetBlue. “La tecnologia ha la capacità di migliorare quasi ogni punto di contatto durante il viaggio”, ha affermato Clements. “L’esperienza e la mentalità innovativa di Jason saranno fondamentali per supportare la nostra vasta infrastruttura IT e fornire la roadmap dei nostri prodotti”. Jason arriva in JetBlue da Warner Bros Discovery. In precedenza, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Barclays e Comcast.

L’ICAO SOSTIENE LA LEADERSHIP DELL’AFRICA IN AIR TRANSPORT LIBERALIZATION AND SUSTAINABILITY – In un recente incontro a livello continentale di oltre 150 African aviation leaders, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha sottolineato che le autorità di regolamentazione nazionali potrebbero svolgere un importante ruolo di leadership, sfruttando appieno le opportunità di liberalizzazione e sostenibilità ambientale a loro disposizione. Il presidente ha sostenuto questi obiettivi durante la 34th Extraordinary Plenary Session of the African Civil Aviation Commission (AFCAC), ospitata in Senegal. Sottolineando la necessità di stabilire sufficienti training capacities per affrontare adeguatamente i bisogni di formazione dell’Africa, Sciacchitano ha sottolineato che “con le sue enormi risorse naturali e umane e un’attitudine verso l’adozione delle tecnologie aeronautiche emergenti, l’Africa è ben posizionata per contribuire alla leadership globale, mentre la prossima rivoluzione nel trasporto aereo prende forma”. Le osservazioni del Council President sono servite a evidenziare come l’Africa sia attualmente pronta a sostenere lo sviluppo e la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF), che sosterrebbero direttamente un’aviazione più sostenibile e gli obiettivi dell’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Parallelamente, l’African Union Single African Air Transport Market (SAATM), istituito a sostegno dell’effettiva attuazione della Yamoussoukro Decision, mantiene la promessa di “stimolare il miglioramento della mobilità, del commercio, del turismo e dei servizi, sia all’interno dell’Africa che con il resto del mondo”, ha detto. Sciacchitano ha anche sottolineato l’importanza di capitalizzare le opportunità di sviluppo sostenibile a livello nazionale e regionale, osservando che il trasporto aereo svolge un ruolo unico e vitale come catalizzatore dello sviluppo e svolgerà un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi dell’African Union Agenda 2063, dell’United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development e dell’African Continental Free Trade Area (AfCFTA). L’ICAO è fermamente impegnata a sostenere il progresso verso questi obiettivi, in particolare attraverso la sua iniziativa No Country Left Behind (NCLB), e l’ICAO Council President ha inoltre sottolineato l’importanza rispettivamente dell’ICAO AFI Plan e dell’AFI SECFAL Plan for safety e il 2021 ICAO-AFCAC Project Implementation Agreement (PIA). Il Presidente ha espresso la gratitudine dell’ICAO per i contributi del Senegal agli obiettivi ICAO a livello regionale e globale, anche attraverso l’ospitalità dell’ICAO WACAF Regional Office.