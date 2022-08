Qantas conferma il nuovo flight training centre a Sydney

Qantas Group formerà i piloti in un nuovo centro appositamente costruito a Sydney, per la sua flotta attuale e futura, compresi gli aerei che opereranno voli senza scalo dalla costa orientale dell’Australia a Londra e New York.

La nuova struttura sarà a St Peters, vicino all’aeroporto di Sydney, e fornirà addestramento fino a 4.500 nuovi e attuali piloti Qantas e Jetstar, oltre ai cabin crew, ogni anno dall’inizio del 2024.

Il centro dovrebbe ospitare fino a otto full motion flight simulators, compresi i simulatori per gli aeromobili Airbus A350 e A320 family che sono stati recentemente ordinati nell’ambito dei Project Sunrise flights della compagnia aerea e del rinnovo della flotta domestica di Qantas e Jetstar.

La struttura disporrà inoltre di fixed flight training devices, emergency procedures equipment con aircraft cabin mock-up, classroom and training facilities.

I Senior Qantas and Jetstar training captains formeranno i piloti delle due compagnie aeree, mentre il global training provider CAE manterrà i simulatori e gestirà le operazioni quotidiane del centro, come parte di una partnership a lungo termine. CAE può anche fornire training ad altre compagnie aeree della regione presso la struttura.

Lo sviluppo è soggetto a planning approvals, con una proposta presentata da LOGOS che svilupperà il centro in collaborazione con CAE e Qantas. Il governo del New South Wales ha dichiarato significativa questa proposta e ne accelererà la valutazione.

Qantas ha trasferito i simulatori da Sydney a Melbourne e Brisbane nel 2021 per far posto all’NSW Government Sydney Gateway road project. I piloti con base a Sydney che attualmente viaggiano da uno stato all’altro per il loro training riprenderanno l’addestramento nel loro stato di origine, quando questa struttura aprirà all’inizio del 2024.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che la nuova training facility a Sydney garantirà il mantenimento degli elevati standard di addestramento del vettore, mentre introduce una nuova generazione di tipi di aeromobili: “Qantas ha addestrato i suoi piloti e gli equipaggi a Sydney per più di mezzo secolo e non vediamo l’ora di riportare questa funzione fondamentale nel New South Wales con questa struttura su misura. Sydney sarà la città di lancio per i nostri voli non-stop per Londra e New York e ora sarà la sede del pilot training per gli A350, che opereranno questi voli dal 2025.

Mentre la nostra rete internazionale si riprende dall’impatto del COVID e facciamo crescere la nostra flotta, questo nuovo training centre ci darà la simulator capacity per addestrare i nostri piloti nuovi e attuali. Avere training centres in tutti e tre gli stati orientali, dove risiede la maggior parte dei nostri equipaggi, fornirà significativi risparmi sui costi ed efficienze, addestrandoli nella loro base. Vorremmo ringraziare il governo del NSW per il suo sostegno a questa struttura di livello mondiale, che genererà vantaggi economici più ampi per lo stato”.

Il Presidente e CEO di CAE, Marc Parent, ha dichiarato: “In qualità di global leader in civil aviation training, siamo entusiasti di espandere il network globale di CAE a Sydney, in Australia, per supportare Qantas Group, una compagnia che condivide il nostro impegno incrollabile per la sicurezza.

In qualità di operatore di oltre 50 civil aviation training centres in tutto il mondo, CAE è in una posizione unica per fornire efficienze operative a Qantas Group e offrire una eccezionale training experience per i suoi piloti”.

La flight training footprint nazionale di Qantas comprende centri in tre stati, tra cui il Qantas Brisbane Flight Training Center di recente apertura, nonché la Qantas Group Pilot Academy a Toowoomba, che supporta la long-term pipeline di talenti della compagnia aerea e la sua Nancy Bird Walton initiative, per raggiungere la percentuale del 40% di ingressi di female cadet pilots entro il 2028.

Full-motion simulators e fixed flight training devices (FTD) previsti per il Sydney Flight Training Centre: A380, A350, A330, A320, B787, B738, A380 FTD, A330 FTD, B787 FTD.

(Ufficio Stampa Qantas Group)