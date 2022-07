Boeing riporta i risultati del secondo trimestre 2022

The Boeing Company ha registrato un second-quarter revenue di $16,7 miliardi, un utile GAAP per azione di $0,32 e una core loss per share (non-GAAP) di ($0.37), guidata da più bassi defense volume e da performance sfavorevoli, parzialmente compensata dal maggior commercial volume. Boeing ha registrato un positive operating cash flow di 0,1 miliardi di dollari.

“Abbiamo compiuto importanti progressi nei programmi chiave nel secondo trimestre e stiamo costruendo slancio nella nostra inversione di tendenza”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing President and Chief Executive Officer. “Quando abbiamo iniziato a raggiungere traguardi chiave, siamo stati in grado di generare un positive operating cash flow in questo trimestre e rimanere sulla buona strada per ottenere un positive free cash flow per il 2022. Mentre stiamo facendo progressi significativi, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Rimarremo concentrati su sicurezza, qualità e trasparenza, mentre guidiamo la stabilità, miglioriamo le performance e continuiamo a investire nel nostro futuro”.

L’operating cash flow è migliorato a 0,1 miliardi di dollari nel trimestre, riflettendo maggiori consegne commerciali.

Il total company backlog alla fine del trimestre era di $372 miliardi, inclusi 4.200 commercial airplanes.

Commercial Airplanes

I ricavi nel secondo trimestre per Commercial Airplanes sono aumentati a $6,2 miliardi, trainati da consegne in aumento per il 737, parzialmente compensate da consegne inferiori per il 787. Il margine operativo del (3,9)% riflette anche i costi anormali e le spese periodiche, comprese le maggiori spese di ricerca e sviluppo.

Boeing ha quasi completato il ritorno in servizio a livello globale del 737 MAX e la flotta ha volato più di 1,5 milioni di ore di volo totali dalla fine del 2020. Il tasso di produzione del 737 è aumentato a 31 aerei al mese durante il trimestre.

Sul programma 787, la società continua a lavorare con la FAA per finalizzare le azioni per riprendere le consegne e sta preparando gli aerei per la consegna. Il programma sta producendo a un ritmo molto basso e continuerà a farlo fino alla ripresa delle consegne, con un previsto ritorno graduale a cinque aerei al mese nel tempo. La società prevede ancora 787 abnormal costs per circa 2 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali sostenuti entro la fine del 2023, inclusi 283 milioni di dollari registrati nel trimestre.

Commercial Airplanes si è assicurata ordini per 169 737 MAX e 13 freighters, inclusi sette 777-8 Freighter da Lufthansa Group. Commercial Airplanes ha consegnato 121 aeroplani durante il trimestre e il backlog comprendeva oltre 4.200 aeroplani per un valore di 297 miliardi di dollari.

Defense, Space & Security

I ricavi nel secondo trimestre per Defense, Space & Security sono scesi a $6,2 miliardi e il margine operativo del secondo trimestre è sceso all’1,1%, principalmente a causa degli addebiti sui fixed-price development programs, tra cui MQ-25 e Commercial Crew, oltre a performance sfavorevoli su altri programmi e un volume più basso sui derivative aircraft programs. L’MQ-25 program ha registrato un addebito di 147 milioni di dollari principalmente a causa dei costi più elevati per soddisfare determinati requisiti tecnici. Il Commercial Crew program ha registrato un addebito di 93 milioni di dollari.

Durante il trimestre, il CH-47F Chinook Block II è stato selezionato come futuro heavy-lift helicopter dal governo tedesco. Defense, Space & Security ha anche completato con successo la CST-100 Starliner uncrewed OFT-2.

Il Backlog in Defense, Space & Security è di $55 miliardi, di cui il 33% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

I ricavi nel secondo trimestre per Global Services sono aumentati a $4,3 miliardi e il margine operativo del secondo trimestre è aumentato al 16,9%, principalmente grazie all’aumento del volume dei servizi commerciali e al mix favorevole.

Durante il trimestre, Global Services ha ricevuto un contratto per gli airlift flight dispatch services dalla U.S. Air Force e si è aggiudicata un contratto per avionics upgrades and cybersecurity support per la U.S. Navy. Global Services ha anche consegnato il primo A-10 wing set alla U.S. Air Force.

Dave Calhoun, Boeing President and CEO, ha condiviso oggi un messaggio con i dipendenti, parlando dei risultati del secondo trimestre.

