News Brevi – 04.08.2022

NORWEGIAN: FORTE CRESCITA DEI PASSEGGERI A LUGLIO – Norwegian ha trasportato oltre 2,2 milioni di passeggeri a luglio, il numero più alto dallo scoppio della pandemia. Norwegian ha operato il 99,7% dei suoi scheduled flights con un load factor vicino al 95%, il più alto da diversi anni. “Questa è stata una grande estate per Norwegian. A luglio abbiamo avuto il load factor più alto da molti anni e abbiamo operato quasi tutti gli scheduled flights, nonostante le molte sfide impegnative che il settore ha dovuto affrontare. Questi risultati sono stati possibili grazie ai nostri colleghi, che stanno mettendo i nostri clienti al centro delle nostre operazioni”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 2.206.424 passeggeri a luglio, rispetto ai 695.830 di luglio 2021. Il load factor a luglio è stato del 94,5%. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 62,2% a luglio. Tuttavia, ben il 93% di tutti i voli è arrivato nei tempi previsti o con non più di un’ora di ritardo. A luglio Norwegian ha operato in media 70 aeromobili e il 99,7% degli scheduled flights è stato completato. Norwegian ha stipulato accordi con Widerøe e Norse Atlantic Airways a luglio con l’obiettivo di stabilire una ticketing co-operation e semplificare il viaggio per i clienti.

AER LINGUS: PROMOZIONE PER VOLARE IN IRLANDA – Aer Lingus informa: “Aer Lingus offre fino al 20% di sconto sui voli (acquisto a/r) per l’Irlanda per viaggiare dal 22 agosto al 26 ottobre 2022. I voli si possono acquistare entro l’8 agosto direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

IL FESTIVAL ‘LIBEREVENTO’ ATTERRA ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – L’undicesima edizione del Festival Culturale Liberevento si presenta con una grande novità: nel ricco calendario di eventi in cartellone dal 7 luglio anche quattro appuntamenti alla Cagliari Airport Library, sempre più attiva nella promozione culturale. Nelle date del 7, 23, 25 e 31 agosto gli autori di primo piano del panorama letterario e giornalistico nazionale ospiti della biblioteca del principale scalo aereo sardo presenteranno le proprie opere e dialogheranno con il pubblico sui temi al centro di esse. Domenica 7 agosto ore 17 PAOLO RESTUCCIA presenta Il colore del tuo sangue, Arkadia 2022, modera Claudio Moica. Martedì 23 agosto ore 18 TONI CAPUOZZO presenta Balcania – L’ultima guerra europea, Biblioteca dell’Immagine 2022, modera Claudia Sanna. Giovedì 25 agosto ore 18 ROBERTA BRUZZONE presenta Versace – Autopsia di un delitto impossibile, Rai Libri 2022, modera Sabrina Zedda. Mercoledì 31 agosto ore 16.30 LUCA TRAPANESE presenta Le nostre imperfezioni, Salani 2021, modera Marco Loi. L’accesso alla Cagliari Airport Library per gli incontri di Liberevento sarà libero e non richiederà prenotazione. I partecipanti agli eventi riceveranno un voucher che ridurrà il costo del parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro.

EASA: BANDO DI GARA PER LO STUDIO DELLA FATICA OPERAZIONALE DEGLI AIR TRAFFIC CONTROLLERS (ATCOs) – L’EASA ha lanciato un bando di gara per uno study contract su impact analysis, prevention and management of Air Traffic Controllers (ATCOs) occupational fatigue. Lo study contract copre tre obiettivi principali: valutare l’attuazione dei regolamenti UE su questo tema, in particolare il Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 adottato il 1 marzo 2017 e applicato da gennaio 2020, che imponeva agli air traffic service providers requisiti specifici legati a ATCOs stress, fatigue and rostering systems, come parte dei loro sistemi di gestione della sicurezza; condurre ricerche scientifiche in questo settore al fine di fornire orientamenti e valutare la necessità di un possibile ulteriore sviluppo delle relative norme e prassi europee; misurare e/o anticipare il possibile impatto dell’introduzione di nuove tecnologie sull’idoneità professionale degli ATCOs. Questo bando non è correlato a un EU Research programme (ad es. Horizon Europe). Tutti i dettagli sono pubblicati sull’Official Journal of the EU.

AMERICAN AIRLINES RIPROGETTA LE SUE ADMIRALS CLUB LOUNGES – American Airlines sta portando la possibilità di rilassarsi e distendersi durante il viaggio a un livello superiore attraverso la riprogettazione delle sue Admirals Club lounges negli Stati Uniti. I clienti sperimenteranno per la prima volta il nuovo look del design al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) questo autunno. L’apertura del club segnerà l’inizio di un design premium Admirals Club reinventato per American. “Il nuovo design degli interni dell’Admirals Club è ispirato dai nostri clienti, che ci dicono che il loro aspetto preferito della visita alle nostre lounge è sentirsi come se stessero ‘tornando a casa'”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience & Onboard Products. “Questo progetto è il culmine di una partnership tra American e uno studio di architettura pluripremiato noto per i loro progetti nell’ospitalità. Ogni elemento è stato sviluppato con cura per creare un ambiente tranquillo, con legni naturali e spazi aperti, in modo che i nostri clienti possano rilassarsi e sentirsi al meglio mentre si preparano per il volo”.

FORBES RICONOSCE DELTA COME “BEST EMPLOYER FOR WOMEN” – Delta è uno dei Forbes’ Best Workplaces for Women negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo, con i dipendenti che danno il massimo dei voti alle condizioni di lavoro della compagnia aerea, ai vantaggi e alla rappresentanza delle donne nella leadership. La classifica di Forbes riflette gli sforzi in corso di Delta per essere un ottimo posto di lavoro per le donne nelle assunzioni, nel reclutamento e nella rappresentanza esecutiva. “Questo riconoscimento alimenta la nostra passione nel continuare a rendere Delta una compagnia inclusiva che eleva e incoraggia le donne”, ha affermato Joanne Smith, Delta’s E.V.P. and Chief People Officer. “Ci ispira a continuare il nostro viaggio per fornire un ottimo posto di lavoro per le donne, aumentando il numero di donne in ruoli di leadership in tutta la compagnia”. In Delta, la creazione di un’attività equa per le donne prende forma in molti modi. Delta ha partecipato all’iniziativa 25by2025 dell’International Air Transport Association. Questa iniziativa volontaria è stata lanciata nel 2019 per aumentare del 25% o fino a un minimo del 25% entro il 2025 il numero di donne nelle posizioni dirigenziali e nelle aree sottorappresentate.