News Brevi – 10.08.2022

AMERICAN AIRLINES: RIPRENDONO LE CONSEGNE DEL BOEING 787-8 – American Airlines informa: “Il 10 agosto, American ha ricevuto il suo primo Boeing 787-8 quest’anno e il primo dall’aprile 2021. L’aereo, con numero di registrazione N880BJ, è stato consegnato da Charleston, Carolina del Sud, e dovrebbe entrare in servizio commerciale nelle prossime settimane. Includendo questa consegna, American ha attualmente 47 aeromobili della famiglia 787 attivi nella sua flotta, con altri 42 in ordine. Apprezziamo il lavoro svolto dalla Federal Aviation Administration e da Boeing durante il processo di revisione”.

RISERVA DELLO ZINGARO: SOCCORSO DA PARTE DI ELICOTTERO DELL’ 82° CENTRO C/SAR DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel pomeriggio del 9 agosto, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, ha effettuato il recupero di una turista colpita da un malore mentre si trovava in un’area impervia nella Riserva naturale dello Zingaro (TP). L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ed è decollato dall’aeroporto di Trapani nel primo pomeriggio per imbarcare a Castellammare del Golfo due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Una volta imbarcati, l’elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento dove, in considerazione della zona particolarmente impervia e non raggiungibile con mezzi di soccorso terrestri, la ragazza è stata recuperata tramite l’uso del verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, la donna è stata trasportata a Castellammare del Golfo dove è stata affidata alle cure del 118. Terminato l’intervento, l’equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere il servizio di prontezza SAR. Ancora una volta gli equipaggi dell’Aeronautica Militare sono intervenuti in un’attività di soccorso in favore di cittadini che si trovavano in situazioni di difficoltà, colpiti da improvvisi malori o infortunatisi in uno scenario particolarmente impervio che non di rado viene sottovalutato nelle fasi di pianificazione delle escursioni. L’elevato livello di professionalità e competenza, frutto di continue attività di addestramento svolte anche in sinergia con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, consente agli equipaggi del soccorso aereo della Forza Armata di effettuare interventi puntuali, rapidi ed in sicurezza. Da un punto di vista statistico durante la stagione estiva in corso questo è il settimo intervento nell’area e rappresenta uno sforzo ed un supporto significativo in termini di risorse che l’Aeronautica Militare assicura alla collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA RECUPERA AL 100% LA SUA CAPACITA’ VERSO IL MESSICO – Iberia sta finalizzando il suo programma invernale 2022-2023 – dal 30 ottobre al 25 marzo 2023 – e continua a lavorare per riprendere l’intera rete di voli e destinazioni. Per questo inverno la compagnia aerea ha programmato la stessa capacità che offriva prima della pandemia, grazie soprattutto al rilancio delle ultime rotte rimaste in America Latina (Rio de Janeiro e Caracas), al suo impegno nel mercato statunitense e un maggiore dispiegamento dei voli nella sua rete a corto e medio raggio. In Messico, Iberia recupererà il 100% della sua capacità pre-pandemia e aggiungerà quattro frequenze settimanali alla sua offerta attuale, portandola a 21 frequenze settimanali, che rappresentano oltre 300.000 posti. Con tre voli giornalieri, Città del Messico sarà la metropoli con il maggior numero di frequenze di tutte le destinazioni della compagnia aerea spagnola, dimostrando il suo fermo impegno in questo mercato strategico e rafforzando la sua leadership in America Latina. I voli sono operati con Airbus A350-900 di ultima generazione, più efficienti del 35% in termini di consumi di carburante, con una capacità di 348 passeggeri. In Messico, grazie al recente accordo di codeshare con la compagnia messicana Viva Aerobus, Iberia ha ampliato la propria rete di collegamenti all’interno del Paese ad altre 19 città tra cui Guadalajara, Cancún, Monterrey, Veracruz, Mérida, Tampico, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Hermosillo, Oaxaca, Huatulco, Torreón, Puerto Escondido, Ciudad Juárez, La Paz, Chetumal e Mazatlán. L’aumento dei voli tra Spagna e Messico contribuirà al flusso di viaggiatori e migliorerà la connettività su entrambe le sponde dell’Atlantico. Nel suo programma invernale, Iberia aumenterà le sue rotte in Spagna e in Europa (leggi anche qui), il che consentirà anche ai passeggeri di collegarsi con più di cento città europee. Nel 2022 Iberia continua a lavorare per offrire ai propri clienti un’esperienza personalizzata che anticipi le loro esigenze, offrendo nuove funzionalità e opzioni.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA IL DOPPIO SERVIZIO GIORNALIERO VERRO MANILA – Questo inverno Etihad Airways rafforzerà la connettività aerea tra gli Emirati Arabi Uniti e le Filippine con un servizio giornaliero aggiuntivo per Manila. Un secondo volo giornaliero sarà istituito il 30 ottobre, offrendo agli ospiti un totale di 14 voli a settimana tra Abu Dhabi e la capitale filippina. Entrambe le frequenze giornaliere saranno operate con Boeing 787 Dreamliner. “In quanto uno dei nostri maggiori mercati per point-to-point travel, Etihad è orgogliosa di offrire ai nostri ospiti una scelta più ampia di opzioni e un accesso più facile tra gli Emirati Arabi Uniti e Manila”, ha affermato Martin Drew, Senior Vice President Global Sales and Cargo. “Il nostro doppio servizio giornaliero fornirà alla numerosa popolazione filippina negli Emirati Arabi Uniti un comodo accesso per visitare la famiglia e i propri cari a casa e sosterrà la ripresa del turismo, mentre sempre più turisti si riversano alla scoperta delle meravigliose isole delle Filippine”. I combined double-daily flights vedranno Etihad offrire 450.000 posti all’anno tra Abu Dhabi e Manila, rappresentando un aumento della capacità su base annua del 75%. La frequenza aggiuntiva aumenterà anche la total annual cargo capacity a quasi 30.000 tonnellate, aprendo maggiori opportunità commerciali e sostenendo la crescita del commercio bilaterale. Nel sud-est asiatico, Etihad offrirà fino a 56 voli settimanali questo inverno tra Abu Dhabi e Manila (14 voli settimanali), Bangkok (14), Phuket (7), Singapore (7), Kuala Lumpur (7) e Jakarta (7).

