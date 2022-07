Wizz Air annuncia 4 nuove rotte per viaggiare da/per l’Italia in partenza da ottobre

Wizz Air annuncia oggi il lancio di 4 nuove rotte in partenza dall’Italia che arricchiranno la già vasta offerta della sua programmazione invernale 2022 (ottobre 2022 – marzo 2023). Le nuove rotte coinvolgeranno gli aeroporti di Perugia, Ancona, Venezia Marco Polo e Verona.

“Ancora una volta Wizz Air continua ad espandere le operazioni in tutta la sua rete con rotte che, nell’inverno 2022-2023, porteranno i suoi passeggeri a scoprire le meraviglie d’Europa e non solo. La compagnia aerea, che già offre un’ampia gamma di opzioni a basso costo per viaggiare in tutto il suo network, ha ulteriormente incrementato la sua offerta da e per l’Italia con nuovi collegamenti verso gli aeroporti internazionali di Cluj-Napoca e Bucarest in Romania, l’affascinante capitale della Giordania, Amman, e la sempre dinamica e contemporanea Londra.

I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo”, afferma Wizz Air.

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare queste nuove rotte che integreranno la nostra offerta per l’inverno 2022-2023 con destinazioni capaci di soddisfare i gusti del viaggiatore più esigente. Anche per il prossimo inverno, Wizz Air si impegna ad essere l’opzione di viaggio più conveniente per raggiungere le destinazioni più popolari, e non solo, fra i propri passeggeri italiani”.

VENEZIA – AMMAN – Mercoledì, domenica – dal 30 Ottobre 2022.

ANCONA – BUCAREST – Martedì, sabato – dal 13 Dicembre 2022.

VERONA – LONDRA GATWICK – Martedì, giovedì, sabato – dal 13 Dicembre 2022.

PERUGIA – CLUJ-NAPOCA – Mercoledì, domenica – dal 14 Dicembre 2022.

