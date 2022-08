Emirates aggiunge voli verso Mauritius

Sulla scia della reintroduzione dei voli doppi giornalieri, Emirates ha annunciato l’intenzione di aumentare le frequenze per Mauritius a partire dal 1 ottobre 2022. La frequenza serale aggiuntiva che opererà fino al 31 gennaio 2023 è in risposta all’aumento della domanda di viaggi da e per Mauritius e aumenterà la connettività con la nazione insulare.

Il terzo volo giornaliero di Emirates per Mauritius opererà con il seguente orario (tutti gli orari locali): EK 709 parte da Dubai alle 22:10 e arriva a Mauritius alle 04:45. EK 710 parte da Mauritius alle 06:30, arrivando a Dubai alle 13:05.

“Il terzo volo giornaliero aumenterà la capacità da e per Mauritius di circa il 35%, soddisfacendo l’aumento della domanda e fornendo ulteriore supporto all’industria del turismo durante una delle stagioni di viaggio più trafficate. La frequenza aggiunta integra i servizi Airbus A380 giornalieri esistenti e offrirà anche ai clienti che viaggiano a Mauritius una maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio, con la scelta di un arrivo mattutino al Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, oltre al servizio EK 0701 esistente che arriva a metà mattina, e all’EK 0703 che arriva in prima serata. I viaggiatori in partenza da Mauritius avranno anche un’ampia scelta per connettersi in modo sicuro e senza interruzioni a Dubai e, attraverso Dubai in poi, al network globale di 130 destinazioni di Emirates. Tutti e tre i voli giornalieri offrono il code sharing con Air Mauritius, per consentire un maggiore accesso e un’esperienza di viaggio senza interruzioni da e verso la nazione insulare”, afferma Emirates.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha dichiarato: “Ringraziamo le Mauritian authorities per aver preso in considerazione la nostra richiesta di operare un terzo volo giornaliero. La connettività aerea è fondamentale per il turismo internazionale e questi posti extra ci aiuteranno a portare ancora più visitatori da tutta la nostra rete a Mauritius e a soddisfare la crescente domanda. Emirates si impegna a svolgere un ruolo chiave per promuovere i viaggi in entrata e sostenere il governo nel raggiungere l’obiettivo di ospitare 1,4 milioni di turisti entro giugno 2023″.

“A maggio di quest’anno Emirates ha rinnovato il suo MoU con la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), volto a promuovere congiuntamente la destinazione attraverso la rete globale di Emirates. Mauritius è una destinazione per il tempo libero molto popolare e continua a registrare una crescita costante dopo la pandemia.

Oltre a trasportare più passeggeri, il terzo volo giornaliero di Emirates tra Dubai e Mauritius fornirà circa 30-40 tonnellate di capacità cargo per le aziende, aprendo ulteriormente le rotte commerciali globali attraverso maggiori opportunità di importazione ed esportazione.

Emirates ha iniziato le operazioni a Mauritius nel settembre 2002 con tre voli settimanali e attualmente è al suo 20° anno di attività verso la destinazione dell’Oceano Indiano.

Emirates ha rafforzato la connettività in risposta alla crescente domanda dei clienti sulla scia della crescente fiducia nei viaggi e dell’allentamento dei protocolli di viaggio internazionali. Potenziando la connettività ed espandendo il suo programma verso Tel Aviv con un secondo volo giornaliero (leggi anche qui) e riprendendo recentemente i servizi passeggeri per Londra Stansted (leggi anche qui), Emirates ha sufficientemente ripristinato le sue frequenze pre-pandemia mentre i viaggiatori tornano in volo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)