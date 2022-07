News Brevi – 30.07.2022

DELTA RAFFORZA LA SUA OFFERTA INTERNAZIONALE – I clienti Delta pronti a viaggiare per il mondo avranno presto altre destinazioni da aggiungere alla loro lista, con il lancio di due rotte non-stop mai operate prima da Atlanta a Cape Town e da Los Angeles a Tahiti, entrambe a partire dal 17 dicembre. Delta aggiungerà anche un servizio diretto da Atlanta a Tel Aviv a partire dal prossimo maggio. “Offrire ai nostri clienti un accesso nuovo e aggiuntivo a queste destinazioni internazionali è fondamentale per il nostro impegno incrollabile di connettere il mondo”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s Senior Vice President – Network Planning. “Mentre continuiamo a investire nella nostra posizione di compagnia aerea leader ad Atlanta e Los Angeles, sappiamo che i nostri clienti godranno di una connettività senza precedenti al network globale di Delta, unita alla nostra premiata ospitalità, sia che viaggino per affari o per piacere”. Con l’aggiunta del servizio per Cape Town da Atlanta, il più grande airline hub del mondo, Delta amplierà la sua posizione di leader al servizio dell’Africa, fornendo un servizio 10 volte alla settimana per il Sud Africa in particolare, via Cape Town e Johannesburg. Il lancio del servizio aggiuntivo a Tel Aviv porta a 13 il totale dei voli settimanali Delta per Tel Aviv, da tre hub statunitensi: Atlanta, Boston e New York-JFK. A Los Angeles, Delta ha riaperto la prima fase del nuovo Delta Sky Way a LAX all’inizio di quest’anno, completo di un premier Delta Sky Club. L’investimento congiunto di 2,3 miliardi di dollari, in collaborazione con Los Angeles World Airports, dovrebbe essere completato il prossimo anno. Delta Vacations, una società di Delta Air Lines, aiuterà i viaggiatori ad andare oltre il volo, con esperienze di vacanza all-in-one a Cape Town, Tahiti e Tel Aviv. Delta ha registrato progressi costanti nel ritorno dei viaggi internazionali durante i risultati finanziari del trimestre chiuso a giugno 2022 (leggi anche qui). Gli international passenger revenue hanno mostrato un miglioramento significativo durante il trimestre, poiché le restrizioni di viaggio e i requisiti di test hanno continuato ad allentarsi. La compagnia aerea ha costantemente ripreso il servizio verso molti mercati internazionali, inclusi i recenti rilanci verso Copenhagen, Seoul, Praga e Tokyo. Il volo Atlanta – Cape Town opererà il lunedì, giovedì e sabato con Airbus A350-900, dal 17 dicembre 2022. Il volo Atlanta – Tel Aviv opererà il mercoledì, venerdì e domenica con Airbus A350-900, dal 10 maggio 2023 (il westbound service inizia l’8 maggio). Il volo Los Angeles – Thaiti opererà il martedì, giovedì e sabato con Boeing 767-300ER, dal 17 dicembre 2022.

AERONAUTICA MILITARE: CERTIFICAZIONE DELLA MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION PER IL 60° STORMO – Martedì 19 luglio, presso la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.), il 60° Stormo ha ricevuto il “Certificato di Approvazione” quale “Maintenance Training Organisation” certificata ai sensi della Prescrizione Tecnica AER(EP).P-147. Il Gen. Ispettore Sciorella, Vice Direttore Tecnico della D.A.A.A., ha consegnato il Certificato al Comandante del 60° Stormo, Col. Giovanni Trebisonda, accompagnato dal T.Col. Gioacchino Cavaliere Capo della 1ª Sezione – 4° Ufficio dello Stato Maggiore del Comando delle Scuole A.M. di Bari, dal T.Col. Maurizio Cesini Capo Servizio Efficienza Aeromobili del 60° Stormo e dal Luogotenente Giancarlo Di Blasio Istruttore della MTO del 60° Stormo per la classe BASIC Modulo 10, complimentandosi per l’ottimo lavoro svolto e tutta l’organizzazione posta in essere dal Reparto ai fini del conseguimento di questo ambito traguardo. Il 60° Stormo di Guidonia è infatti il primo Stormo in assoluto e il secondo Reparto dell’Aeronautica Militare a conseguire l’approvazione quale Maintenance Training Organisation in rispondenza ai requisiti della Prescrizione Tecnica AER(EP).P-147 per la formazione di Manutentori di Aeromobili Militari che operano nello specifico sull’U-208A, aeromobile impiegato presso la storica base romana e manutenuto dal personale del Servizio Efficienza Aeromobili del 60° Stormo in aderenza alle norme cogenti emesse dalla DAAA. In ossequio ai nuovi standard europei EMARs (European Military Airworthiness Requirements), la Prescrizione AER(EP).P-147 è parte del processo deputato alla formazione dei manutentori e finalizzata al conseguimento della Licenza Militare di Manutentore Aeronautico (Military Aircraft Maintenance Licence – MAML) secondo quanto previsto dalla Prescrizione Tecnica AER(EP).P-66, anch’essa emessa in recepimento delle norme europee (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA ESPANDE LA SUA ESPERIENZA DELTA PREMIUM SELECT – A partire da questo inverno, i clienti Delta non avranno bisogno di volare a livello internazionale per godere dell’elevata esperienza di Delta Premium Select. Tre rotte giornaliere non-stop per le Hawaii – da Atlanta a Maui, da New York-JFK a Honolulu e da Salt Lake City a Maui – offriranno più spazio per rilassarsi e distendersi. “Continuiamo a vedere una domanda senza precedenti per i nostri prodotti premium, quindi stiamo offrendo ai nostri clienti l’accesso a quasi 330.000 posti premium alle Hawaii questo inverno”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. Delta sarà l’unica compagnia aerea a offrire voli giornalieri diretti per Maui da Atlanta quando la nuova rotta verrà lanciata il 19 novembre. Il 17 dicembre, la compagnia aerea introdurrà un nuovo servizio giornaliero non-stop da New York-JFK a Honolulu, mentre ritorna la frequenza giornaliera da Salt Lake City a Maui. In totale, quest’inverno Delta offrirà 19 voli diretti giornalieri verso quattro destinazioni hawaiane da sette città degli Stati Uniti. In Delta Premium Select, i clienti Delta hanno più spazio per rilassarsi e distendersi, con un sedile più ampio, una reclinazione più ampia, poggiapiedi e poggiagambe regolabili. Riceveranno anche un amenity kit aggiornato, noise-canceling headsets, una coperta realizzata con materiali riciclati e un cuscino in memory foam. Nei prossimi mesi Delta continuerà a far evolvere l’esperienza Delta Premium Select, con miglioramenti a bordo progettati pensando al benessere dei clienti ed esperienze personalizzate. Oltre al lancio negli Stati Uniti di Delta Premium Select, il prodotto sta attualmente volando sulla maggior parte dei voli transatlantici e transpacifici. La compagnia aerea mira a continuare a lanciare il prodotto su altri tipi di flotta e destinazioni negli anni a venire.