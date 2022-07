News Brevi – 29.07.2022

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE PER IL WEEKEND – Ryanair ha lanciato oggi (29 luglio) una promozione speciale per il weekend su molti posti con tariffe a partire da 21,99 Euro. “Festeggiate il fine settimana nel miglior modo possibile, organizzando un viaggio con gli amici o con la famiglia per settembre/ottobre. Mantenete viva la voglia d’estate scegliendo tra oltre 725 rotte verso destinazioni entusiasmanti, come Zara, Corfù e Creta. La promozione del fine settimana di Ryanair è disponibile per la prenotazione da ora fino alla mezzanotte di lunedì 1 agosto, solo su Ryanair.com”, afferma Ryanair. Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Quale modo migliore per iniziare il weekend se non prenotare un viaggio in una delle eccitanti destinazioni di Ryanair. Offriamo tantissimi posti verso oltre 725 entusiasmanti destinazioni, come, Zara, Corfù e Creta, a partire da soli 21,99 Euro. Questa promozione a tempo limitato è l’occasione perfetta per prolungare la vostra estate fino a settembre/ottobre e regalare alla famiglia e agli amici un’ultima vacanza estiva da non perdere. Ma affrettatevi, questa offerta termina a mezzanotte del 1° agosto, quindi vi invitiamo collegarvi a Ryanair.com e prenotare subito le vostre vacanze di fine estate”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE “TENDE E SCAGLIA 2022” (TS22) – Si è conclusa presso il 9° Stormo di Grazzanise (CE) l’esercitazione “Tende e Scaglia 2022” (TS22), tenutasi dal 11 al 22 luglio 2022, pianificata e condotta annualmente dall’Aeronautica Militare con l’obiettivo di addestrare i Reparti della Difesa che operano nel Comparto delle “Operazioni Speciali” e mantenere le capacità Special Operations Task Unit (SOTU) e Special Operations Air Task Unit (SOATU) nella condotta di attività di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (SAOS), rafforzando così l’interoperabilità di formazioni composte da aeromobili ad ala rotante e ad ala fissa di differente tipologia, in ambiente sia diurno che notturno. A sottolineare l’importanza dell’esercitazione, tesa ad incrementare l’operatività e il consolidamento dell’integrazione tra il personale e i vari assetti operanti nell’ambito delle Forze Speciali della Difesa, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha visitato la base aerea casertana per assistere alle fasi più significative della complessa attività addestrativa, sottolineando l’importanza della componente elicotteristica nelle Operazioni, soprattutto in proiezione futura facendo cenno all’innovativa tecnologia Future Vertical Lift (FVL). Quest’anno la “Tende e Scaglia” è stata federata con l’esercitazione Force lntegration Training (FIT) pianificata e condotta dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze speciali (COFS) comandato dall’Ammiraglio di Squadra Paolo Pezzutti che, unitamente al Comandante della Squadra Aerea Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, hanno visitato il 9° Stormo durante lo svolgimento dell’esercitazione. Oltre al 9° e 17° Stormo, hanno preso parte all’esercitazione anche altri Reparti dell’Aeronautica Militare: la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) di Pratica di Mare (RM), la 46ª Brigata Aerea di Pisa con i velivoli C130J e C27J, il 3° Stormo di Villafranca (VR) con la capacità Forward Arming and Refuelling Point (FARP) e Air Landed Aircraft Refuelling Point (ALARP), il 6° Stormo di Ghedi (BS) con velivoli Tornado, il 14° Stormo di Pratica di Mare (RM) con il velivolo CAEW, il 32° Stormo di Amendola (FG) con assetti MQ9, il 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) con velivoli Eurofighter e il 60° Stormo di Guidonia (RM) con velivolo SIAE208. Inoltre, hanno partecipato all’esercitazione anche assetti di altre Forze Armate quali il 3° Reggimento Elicotteri per le Operazioni Speciali “Aldebaran” (REOS) con gli elicotteri CH 47 e NH 90, il 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RRAO) e il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti (Ranger) dell’Esercito Italiano e il Reparto Eliassalto (REA) della Marina Militare con un elicottero NH 90 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR ASTANA AMPLIA IL SUO NETWORK IN EUROPA – Air Astana amplia il suo network in Europa e sono numerose le destinazioni per il prossimo autunno. Dall’Italia i voli in connessione sono operati da British Airways, Lufthansa e Turkish Airlines. Ecco le rotte Air Astana per l’autunno 2022: Francoforte – Nur Sultan; Francoforte – Uralsk; Londra – Aktau; Londra – Almaty; Istanbul – Almaty; Istanbul – Nur Sultan; Istanbul – Atyrau; Amsterdam – Atyrau. Le branded fares di Air Astana permettono di adattare l’offerta alle esigenze dei passeggeri. Sono disponibili solo per voli operati da Air Astana e si trovano anche nei GDS. Domenica 25 settembre 2022 partirà l’undicesima maratona di Almaty e Air Astana offre a tutti i partecipanti il 15% di sconto su tutte le tariffe disponibili in classe Economy e Business. Lo sconto è valido sia sui voli internazionali che interni in Kazakistan. L’unica condizione è che il volo verso Almaty sia tra il 22 e il 25 settembre 2022 e il volo di ritorno tra il 25 e il 28 settembre 2022.

