American Airlines annuncia accordo per l’acquisto di aeromobili Boom Supersonic Overture

American Airlines e Boom Supersonic hanno annunciato oggi l’accordo della compagnia aerea per l’acquisto di un massimo di 20 Overture aircraft, con un’opzione per ulteriori 40. American ha pagato un non-refundable deposit sugli iniziali 20 velivoli. Si prevede che Overture trasporterà passeggeri a una velocità doppia rispetto al più veloce aereo commerciale di oggi.

“L’Overture di Boom Supersonic introdurrebbe un nuovo importante vantaggio di velocità nella flotta American, che è attualmente la più semplice, la più giovane e la più efficiente tra gli U.S. network carriers. Secondo i termini dell’accordo, Boom deve soddisfare industry-standard operating, performance and safety requirements, nonché le altre condizioni consuete di American, prima della consegna di qualsiasi Overture”, afferma American Airlines.

“Guardando al futuro, i viaggi supersonici saranno una parte importante della nostra capacità di offrire servizi ai nostri clienti”, ha affermato Derek Kerr, Chief Financial Officer di American. “Siamo entusiasti di come Boom plasmerà il futuro dei viaggi, sia per la nostra compagnia che per i nostri clienti”.

“Overture è stato progettato per trasportare da 65 a 80 passeggeri a Mach 1,7 over water – o il doppio della velocità degli aerei commerciali più veloci di oggi – con un’autonomia di 4.250 miglia nautiche. Ottimizzato per velocità, sicurezza e sostenibilità, Overture è anche progettato per volare più di 600 rotte in tutto il mondo in meno della metà del tempo. Volare da Miami a Londra in poco meno di cinque ore e da Los Angeles a Honolulu in tre ore sono tra le tante possibilità”, afferma American Airlines.

“Siamo orgogliosi di condividere la nostra visione di un mondo più connesso e sostenibile con American Airlines”, ha affermato Blake Scholl, Founder and CEO of Boom. “Riteniamo che Overture possa aiutare American ad approfondire il suo vantaggio competitivo in termini di network, loyalty e airline preference complessiva, attraverso i paradigm-changing benefits di dimezzare i tempi di viaggio“.

A luglio, Boom ha rivelato il final production design di Overture, che dovrebbe essere lanciato nel 2025 e trasportare i suoi primi passeggeri entro il 2029.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: Boom Supersonic – American Airlines)