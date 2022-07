Pratt & Whitney Canada consegna il millesimo PT6A-42A a Piper Aircraft

Pratt & Whitney Canada, business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato di aver spedito il millesimo motore PT6A-42A dal suo Lethbridge, Alberta, Centre of Excellence a Piper Aircraft in Vero Beach, Florida. Piper utilizza il modello del motore per equipaggiare i suoi sempre popolari velivoli monomotore M500, M600 e ora M600/SLS.

“Questa consegna fondamentale avviene quasi 25 anni dopo la certificazione del motore PT6A-42A e, mentre ogni numero di motore è unico, il millesimo motore parla della qualità del motore e di come la famiglia PT6A continua a plasmare l’aviazione generale in tutto il mondo ”, ha affermato Nicholas Kanellias, vice president, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “L’integrazione di un airframe con il suo motore è sempre fondamentale. Il successo di Piper con i suoi velivoli monomotore della serie M500 e M600 dimostra che l’abbinamento in questo caso era sicuramente l’ideale”.

Piper Aircraft è stata creata nel 1937 e da allora ha consegnato 137.000 piccoli aerei per affari e piacere. Sono stati consegnati circa 880 Piper M500, M600 e M600/SLS monomotore.

“Il millesimo PT6A-42A è un motore straordinario che arriva in un momento straordinario per Piper Aircraft, mentre ci prepariamo a celebrare l’85° anniversario della nostra fondazione”, ha affermato John Calcagno, chief executive officer, Piper Aircraft. “La comunità Piper – migliaia di appassionati di aviazione in tutto il mondo – ha elevato il nostro single-engine, Pratt & Whitney-powered aircraft a uno status iconico e accettiamo questo millesimo motore nel loro nome per riconoscere la loro fedeltà al nostro prodotto”.

“Conosciuta per la sua ampia gamma di potenza, affidabilità e performance comprovate in tutte le condizioni di volo e in tutti gli ambienti, la famiglia di motori turboelica PT6 è in una classe a sé stante, si avvicina a 435 milioni di ore di volo, basandosi sull’esperienza acquisita all’interno dell’intera flotta Pratt & Whitney Canada con oltre 900 milioni di ore di volo. Il motore PT6A ha visto 120 miglioramenti apportati solo negli ultimi 10 anni. Con oltre 50.000 motori prodotti e oltre 25.000 dei quali in volo, il turboelica PT6 è il punto di riferimento in termini di affidabilità ed è considerato il motore turboelica più versatile nell’aviazione generale, il che testimonia le sue performance affidabili negli aerei mono e bimotore”, afferma Pratt & Whitney.

“Piper ha portato l’aviazione generale a nuovi livelli con i suoi velivoli delle serie M500 e M600, quindi non sorprende che rimangano un produttore dinamico di cellule dopo 85 anni”, ha affermato Kanellias. “L’azienda si è costruita una solida reputazione per l’eccellenza di prodotti e servizi. Siamo onorati di considerarli un collaboratore collaudato nel tempo”.

Di seguito altri annunci del costruttore a Oshkosh 2022.

Daher sceglie il motore PT6A-140A di Pratt & Whitney Canada per equipaggiare il nuovo Kodiak Single-Engine Turboprop

Pratt & Whitney Canada ha annunciato che Daher Aircraft ha selezionato il motore PT6A-140A per equipaggiare il suo nuovo Kodiak utility aircraft, il Kodiak 900.

“La scelta di Daher del motore PT6A-140A per il suo ultimo velivolo Kodiak afferma ulteriormente l’affidabilità e la versatilità della famiglia di motori turboelica PT6″, ha affermato Nicholas Kanellias, vice president, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Gli aerei Kodiak si sono affidati al collaudato e affidabile motore PT6A-34 da quando sono entrati in servizio 15 anni fa. Il 900-SHP PT6A-140A engine offrirà una maggiore autonomia, una salita più rapida e una maggiore cargo capacity agli operatori le cui missioni richiedono potenza aggiuntiva, riducendo al contempo lo specific fuel consumption (SFC) del 9%”.