NUOVO CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER PER BOEING – The Boeing Company ha nominato Brian Besanceney come senior vice president and chief communications officer della società, a partire dal 6 settembre 2022. Leader con più di 25 anni di esperienza nelle comunicazioni strategiche e nelle relazioni con il governo, inclusi ruoli senior presso Walmart e Disney, Besanceney supervisionerà tutti gli aspetti delle comunicazioni di Boeing, come le comunicazioni presso i suoi commercial airplanes, defense and services businesses, media relations, external affairs, employee engagement, company branding. Besanceney riporterà al Presidente e CEO di Boeing David Calhoun e farà parte dell’Executive Council dell’azienda. “Brian è un eccezionale communications executive con una comprovata esperienza. Sono fiducioso che Brian ci aiuterà a rafforzare il nostro costante impegno a coinvolgere i nostri dipendenti e le parti interessate in modo trasparente, mentre continuiamo a navigare in un ambiente globale difficile e a lavorare per posizionare Boeing a lungo termine”, ha affermato Calhoun.

DELTA SVELA IL BRAVES WORLD CHAMPIONS PLANE – Giovedì Delta ha celebrato la vittoria degli Atlanta Braves nelle 2021 World Series con la dedica di un velivolo 737-800 con un commemorative World Champions logo. L’aereo, che è stato dipinto dai dipendenti di Delta TechOps, presenta un dual-sided World Champions emblem e la firma Braves “A” verso il muso dell’aereo. “In qualità di compagnia aerea ufficiale dei campioni, è un onore dedicare questo aereo alla squadra della nostra città natale e riconoscere la loro performance stimolante e la vittoria trionfante nel 2021”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “La nostra partnership di lunga data con gli Atlanta Braves si basa sui nostri valori condivisi di eccellenza, resilienza e desiderio di essere i migliori, e non vediamo l’ora di fare il tifo per la nostra squadra per molte altre vittorie in futuro”. I fan dei Braves e i clienti Delta potranno viaggiare sull’aereo, che effettuerà rotte da e verso i mercati chiave degli Stati Uniti.

