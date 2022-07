Qatar Airways ordina i motori LEAP-1B e firma un services agreement per la nuova Boeing 737-10 fleet

Qatar Airways e CFM International hanno firmato un accordo per installed and spare LEAP-1B engines, per equipaggiare la nuova flotta della compagnia aerea di 25 firm 737-10 aircraft (leggi anche qui), insieme a un services agreement che copre l’intera flotta.

La compagnia aerea nazionale dello stato del Qatar è cliente CFM dal 2015 e attualmente opera otto aeromobili con motore CFM56.

“Siamo onorati di ampliare il nostro rapporto con Qatar Airways”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Non vediamo l’ora di fornire a loro il motore più avanzato del settore con i più elevati standard di affidabilità, asset utilization e fuel efficiency, supportati dal nostro world-class support network”.

Da quando è entrato in servizio, il motore LEAP-1B ha accumulato cinque milioni di engine flight hours e 1,9 milioni di flight cycles.

“L’avanzato motore CFM LEAP continua a stabilire nuovi standard di settore per fuel efficiency and asset utilization, con operazioni sostenibili. La flotta ha registrato 20 milioni di engine flight hours in commercial operation, offre ai clienti una fuel efficiency migliore dal 15% al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai nostri clienti di risparmiare oltre 14 milioni di tonnellate di CO2″, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)