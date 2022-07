Wizz Air riporta i risultati del primo trimestre chiuso al 30 giugno

Wizz Air annuncia quest’oggi i risultati non certificati dei tre mesi fino al 30 giugno 2022 (“primo trimestre” o “Q1”).

József Váradi, Chief Executive di Wizz Air, ha commentato i risultati: “Durante il primo trimestre dell’F23 abbiamo continuato a potenziare Wizz Air mentre il COVID-19 passava da una situazione pandemica a una endemica. I passeggeri e i ricavi sono più che quadruplicati rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, con un aumento di quasi il 20% rispetto ai livelli pre-pandemia e un aumento del 30% della capacità operativa.

Sebbene stiamo riorganizzando la compagnia aerea su scala più ampia, siamo consapevoli del difficile contesto macroeconomico e operativo. I prezzi del carburante nel trimestre sono raddoppiati rispetto ai livelli pre-pandemia. Le persistenti restrizioni dovute al COVID-19 sono rimaste, in particolare nei mesi di aprile e maggio, mentre la guerra in Ucraina e le interruzioni della catena di distribuzione che hanno interessato il controllo del traffico aereo, la sicurezza e le risorse per le operazioni a terra hanno avuto un impatto sul nostro redimento.

Di conseguenza, i costi unitari (CASK) per il trimestre sono stati superiori di circa il 40% rispetto al periodo pre-pandemico, il 75% di questo aumento è stato determinato dall’inflazione delle materie prime, mentre i ricavi unitari (RASK) per il trimestre sono stati inferiori del 10% rispetto ai livelli pre-pandemici, principalmente a causa dei carichi più bassi durante l’avvio delle operazioni e della guerra in Ucraina che ha intaccato il nostro slancio.

La nostra perdita operativa per il trimestre è stata di 285 milioni di euro, mentre la perdita netta riportata di 453 milioni di euro è stata influenzata dalla forza del dollaro USA che ha causato un impatto non monetario e non previsto sui cambi nel bilancio del reddito. La nostra liquidità si è rafforzata in modo significativo nel trimestre, raggiungendo 1,6 miliardi di euro, grazie alla crescita delle nostre attività.

Nel corso del primo trimestre del F23 abbiamo investito per ristabilire il nostro collaudato modello operativo pre-pandemia, definito dai nostri principi di bassissimo costo. Stiamo vedendo i risultati di questo investimento già nel secondo trimestre e ci aspettiamo di ottenere un utile operativo significativo grazie al continuo miglioramento dei ricavi e dei prezzi”.

Commentando gli ulteriori sviluppi commerciali del periodo, Váradi ha aggiunto: “Nel corso del trimestre ci siamo concentrati sul potenziamento della nostra rete, ripristinando la capacità nei nostri mercati principali appena al di sotto dei livelli pre-pandemia. Circa il 30% della nostra nuova capacità è stata impiegata nei mercati in cui abbiamo ampliato le nostre operazioni durante il COVID-19 (ad esempio Italia, Albania, Abu Dhabi, nuove basi nel Regno Unito e nei Balcani occidentali).

Ora abbiamo adeguato la nostra rete in vista delle interruzioni della catena di approvvigionamento del settore, effettuando riduzioni tattiche di capacità a partire da giugno per aumentare l’agilità delle nostre operazioni e della nostra catena di approvvigionamento”.

Per quanto riguarda l’estate e le previsioni, Váradi ha dichiarato: “Ormai ci siamo lasciati alle spalle la maggior parte del ramp-up estivo e prevediamo di operare circa il 30% di ASK in più rispetto ai livelli pre-pandemia. Prevediamo un continuo slancio mese dopo mese delle tariffe totali nette e dei carichi per tutta l’estate, mentre lavoriamo per massimizzare il RASK – dati i maggiori costi dei fattori produttivi – e prevediamo che il RASK nel secondo trimestre migliorerà del +10% rispetto al F20.

È incoraggiante che si cominci a vedere una normalizzazione dei livelli di discontinuità dell’operatività, dato che abbiamo ridotto l’utilizzo di circa il 5% per l’estate rispetto al F20, continuando ad avere un utilizzo leader nel settore.

Continuiamo a essere leader in materia di costi e sostenibilità. La nostra struttura dei costi ex carburante CASK continuerà a migliorare su base sequenziale, il rinnovamento della flotta è proseguito con un numero medio di posti a sedere di 214 posti. I nostri livelli di emissioni per l’estate dovrebbero essere inferiori di quasi il 10% rispetto all’estate F20 (misurati in grammi di CO2 per RPK), mentre continuiamo a fare forti progressi verso il nostro obiettivo 2030 di 43g per RPK, una riduzione del 25% rispetto all’estate F20″.

“I ricavi totali sono stati pari a 808,8 milioni di euro, con un aumento del 306,4% rispetto al primo trimestre del 2021. I ricavi da biglietteria sono aumentati del 349,6% a 392,0 milioni di euro, i ricavi accessori sono aumentati del 272,6% a 416,8 milioni di euro. I ricavi unitari totali sono aumentati del 28,7% a 3,46 centesimi di euro per posto chilometro disponibile (ASK).

I costi operativi totali sono aumentati del 255,3% a 1.093,3 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021.

La perdita legale del periodo è stata di 452,5 milioni di euro.

La liquidità totale alla fine di giugno 2022 è aumentata a 1.583,2 milioni di euro, compresi 153,2 milioni di euro di liquidità vincolata.

La flotta è salita a 157 aeromobili con l’aggiunta di otto nuovi A321neo nel trimestre. Degli otto nuovi aeromobili A321neo, due sono stati finanziati con operazioni di Sale and Leaseback, mentre sei hanno utilizzato operazioni JOLCO. Allo stesso tempo, abbiamo restituito ai locatori quattro aeromobili A320ceo a fine locazione, il che ha aumentato la media dei posti per aeromobile a 214 posti. L’età media degli aeromobili di Wizz Air è di 4,9 anni, una delle flotte più giovani di tutte le principali compagnie aeree. Per il resto del F23 prevediamo la consegna di 36 nuovi aeromobili A320”, afferma Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)