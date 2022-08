Malaysia Airlines acquisisce 20 Airbus A330neo per il rinnovo della flotta widebody

Malaysia Aviation Group (MAG), società madre di Malaysia Airlines, ha selezionato l’A330neo per il programma di rinnovo della flotta widebody del vettore. Gli accordi iniziali riguardano l’acquisizione di 20 aeromobili A330-900, di cui 10 acquisiti da Airbus e 10 in leasing da Avolon, con sede a Dublino.

L’annuncio è stato dato a un evento a Kuala Lumpur, alla presenza del CEO di MAG, Izham Ismail e dell’Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, Christian Scherer, che hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU). Durante la cerimonia sono stati firmati anche gli accordi con il produttore di motori Rolls-Royce e Avolon.

“Dotato degli ultimi motori Rolls-Royce Trent 7000, l’A330neo si unirà alla flotta del vettore di sei A350-900 a lungo raggio e sostituirà gradualmente i suoi 21 aeromobili A330ceo. Il vettore opererà l’A330neo sulla sua rete che copre l’Asia, il Pacifico e il Medio Oriente. Malaysia Airlines configurerà la sua flotta A330neo con un layout premium, con 300 passeggeri in due classi (Business ed Economy)”, afferma Airbus.

Izham Ismail ha dichiarato: “L’acquisizione dell’A330neo è una transizione naturale dalla nostra attuale flotta A330ceo. L’A330neo non solo fornirà la modernizzazione della flotta e una maggiore efficienza operativa, ma soddisferà anche gli obiettivi ambientali riducendo il consumo di carburante per posto, mantenendo al contempo la sicurezza e il comfort dei passeggeri al centro. Questa è una pietra miliare significativa, poiché MAG si muove verso l’esecuzione di successo del nostro Long-Term Business Plan 2.0 per posizionarsi come un leading aviation services Group nella regione”.

Oltre al rinnovo della flotta widebody, Airbus e MAG hanno anche firmato una Lettera di intenti (LOI) per studiare una più ampia collaborazione nelle aree sustainability, training, maintenance and airspace management.

Christian Scherer ha dichiarato: “Malaysia Airlines è uno dei grandi vettori asiatici e siamo orgogliosi e onorati di essere il suo fornitore preferito di aeromobili widebody. La decisione è una chiara approvazione dell’A330neo come l’opzione più efficiente in questa categoria di dimensioni per operazioni premium. È anche il chiaro vincitore in termini di comfort in volo e non vediamo l’ora di lavorare con Malaysia Airlines per definire un’esperienza di cabina eccezionale”.

“L’A330neo è la versione di nuova generazione del popolare widebody A330. Incorporando motori di ultima generazione, una nuova ala e una gamma di innovazioni aerodinamiche, l’aereo offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. L’A330-900 è in grado di volare per 7.200 miglia nautiche / 13.300 km senza soste.

L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un nuovo livello di comfort, ambiente e design. Ciò include l’offerta di più spazio personale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e la possibilità di offrire i più recenti sistemi di intrattenimento in volo e connettività completa. Come con tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A330neo è dotato di uno state-of-the-art cabin air system, che garantisce un ambiente pulito e sicuro durante il volo.

Alla fine di luglio 2022, l’A330neo ha ricevuto più di 270 ordini fermi da oltre 20 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

Rolls-Royce: Malaysia Aviation Group acquisisce 20 A330neo con motori Trent 7000

Malaysia Aviation Group (MAG) ha firmato oggi Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l’acquisizione di 20 nuovi Airbus A330neo, dotati esclusivamente di motori Rolls-Royce Trent 7000. Un totale di 10 aeromobili vengono acquistati direttamente da Airbus con un back-to-back sale and leaseback arrangement con Avolon, mentre i restanti 10 sono in leasing direttamente da Avolon.

“Gli A330neo sostituiranno l’attuale flotta A330ceo del Gruppo e, al momento della consegna, opereranno gradualmente nella sua rete esistente in Asia, Oceania e Medio Oriente. La transazione include anche 20 A330neo purchase rights per fornire flessibilità al Gruppo e realizzare opportunità di crescita futura. La consegna degli aeromobili a MAG è prevista a partire dal terzo trimestre del 2024 fino al 2028.