Tra le altre cose, afferma: “Questo mese Boeing ha celebrato il suo 106° anniversario. Nel corso della nostra storia, abbiamo visto momenti di trionfo e momenti di sfida. In tutto questo la nostra gente ha fatto la differenza, e questo non potrebbe suonare più vero oggi. Mentre riportiamo i nostri risultati del secondo trimestre, stiamo costruendo slancio nella nostra inversione di tendenza. Mentre ci muoviamo in un ambiente difficile, stiamo facendo progressi attraverso i programmi chiave e stiamo iniziando a raggiungere traguardi significativi.

Grazie a questi sforzi, abbiamo generato un positive operating cash flow nel secondo trimestre e rimaniamo sulla buona strada per ottenere un positive operating cash flow per il 2022. Ciò è sostenuto dalla forte domanda e dai nostri sforzi per migliorare la performance.

Nel nostro Commercial Airplanes business, abbiamo aumentato la produzione del 737 MAX e migliorato le consegne, lavorando allo stesso tempo per promuovere la stabilità nella nostra fabbrica e all’interno della supply chain. Abbiamo anche continuato a supportare la flotta in crescita, che ora ha volato in sicurezza per oltre 1,5 milioni di ore di volo con una 99% schedule reliability.

Il nostro team 787 è nelle fasi finali della preparazione per riavviare le consegne e continua a lavorare attraverso un processo completo e trasparente con il nostro regolatore. Non c’è dubbio che è stata una lunga strada, ma sono orgoglioso del nostro team. Ho trascorso molto tempo con i nostri team a North Charleston ed Everett e il lavoro che stanno facendo i nostri meccanici, tecnici e ingegneri è eccezionale.



Man mano che miglioriamo le performance, anche la ripresa del commercial market sta guadagnando terreno e i clienti stanno dimostrando la loro fiducia e fiducia in Boeing, nei nostri prodotti e nel nostro personale. Siamo onorati di aver annunciato più di 200 ordini e impegni di aeroplani al Farnborough International Airshow la scorsa settimana, inclusi ordini chiave per il 737 MAX, 787, freighters e servizi”.

“Nel nostro Defense, Space and Security business, la nostra uncrewed CST-100 Starliner mission di successo con la NASA è stato un momento chiave per Boeing e sono stato orgoglioso di essere con il nostro team a Cape Canaveral per il lancio. Questo test di volo orbitale è stato un importante promemoria di ciò che siamo in grado di ottenere e una dimostrazione della nostra attenzione all’eccellenza ingegneristica. Detto questo, continuiamo a superare gli ostacoli sui nostri programmi di sviluppo in un contesto macroeconomico difficile, che ha avuto un impatto sui nostri risultati.

Nel frattempo, il nostro team Global Services ha avuto un altro trimestre di successo a supporto dei clienti commerciali e governativi. Con la ripresa del mercato commerciale e grazie alle prestazioni del nostro team, BGS è tornata in gran parte ai livelli pre-pandemia più velocemente delle nostre aspettative, come dimostrato da forti ricavi e margini operativi in questo trimestre.

Man mano che la domanda cresce nei nostri mercati, stiamo collaborando con la nostra supply chain per garantire che il nostro settore possa soddisfare tale domanda ora e nel nostro futuro. I vincoli della supply chain e l’inflazione continuano a sfidare il mondo e il nostro settore non fa eccezione. Anche con una domanda elevata, non inseguiremo i tassi di produzione né spingeremo il nostro sistema troppo velocemente. Con la sicurezza e la qualità in primo piano, daremo la priorità alla stabilità e alla prevedibilità perché quando otterremo quelle giuste, seguiranno tutte le altre metriche.

Stiamo effettuando investimenti in ricerca e sviluppo per gettare le basi per la nostra prossima generazione di prodotti e far avanzare i nostri sforzi di sostenibilità. Soprattutto, stiamo anche investendo nelle nostre persone e assumendo in aree chiave dell’ingegneria e della produzione.

Questo è un momento cruciale nella nostra eredità di 106 anni e questo team ha l’opportunità di definire il nostro futuro. I nostri programmi stanno iniziando a raggiungere traguardi chiave e i nostri dati finanziari stanno iniziando a riflettere i nostri sforzi”, conclude Dave Calhoun.

(Ufficio Stampa Boeing)