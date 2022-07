JetBlue Airways acquisisice Spirit Airlines

JetBlue Airways Corporation (“JetBlue”) e Spirit Airlines, Inc. (“Spirit”) hanno annunciato oggi che i loro boards of directors hanno approvato un accordo di fusione definitivo in base al quale JetBlue acquisirà Spirit per $33,50 per azione in contanti, incluso un prepayment di $2,50 per azione in contanti pagabile dopo l’approvazione della transazione da parte degli azionisti di Spirit e una ticking fee di $0,10 al mese a partire da gennaio 2023 fino alla chiusura, per un aggregate fully diluted equity value di $3,8 miliardi e un adjusted enterprise value di $7,6 miliardi.

“Siamo entusiasti di offrire questa combinazione avvincente che potenzia la nostra crescita strategica, consentendo a JetBlue di portare la nostra combinazione unica di tariffe basse e servizio eccezionale a più clienti, su più rotte”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Siamo impazienti di accogliere gli eccezionali membri del team Spirit in JetBlue e insieme creare il quinto vettore più grande negli Stati Uniti incentrato sul cliente. Spirit e JetBlue continueranno a portare avanti il nostro obiettivo comune di sconvolgere il settore per ridurre le tariffe delle Big Four airlines. Questa combinazione è un’entusiasmante opportunità per diversificare ed espandere la nostra rete, aggiungere posti di lavoro e nuove possibilità per i membri dell’equipaggio ed espandere la nostra piattaforma per una crescita redditizia”.

“La combinazione con Spirit darà a JetBlue una piattaforma ancora più ampia per portare avanti la nostra missione di ispirare l’umanità”, ha affermato Peter Boneparth, chair of the board, JetBlue. “Con i migliori Crewmembers and Team Members del settore, i nostri Board and leadership team non vedono l’ora di creare valore sostenibile a lungo termine per tutti i nostri stakeholder, come compagnia aerea low cost ancora più forte e competitiva”.

Ted Christie, president and chief executive officer, Spirit, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unirci a JetBlue attraverso il nostro accordo migliorato per creare il national low-fare challenger più avvincente per i dominant U.S. carriers e non vediamo l’ora di lavorare con JetBlue per completare la transazione. L’unione delle nostre due compagnie aeree cambierà le regole del gioco e siamo fiduciosi che JetBlue offrirà opportunità ai nostri ospiti e membri del team, con la combinazione unica di tariffe basse e servizio pluripremiato di JetBlue. Apprezziamo particolarmente l’impegno della nostra Spirit Family durante questo processo. L’entusiasmante annuncio di oggi riflette l’ammirazione di JetBlue per Spirit e una convinzione condivisa in ciò che la compagnia aerea combinata può offrire ai nostri ospiti”.

“Siamo lieti che il processo solido e diligente dello Spirit Board of Directors abbia apportato valore aggiunto ai nostri azionisti”, ha affermato Mac Gardner, chairman of the board, Spirit. “Si tratta di una combinazione avvincente che fornisce protezioni significative agli azionisti contro un esito normativo avverso, con un cash premium significativo che riflette il duro lavoro e la dedizione continui della Spirit Family”.

“La compagnia aerea offrirà ai suoi 77 milioni di clienti combinati più opzioni e scelte. JetBlue prevede di portare la JetBlue Experience su tutti gli aeromobili, offrendo la combinazione unica di JetBlue per tariffe basse e un servizio pluripremiato a più clienti. L’acquisizione accelererà il piano di crescita organica di JetBlue con oltre 1.700 voli giornalieri verso più di 125 destinazioni in 30 paesi, in base agli orari di dicembre 2022.

L’acquisizione aumenterà la rilevanza per JetBlue in alcune città chiave (Fort Lauderdale, Orlando, San Juan e Los Angeles) e negli hub delle Big Four (Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta e Miami).

La compagnia aerea combinata avrà una flotta di 458 aeromobili su pro forma basis e un portafoglio ordini di oltre 300 aeromobili Airbus con fuel-efficient, lower-carbon new engine option, o neo, fornendo maggiore flessibilità ed efficienza mitigando il rischio di disponibilità limitata di aeromobili.

La compagnia combinata fornirà più opzioni di crescita professionale, vantaggi di viaggio più ampi, più opportunità per fare la differenza nelle comunità servite da JetBlue e Spirit e una più profonda riserva di capitale intellettuale per supportare la crescita futura della compagnia aerea”, afferma JetBlue.

“Si prevede che la compagnia combinata avrà un fatturato annuo di circa 11,9 miliardi di dollari in base ai ricavi 2019. JetBlue prevede che la transazione aumenterà in modo significativo l’utile per azione nel primo anno intero successivo alla chiusura.

La flotta combinata all-Airbus includerebbe i nuovi A220 e A320neo, che hanno dimostrato di offrire miglioramenti a due cifre nei consumi e nelle emissioni e di carbonio. Dopo la chiusura, JetBlue sfrutterà il portafoglio ordini della compagnia combinata per accelerare la transizione della flotta verso aeromobili di prossima generazione a basso consumo di carburante.

JetBlue prevede di estendere i suoi impegni climatici leader del settore alla compagnia aerea combinata, incluso il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040, dieci anni in anticipo rispetto all’obiettivo più ampio del settore aereo statunitense.

JetBlue estenderebbe il suo obiettivo di convertire il 10% del jet fuel in sustainable aviation fuel (SAF) entro il 2030 alla compagnia aerea combinata, con l’intenzione di introdurre l’uso regolare di SAF nelle Spirit West Coast operations dopo la chiusura”, prosegue JetBlue.

Il completamento dell’acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni normative e l’approvazione degli azionisti di Spirit. Le società prevedono di concludere l’iter normativo e concludere la transazione entro la prima metà del 2024.

JetBlue e Spirit continueranno a operare in modo indipendente fino alla chiusura.

Dopo il completamento dell’acquisizione, la compagnia aerea combinata avrà sede a New York e sarà guidata da Robin Hayes.