Inoltre, il protocollo d’intesa include anche l’acquisto di motori Trent 7000 di riserva e engine maintenance services dal Rolls-Royce TotalCare agreement. TotalCare copre off-wing repair and overhaul ed è progettato per fornire certezza operativa ai clienti. Fornirà inoltre una maggiore disponibilità degli aeromobili grazie alla conoscenza approfondita dei motori di Rolls-Royce, che attinge al monitoraggio avanzato dello stato del motore”, afferma Rolls-Royce.

Izham Ismail, Group Chief Executive Officer, MAG, ha dichiarato: “Dopo un’ampia valutazione tecnica e un processo molto competitivo, siamo lieti di aver raggiunto un accordo strategico con i nostri partner sul rinnovo della nostra flotta widebody attraverso l’acquisizione di 20 A330neo. Il tripartite approach innovativo, conveniente e di successo offre una soluzione olistica ai proprietari di flotte che è finanziariamente sostenibile per MAG, poiché garantisce una base di costo inferiore e stabile e con la garanzia di un support financing”.

MAG possiede attualmente una flotta di 106 aeromobili, di cui ci sono 24 A330: sei A330-200, 15 A330-300 e tre A330F, utilizzati dalle compagnie aeree del Gruppo, Malaysia Airlines e AMAL by Malaysia Airlines, nonché il suo braccio cargo, MABkargo. L’A330 è entrato in servizio per la prima volta con Malaysia Airlines nel 1995 ed è diventato una scelta collaudata e popolare tra i passeggeri che volano sulla sua rete di rotte Asia-Pacifico.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Siamo lieti che Malaysia Airlines abbia scelto l’Airbus A330neo con motore Trent 7000 per la loro futura flotta. Con eccellenti performance riguardo il consumo di carburante e grande affidabilità, il Trent 7000 è la scelta perfetta per supportare le aspirazioni di crescita della compagnia aerea. Siamo anche incredibilmente orgogliosi di fornire alla loro flotta servizi di manutenzione affidabili e prevedibili nell’ambito del nostro pacchetto TotalCare e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro in futuro”.

“Il Trent 7000, entrato in servizio per la prima volta nel novembre 2018, è l’ultimo motore della famiglia Trent, che ha accumulato oltre 150 milioni di ore di volo in 26 anni di operazioni. Beneficiando del più alto bypass ratio di qualsiasi motore Trent, il Trent 7000 offre un miglioramento del consumo di carburante del 14% per posto rispetto al suo predecessore e ridurrà significativamente il rumore. È inoltre già certificato per operare con una miscela del 50% di Sustainable Aviation Fuels”, prosegue Rolls-Royce.

Andy Cronin, Chief Executive Designate, Avalon, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi si basa sulle nostre relazioni di lunga data con leader del settore come MAG, Airbus e Rolls-Royce e siamo lieti di collaborare con loro per fornire una portfolio solution unica che supporterà le operazioni di MAG e la crescita aziendale. Poiché il mercato dell’aviazione asiatico continua ad emergere dalla pandemia, questa transazione con l’A330neo aiuterà MAG a rinnovare la sua flotta e a posizionarla per capitalizzare la ripresa del mercato. La fuel efficiency e le performance migliorate, nonché i miglioramenti dei costi unitari dell’A330neo rispetto agli aeromobili di vecchia generazione, consentiranno a MAG di soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei nella regione, rafforzando ulteriormente la propria posizione come uno dei principali vettori nell’Asia Pacific market. Come precedentemente comunicato, stiamo assistendo a una rapida ripresa della domanda per i nostri orderbook slots per i nostri single and twin-aisle new technology aircraft, e siamo lieti di collaborare con MAG in questa transazione fondamentale”.

Alexis Fekete, Managing Director & Partner, Seabury Securities LLC, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver supportato MAG in questo processo di selezione molto competitivo, riteniamo che la soluzione completa offerta da Airbus, Rolls-Royce e Avolon offra una sostituzione conveniente per la sostituzione dell’attuale flotta A330ceo, che getta solide basi per le future regional operations della compagnia aerea”.

Seabury Securities LLC era il MAG’s exclusive financial and fleet advisor per fleet acquisition and financing.

