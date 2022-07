Air France-KLM: ottimi risultati nel trimestre guidati dall’aumento della domanda

Air France-KLM ha riportato i risultati del secondo trimestre 2022.

Ricavi pari a 6,707 miliardi di euro. Positive operating result pari a 386 milioni di euro. Net income pari a 324 milioni di euro, in miglioramento di 1,8 miliardi di euro rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

Positive adjusted operating free cash flow a 1,5 miliardi di euro, grazie all’EBITDA positivo e alle forti vendite di biglietti. È migliorato di 1,3 miliardi di euro rispetto allo stesso trimestre 2021

Il Gruppo ha già raggiunto con successo 2,8 miliardi di euro di equity measures fino a 4 miliardi annunciati lo scorso febbraio

Air France-KLM/Air France ha rimborsato 1,6 miliardi di euro di French State perpetual bonds (including coupon). KLM ha interamente rimborsato la RCF assistita dallo Stato e il prestito diretto dello Stato olandese per un importo di 942 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto a 6,0 miliardi di euro, in diminuzione di 2,2 miliardi di euro rispetto a fine 2021 grazie al positive adjusted operating free cash flow e all’emissione di diritti completata a giugno 2022.

Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “La forte ripresa che vediamo quest’estate sta mettendo alla prova l’intera industria aeronautica. Sebbene Air France-KLM si fosse preparata a livelli di domanda vicini a quelli pre-pandemia, le nostre compagnie aeree non sono immuni dalle principali sfide operative in corso in tutto il mondo. La soddisfazione del cliente è in cima alle nostre priorità e sappiamo di non essere stati completamente in grado di fornire la qualità del servizio che ci si aspetta da noi. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia e pazienza. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine ai nostri dipendenti per il loro costante impegno, anche in situazioni difficili. È grazie alla loro dedizione e senso di responsabilità collettiva che siamo in grado di registrare ricavi e risultati migliori del previsto in questo trimestre. Andando avanti continueremo ad attuare la nostra strategia per trasformare ulteriormente la nostra organizzazione. Miriamo ad aumentare la nostra resilienza ai cambiamenti del nostro ambiente, continuando ad accelerare i nostri sforzi per rendere il nostro Gruppo e l’aviazione nel suo insieme più sostenibili”.

“Air France e KLM sono tra le compagnie aeree più attive per accogliere la ripresa dei viaggi, con una capacità nel secondo trimestre per la Network passenger activity a un indice dell’82%. Nonostante gli sforzi di anticipazione della crescita estiva da gennaio, sono emerse difficoltà operative in Europa e negli Stati Uniti, principalmente a causa della carenza di manodopera negli aeroporti.

Air France e KLM stanno facendo del loro meglio per mitigare queste sfide e hanno dato la priorità alla salvaguardia della fiducia dei nostri clienti. Per questo trimestre, ciò ha comportato costi di compensazione aggiuntivi di 70 milioni di euro.

In questo contesto di ripresa, il Gruppo prevede la capacità in Available Seat Kilometers per l’Air France-KLM Network passenger activity a un indice di: dall’80% all’85% nel terzo trimestre 2022; dall’85% al 90% nel quarto trimestre 2022; circa l’80% per l’intero 2022. Tutti gli indici rispetto al rispettivo periodo del 2019. La capacità di Transavia in Available Seat Kilometers è prevista a un indice superiore a 100 per l’intero anno e nel terzo e quarto trimestre 2022 rispetto al 2019.

Il contesto dei rendimenti dovrebbe rimanere elevato per il resto del 2022, con una forte domanda estiva che porterà a livelli di rendimento superiori al 2019. Risultato operativo previsto significativamente positivo nel terzo trimestre 2022, positivo nel 2022, per la prima volta dal 2019

Al 30 giugno 2022, il Gruppo dispone di ben 11,9 miliardi di euro di liquidità e linee di credito”, afferma Air France-KLM.