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE SU SELEZIONATE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule e aumenterà la frequenza dei voli per rotte selezionate verso il Nord America, l’Europa e l’Asia/Oceania dal 16 settembre al 29 ottobre 2022. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per maggiori dettagli visitare: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la promozione di Renée Anckneras come airline’s vice president, associate general counsel. In questo ruolo, Renée ricoprirà il ruolo di company’s principal compliance and privacy officer. Continuerà a riferire a Brandon Nelson, JetBlue’s general counsel and corporate secretary, e rimarrà il primary counsel per i commercial and infrastructure departments di JetBlue per quanto riguarda le questioni transazionali, aziendali e contrattuali. Sosterrà anche JetBlue e il suo board of directors come assistant secretary. “Renée è stata una risorsa strumentale per JetBlue”, ha affermato Nelson. “Ha una solida esperienza nel guidare compliance strategy and risk awareness, oltre a creare e gestire politiche efficaci. La leadership e i consigli di Renée saranno inestimabili mentre JetBlue continua a crescere”. Renée è entrata in JetBlue nel 2017 come Director, Corporate Counsel, Infrastructure, Properties & Development.

EASA: GUIDELINE E TEMPLATES PER LE ESENZIONI SU DANGEROUS GOOD TRANSPORT – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato guidance material e un template exemption form che deve essere utilizzato dalle National Aviation Authorities quando concedono esenzioni secondo l’ICAO Annex 18 e le Technical Instructions for the Safe Transport of dangerous goods by air (Doc 9284) Part 1,1.1.3, a cui fa riferimento il Regulation (EU) 965/2012. Diversi Stati membri europei hanno già implementato questo materiale con successo. L’EASA raccomanda l’uso del form e della relativa guidance per facilitare l’armonizzazione all’interno degli Stati membri al momento della concessione delle esenzioni. L’utilizzo di un processo e di un materiale comuni e armonizzati comporta anche una significativa riduzione degli oneri amministrativi per gli air operators. La guidance e il form sono stati sviluppati da un working group del Dangerous Goods European Liaison Group (DGELG). Questo gruppo lavora da 20 anni per promuovere la cooperazione tra gli Stati membri EASA. Da questo momento, l’adesione è stata estesa a tutti gli Stati europei, gli operatori europei e una serie di altre agenzie. Nel 2017, il mandato del DGELG è stato modificato per integrarlo come Expert Group nel sistema degli EASA Advisory Bodies. Uno dei principali obiettivi del gruppo è facilitare l’attuazione uniforme degli Air OPS Regulations e, per riferimento, dell’Annex 18 e delle ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods.

GULFSTREAM AGGIUNGE UN NUOVO FIELD SERVICE REPRESENTATIVE IN BRASILE – Gulfstream Aerospace Corp. ha recentemente potenziato il suo field service representative (FSR) team in Sud America con la nomina di Roberto César Oliveira come dedicated Gulfstream Customer Support FSR for Brazil. César Oliveira ha più di 20 anni di esperienza nel settore dell’aviazione e una vasta conoscenza dei velivoli Gulfstream, dell’avionica e della pianificazione della manutenzione. Possiede numerose licenze della Federal Aviation Administration e della National Civil Aviation Agency e ha base a San Paolo. “Cerchiamo costantemente opportunità per migliorare i nostri sforzi di assistenza clienti in tutto il mondo”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Roberto lavora già da anni direttamente con i clienti di Gulfstream in questa regione e la sua vasta conoscenza e le relazioni esistenti gli serviranno come una risorsa affidabile e inestimabile per i nostri clienti in Brasile”. Oltre alla nomina del nuovo FSR in Brasile, Gulfstream collabora con Líder Aviação e Aero Rio Táxi Aéreo per fornire warranty repairs, maintenance services and spare parts per gli aeromobili Gulfstream, tra cui Gulfstream G650ER, Gulfstream G650, Gulfstream G550 e Gulfstream G280. Queste sedi integrano i company-owned service centers a Palm Beach, Florida e Savannah, per fornire un supporto completo e tempestivo in tutta la regione.