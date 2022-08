Airbus Helicopters consegna il primo ACH160 al mondo a un cliente brasiliano

Airbus Helicopters ha consegnato il primo ACH160 al mondo a un cliente in Brasile, alla vigilia della 17a edizione dell’Annual Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE) a Congonhas airport, São Paulo. L’aeromobile sarà in particolare il primo H160 a volare in America Latina.

“Siamo molto orgogliosi che il primo ACH160 al mondo sia stato consegnato qui in Brasile e non vediamo l’ora di vedere la sua silhouette distintiva ed elegante volare nei cieli di San Paolo”, ha affermato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters’ Brazilian customer centre, Helibras. “Helibras è il leader nel Brazilian turbine helicopter executive aviation segment e siamo fiduciosi che l’ACH160 stabilirà nuovi standard per i clienti e gli operatori che desiderano fare una scelta distintiva in termini di sicurezza, comfort e performance”.

Secondo i dati della Brazilian General Aviation Association (ABAG), più di 2.500 aeroporti e 1.300 eliporti in Brasile utilizzano corporate aviation services tramite jets, turboprops, piston aircraft ed elicotteri. “La crescita del mercato dell’aviazione generale in Brasile è fondamentale per aumentare la produttività economica e sociale e per mantenere la connettività aerea del Paese”, sottolinea Alfonsi.

“L’ACH160 è l’ultimo nato della famiglia ACH e l’elicottero tecnologicamente più avanzato della sua categoria. Offre un volume per passeggero superiore del 20% rispetto alla precedente generazione di medium twin helicopters e finestrini del 35% più grandi rispetto ai suoi concorrenti, con il risultato di avere la cabina più luminosa della sua categoria e consumi di carburante inferiori del 15% rispetto al suo concorrente più vicino.

La ACH160 family è progettata in tre versioni – Line, Line con Lounge package ed Exclusive – per soddisfare le diverse richieste di questo mercato esigente, con diversi livelli di personalizzazione e una raffinatezza senza pari, al fine di adattarsi al meglio allo stile di vita di ciascun cliente. Il design dell’ACH160, che vanta sessantotto nuovi brevetti, è il segnale di un’innovazione che supera le aspettative. Questo velivolo è dotato di caratteristiche di sicurezza avanzate e stabilisce un nuovo standard in termini di comfort dei passeggeri. Le innovazioni includono il Fenestron inclinato per un maggiore carico utile e un assetto piatto in volo, e le sound-reducing Blue Edge rotor blades, per operazioni più silenziose”, conclude Airbus Helicopters.

Md80.it ha avuto modo nei mesi scorsi di testare in volo l’ACH160. A questo link l’articolo dedicato.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)