Un altro trimestre favorevole per KLM Group nel secondo trimestre 2022

KLM Royal Dutch Airlines ha registrato risultati operativi positivi per la quarta volta consecutiva nel secondo trimestre 2022. I profitti sono stati pari a 262 milioni di euro, rispetto a una perdita di 185 milioni di euro nello stesso trimestre dello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2022, la compagnia aerea ha registrato risultati operativi positivi per 266 milioni di euro su ricavi per 4,685 miliardi di euro, un miglioramento significativo dovuto anche agli sforzi dei dipendenti di KLM. I dati mostrano che i clienti sono desiderosi di volare di nuovo con KLM, sia per affari che per piacere.

“Nonostante i buoni risultati di KLM dopo la crisi Covid-19, le emozioni rimangono contrastanti. I clienti sono stati notevolmente disturbati dalle grandi interruzioni operative di maggio e giugno, due mesi frenetici e impegnativi anche per i nostri dipendenti.

Il forte aumento del numero di passeggeri, le lunghe code ai servizi di sicurezza a Schiphol e la carenza di personale KLM hanno esercitato forti pressioni sulle operazioni, soprattutto nei mesi di maggio e giugno. È una situazione molto spiacevole sia per i nostri clienti che per i nostri dipendenti. KLM è stata costretta a cancellare i voli e a imporre un limite alla vendita dei biglietti. Gli effetti positivi di queste misure stanno diventando visibili. Le operazioni sono di nuovo gestibili, ma purtroppo non siamo ancora tornati allo standard di servizio che i clienti si aspettano da noi”, afferma KLM.

“Nonostante le enormi sfide operative poste dalla ripresa del settore aereo, milioni di clienti hanno scelto ancora una volta di volare con KLM e Transavia negli ultimi sei mesi. Sono molto grato a loro per questo. Allo stesso tempo, tuttavia, le nostre operazioni sono alle prese con code ai controlli di sicurezza di Schiphol, carenza di manodopera e pesanti carichi di lavoro. Stiamo facendo del nostro meglio per trovare misure che alleviino la pressione.

Nei miei primi incontri con i membri della nostra organizzazione, ho visto come i dipendenti KLM lavorano duramente, giorno dopo giorno, per offrire lo standard di qualità che i clienti si aspettano da noi. Lo stanno facendo in circostanze molto difficili a Schiphol e in altri aeroporti. Sono orgogliosa di tutti loro per la loro dedizione e impegno.

Sebbene le cifre siano buone, dobbiamo tenere a freno i costi strutturali. Ciò è fondamentale per la salute finanziaria di KLM e ci consentirà di continuare a investire nella sostenibilità e nel nostro prodotto per i clienti”, afferma il KLM President & CEO, Marjan Rintel.

“I migliori risultati di KLM hanno consentito alla compagnia aerea di rimborsare i suoi prestiti governativi e bancari, per un totale di 942 milioni di euro, in tre rate nel secondo trimestre 2022. Per il momento, KLM manterrà la relativa linea di credito. KLM non ha più utilizzato il governmental emergency job-retention scheme (NOW) nel secondo trimestre, ma deve ancora una somma considerevole in imposte differite sul reddito, con il rimborso che inizierà nell’ottobre di quest’anno.

In totale, KLM Group ha accolto a bordo 7,2 milioni di passeggeri nel secondo trimestre. Il business leisure ha registrato ottime performance, con Transavia che ha registrato ricavi superiori rispetto al 2019. Il contributo di Cargo ai risultati è rimasto sostanziale. Engineering & Maintenance (E&M) si è comportato in linea con lo scorso anno e ha mantenuto il focus sul controllo dei costi”, prosegue KLM.

“Grazie al rapido ritorno dei passeggeri e al cargo market resiliente, KLM ha registrato risultati operativi positivi per il quarto trimestre consecutivo. Il primo semestre del 2022 segna un significativo miglioramento rispetto ai primi sei mesi del 2021. I costi sono tuttavia in aumento a causa dell’inflazione e del forte aumento del prezzo del petrolio. Rimane fondamentale per la nostra redditività e competitività continuare a concentrarci sui risparmi sui costi strutturali”, afferma il KLM CFO, Erik Swelheim.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)