“Il PT6A-140A è stato costruito per l’utility market e ottimizzato per condizioni difficili e impegnative, con all-aluminum gearbox housings per una migliore resistenza alla corrosione e le best “hot and high” performance della sua categoria. Il motore PT6A-140A fa parte della serie di motori PT6A-140 di nuova generazione, che ha già registrato più di 2 milioni di ore di volo”, afferma Pratt & Whitney.

“Gli attributi della PT6 turboprop engine family sono sempre stati un punto di forza fondamentale per la prima serie Kodiak 100 sin dal suo inizio”, ha affermato Nicolas Chabbert, CEO of Kodiak Aircraft, and Senior Vice President of Daher’s aircraft division. “Il motore PT6A-140A ci consente di spingere il Kodiak a un nuovo livello di peformance. Il nuovo motore consentirà ai nostri operatori di migliorare la loro produttività, sia che volino in missioni cargo, sia che gestiscano attività come sky diving e air taxi service”.

“Abbiamo un rapporto di lavoro a lungo termine con Daher e abbiamo collaborato strettamente con l’azienda nel corso degli anni”, ha affermato Kanellias. “Condividiamo la determinazione all’interno di Kodiak e dell’intero Daher group di costruire un’industria aeronautica più sostenibile e la 9% specific fuel consumption reduction è un importante passo avanti. Utilizziamo anche i più recenti processi di produzione, materiali ecologici e impieghiamo combustion systems che riducono le emissioni”.

“Non ci sono cycle limits sull’engine time between overhaul (TBO), qualcosa di molto importante nelle missioni che decollano e atterrano frequentemente, e gli operatori della flotta possono beneficiare delle opzioni di estensione del TBO fino a 8.000 ore. Il motore PT6A-140A ha un minimum component life limit superiore del 50% rispetto ad altri motori della stessa classe.

Il motore PT6A-140A avrà la capacità di utilizzare la soluzione diagnostica e prognostica FAST™. FAST acquisisce, analizza e invia in modalità wireless full-flight data intelligence all’operatore entro pochi minuti dallo spegnimento del motore da parte del pilota. Ciò aiuta a massimizzare la disponibilità degli aeromobili, ottimizzare la pianificazione della manutenzione, ridurre i costi operativi ed evitare ritardi e cancellazioni.

Il PT6A è l’unico motore a ottenere il Single Engine Instrument Flight Rules (IFR) status for passenger revenue activity in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney Canada annuncia una Comprehensive Maintenance and Service Solution per il PT6E-66XT Engine che equipaggia il TBM 960 Aircraft

Pratt & Whitney Canada ha presentato il suo Service Guarantee Program (SGP), una maintenance and service solution per il suo motore PT6E-66XT, selezionato da Daher ad aprile per equipaggiare il nuovo velivolo TBM 960.

“Proprio come la nuova famiglia di motori PT6 E-Series ha inaugurato una nuova era nell’aviazione generale, così anche il nostro Service Guarantee Program per il PT6E-66XT engine ha stabilito un nuovo standard nella cura del motore e nella tranquillità per i proprietari del TBM 960″, ha affermato Nicholas Kanellias, vice president, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “L’SGP va ben oltre la copertura della manutenzione ordinaria per includere eventi non programmati; sfrutta i dati relativi alle performance operative e allo stato di salute del motore per fornire un supporto proattivo e personalizzato e un’esperienza di servizio migliorata. L’SGP è uno strumento efficace che promuove la disponibilità e l’affidabilità degli aeromobili e facilita il rapido ritorno in servizio in caso di problemi”.

“Il nostro team dedicato ai servizi proattivi per il motore PT6E-66XT lavorerà 24 ore su 24 per rivedere la salute generale del motore, trasformando potenziali velivoli a terra in eventi programmati”, ha affermato Kanellias. “L’obiettivo finale di Pratt & Whitney Canada è raggiungere l’alto livello di disponibilità di aeromobili che il proprietario del TBM 960 si aspetta. Con la copertura SGP, i dati del motore e i servizi proattivi combinati, creiamo uno strumento unico per ottenere proprio questo. Inoltre, gestiamo il supporto tecnico e la logistica delle parti con il manutentore, consentendo al proprietario/operatore dell’aeromobile la libertà di concentrarsi sull’esperienza di volo”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)