DELTA AIR LINES APRE IL DELTA SKY CLUB AD HANEDA AIRPORT – Delta sta aprendo il suo primo Delta Sky Club all’Haneda Airport di Tokyo, mentre il Giappone allenta gradualmente le restrizioni e accoglie allo stesso modo i viaggiatori leisure e business. “Non vedevamo l’ora che arrivasse questo giorno da anni”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Portare l’esperienza distintiva del Delta Sky Club ad Haneda, mentre continuiamo a far crescere la nostra rete di lounge premium, è un grande momento per i nostri Asia-Pacific partners e tutti i futuri Haneda Club customers”. Haneda segna la terza nuova lounge dell’anno per Delta Sky Club, con i due club più grandi della compagnia aerea, situati al Terminal C dell’aeroporto LaGuardia di New York e al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Los Angeles, appena aperti questa primavera. In tutta la rete, Delta sta costruendo Delta Sky Club all’avanguardia ed espandendo i Club esistenti, per offrire un’esperienza ancora più premium agli ospiti che desiderano rilassarsi e ricaricarsi durante il viaggio. La lounge significa il completamento del trasferimento del Delta service dall’aeroporto Narita ad Haneda, che è situato in una posizione più comoda e preferita dai viaggiatori business. Inizialmente previsto per l’apertura nell’estate del 2020 in vista dei Giochi Olimpici, il tanto atteso Club è rimasto vuoto da marzo 2020. Mentre il Giappone riapre gradualmente ai viaggi internazionali, il team del Delta Sky Club è pronto a condividere la nuova lounge con il mondo. Situato al quinto piano del Terminal 3, il Club dispone di un bar premium che serve cocktail stagionali, vini, birre, liquori e sake giapponese, tutti gratuiti per gli ospiti. Uno speciale noodle bar dedicato fornirà un assaggio della popolare cucina regionale. Un bar a buffet servirà pasti internazionali e di ispirazione asiatica preparati nella cucina di qualità del ristorante del Club.

EMIRATES: NUOVE ROTAZIONI NEL COMMERCIAL TEAM – Emirates ha annunciato ulteriori movimenti nel suo team commerciale in Medio Oriente, Estremo Oriente, Africa e Asia occidentale, in linea con la continua espansione e l’accelerazione delle operazioni della compagnia aerea. Le nuove rotazioni posizioneranno cittadini degli Emirati Arabi Uniti di talento in alcuni dei mercati chiave di Emirates, per aiutare a guidare le iniziative commerciali della compagnia aerea. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collocare i cittadini degli Emirati Arabi Uniti in posizioni di leadership attraverso il nostro commercial outstation programme, in rappresentanza di Emirates e degli Emirati Arabi Uniti sul fronte dell’aviazione globale. In quanto direttiva del governo, sostenuta da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, continuiamo a dare la priorità a cittadini degli Emirati per occupare posti vacanti interni, dove possono ottimizzare le loro capacità e raggiungere il loro pieno potenziale. Ci impegniamo a creare un pool di talenti degli Emirati Arabi Uniti e sono fiducioso che i nostri manager appena nominati non solo acquisiranno nuove esperienze, ma utilizzeranno anche le loro conoscenze e competenze per supportare le nostre strategie attuali e future”. A partire dal 1 agosto, nel team commerciale di Emirates avranno luogo i seguenti cambiamenti: Mohammad Lootah, attualmente Manager Jordan, assumerà il ruolo di Manager Israel; Mohammad Bin Hafiz, attualmente Manager Zambia, assumerà il ruolo di Manager Jordan; Omar Bushlaibi, attualmente Manager Oman, assumerà il ruolo di Manager Zambia; Fahad Al Hassawi, attualmente Commercial Manager in India, assumerà il ruolo di Manager Oman; Nasser Bahlooq attualmente Manager Zimbabwe Area, assumerà il ruolo di Manager Hong Kong; Talal Al Gergawi, attualmente District Manager – Dhahran & KSA Eastern, assumerà il ruolo di Manager Zimbabwe; Saood Al Aqili, attualmente Commercial Support Manager in Egypt, assumerà il ruolo di District Manager – Dhahran & KSA Eastern; Mohamed Taher, attualmente Commercial Support Manager in Nairobi, assumerà il ruolo di Commercial Support Manager in Egypt.